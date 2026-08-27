¿Tus ventanas quedan con marcas después de limpiarlas? Este sencillo truco te ayudará 

Limpiar las ventanas puede parecer una tarea sencilla, pero conseguir que los vidrios queden realmente transparentes y sin manchas puede convertirse en todo un reto. En muchas ocasiones, después de pasar algún trapo, aparecen pequeñas rayas, gotas o marcas que hacen que el cristal vuelva a verse sucio.

Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a productos costosos. Con algunos elementos básicos y una técnica adecuada es posible mejorar el resultado y conseguir ventanas más limpias y brillantes.

Foto: Pixabay

¿Por qué quedan marcas en las ventanas después de limpiarlas?

Uno de los principales errores es utilizar demasiado producto de limpieza. Cuando se aplica una cantidad excesiva, puede quedar una capa sobre el vidrio que, al secarse, provoca las conocidas marcas.

También puede influir el trapo utilizado. Los trapos que dejan pelusa o que ya tienen restos de otros productos pueden dificultar que el cristal quede completamente limpio.

Existen trapos especiales para limpiar los vidrios, los venden en el supermercado.

Otro factor importante es el momento en que se realiza la limpieza. Si los vidrios reciben directamente los rayos del sol, el agua y el producto pueden evaporarse rápidamente antes de ser retirados, dejando manchas y pequeñas líneas.

Foto: Pixabay

¿Cuál es el truco para limpiar las ventanas sin dejar marcas?

Una de las claves está en utilizar poca cantidad de producto y retirar la humedad de inmediato. Antes de comenzar, es recomendable eliminar el polvo y la suciedad superficial con un trapo seco, evitando rayar la superficie.

Después, puedes preparar una solución con agua y una pequeña cantidad de jabón para trastes. Humedece ligeramente el trapo y pásalo por el vidrio para retirar la suciedad.

Una vez que la superficie esté limpia, utiliza otro trapo de microfibra seco para retirar cualquier resto de humedad. Lo importante es no dejar que el agua se seque por sí sola sobre el cristal.

Un consejo útil es limpiar una cara del vidrio con movimientos horizontales y la otra con movimientos verticales. De esta manera, si aparece alguna marca, será más sencillo identificar de qué lado se encuentra.

También es importante utilizar trapos limpios y reservarlos exclusivamente para la limpieza de vidrios.

Foto: Pixabay

¿Qué productos puedes usar para limpiar las ventanas?

Existen diferentes alternativas para dejar los cristales limpios y reducir la aparición de manchas. Una opción es preparar una solución con una taza de vinagre por cada litro de agua y utilizarla para limpiar las ventanas de manera habitual. Si eliges este método, es importante proteger superficies de piedra, como el mármol, ya que la acidez del vinagre puede deteriorarlas.

Otra posibilidad consiste en emplear ácido cítrico. Para preparar la mezcla, incorpora entre dos y tres cucharadas de ácido cítrico en polvo a un litro de agua y posteriormente pasa un trapo de microfibra por el cristal. También puedes recurrir al jabón de trastes, mezclando agua tibia. La cantidad dependerá de qué tan sucia se encuentre la ventana.