¿Adidas golea a Nike? Ventas de la marca alemana se disparan rumbo al Mundial 2026 con México como motor

La marca alemana Adidas registró un sólido avance en sus estados financieros trimestrales, apalancado por un repunte histórico en la comercialización de artículos de futbol previo al inicio de la Copa del Mundo 2026 de este verano. La estrategia de la firma alemana de priorizar las ventas directas al consumidor ha permitido que sus beneficios superen las proyecciones de los analistas, estableciendo una ventaja competitiva en un mercado global sumamente volátil.

El beneficio neto del grupo de ropa deportiva ascendió a 513 millones de dólares durante los tres primeros meses del año, lo que representa un aumento del 11 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. Este desempeño financiero se sustenta en ingresos totales que alcanzaron los 7,000 millones de dólares, un crecimiento del 14 por ciento impulsado principalmente por la venta anticipada de equipaciones, balones y calzado técnico diseñado para la justa mundialista que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, de acuerdo con un reporte de The Financial Times.

La Selección Mexicana es motor del incremento

Dentro de este ecosistema de ventas, la Selección Nacional de México se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales para la marca. La demanda de la indumentaria del conjunto tricolor, que será local durante el torneo, ha superado las expectativas iniciales en el mercado norteamericano, convirtiéndose en uno de los motores de ingresos más dinámicos de la compañía. A este fenómeno se suma la alta rotación de productos de la vigente campeona del mundo, Argentina, y de la selección de Alemania, mercados que tradicionalmente dominan el volumen de ventas a nivel global.

El director ejecutivo de la compañía, Bjørn Gulden, destacó que a pesar de los desafíos logísticos en las cadenas de suministro y el transporte transoceánico, la empresa ha logrado colocar la mayor parte de su inventario en los mercados clave. Gulden señaló que el Mundial de 2026 representa una oportunidad única para la marca, no sólo por la visibilidad mediática, sino por la penetración en el mercado de venta directa, el cual experimentó un crecimiento del 22 por ciento este trimestre.

Adidas apuesta por ventas en sus propios canales

Esta modalidad de venta directa, realizada a través de sus plataformas digitales y tiendas propias, ha permitido a Adidas mitigar el impacto de los descuentos agresivos que suelen darse en los canales de distribución mayoristas. La rentabilidad se ha mantenido gracias a una mayor proporción de ventas a precio de lista y a un control riguroso de los costos operativos. No obstante, el margen bruto se situó en el 51.1 por ciento, debido a que las fluctuaciones en los tipos de cambio y los elevados aranceles estadounidenses restaron aproximadamente 425 millones de dólares al beneficio operativo anual.

En el sector del calzado deportivo de alto rendimiento, Adidas también ha recuperado terreno frente a su principal competidor, Nike. La notoriedad alcanzada por el modelo Adizero, tras las recientes marcas históricas en maratones internacionales como lo que sucedió el domingo pasado en Londres cuando Sabastian Sawe corrió por debajo de las dos horas, ha revitalizado la imagen de la marca entre los corredores profesionales y aficionados. Este avance en la tecnología del calzado compensa el crecimiento moderado en el segmento de zapatillas de estilo informal, donde la firma busca mantener la exclusividad limitando el suministro para evitar la saturación del mercado.

A pesar de que las acciones de la compañía subieron más de un ocho por ciento tras el anuncio de estos resultados, los inversores mantienen una vigilancia cautelosa sobre el sector de la moda deportiva. Las preocupaciones persisten debido a la volatilidad del consumo minorista y la posibilidad de que el auge por los modelos retro llegue a su madurez. Por ahora, el impulso del fútbol y la lealtad de las aficiones en México, Argentina y Europa mantienen a la marca de las tres franjas en una trayectoria ascendente hacia el evento deportivo más importante del año.