El destino de Jalisco del que todos hablan: ¿Dónde está Costalegre y qué puedes hacer?

Entre el Pacífico mexicano y la selva de Jalisco existe un destino que invita a viajar con otro ritmo: Costalegre, una franja de más de 284 kilómetros de costa donde conviven playas de arena dorada, pequeños pueblos pesqueros, hoteles de lujo, áreas naturales protegidas y experiencias que van desde el avistamiento de ballenas hasta la liberación de tortugas.

De acuerdo con Richard Zarkin, responsable de relaciones públicas para el Fideicomiso de Costalegre, esta región está integrada por los municipios costeros de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. Aunque el territorio reúne distintos perfiles de viajero, uno de sus mayores atractivos es precisamente que todavía existen rincones poco desarrollados donde la naturaleza es protagonista.

¿Cómo llegar a Costalegre?

Existen dos principales puertas de entrada: los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta y Manzanillo. La elección depende de la zona que quieras visitar.

Costalegre es una región de más de 284 kilómetros de costa con playas, pueblos, hoteles de lujo y una gran biodiversidad. Cortesía

Puerto Vallarta es la opción con mayor conectividad aérea y resulta conveniente para recorrer la parte norte de Costalegre. Desde ahí, llegar por ejemplo a Punta Pérula toma poco más de dos horas y media por la carretera 200, en un trayecto de aproximadamente 146 kilómetros.

Para conocer Barra de Navidad, una de las zonas más accesibles del sur, desde Puerto Vallarta son alrededor de cuatro horas y 228 kilómetros. Desde el aeropuerto de Manzanillo, en cambio, el recorrido es de poco más de una hora y aproximadamente 67.6 kilómetros.

Para moverse por la región, Zarkin Church recomienda rentar un automóvil, especialmente porque la carretera 200 conecta buena parte de los destinos y permite detenerse en pueblos y playas durante el recorrido.

¿Qué playas vale la pena conocer en Costalegre?

Uno de los grandes atractivos de Costalegre es la variedad de sus playas. Punta Pérula destaca por su ambiente relajado y por su cercanía con la bahía de Chamela e islas como Isla Cocina. El pueblo conserva una escala pequeña y una propuesta turística que apuesta por hoteles boutique y experiencias más tranquilas.

De Punta Pérula a Barra de Navidad, Costalegre reúne playas de distintos estilos, desde pequeños paraísos poco desarrollados hasta destinos con hoteles, restaurantes y mayor oferta turística. Cortesía

Más al norte está Tehuamixtle, en Cabo Corrientes, un rincón de arena dorada y aguas cristalinas que conserva un aire de playa escondida. Además de sus paisajes, es conocido por su oferta de mariscos y por las posibilidades de acercarse a la naturaleza.

También están Mayto, La Manzanilla, Barra de Navidad y Melaque, cada una con una personalidad diferente. Mientras Barra concentra una mayor oferta de restaurantes, hoteles y actividades, otras playas permiten desconectarse casi por completo.

Careyes, Punta Pérula, Tehuamixtle, Barra de Navidad y La Manzanilla son algunos de los lugares que puedes incluir en una ruta para descubrir la costa de Jalisco. Cortesía

¿Qué actividades puedes realizar en Costalegre?

Si hay una constante en Costalegre es la biodiversidad. La región cuenta con humedales y esteros reconocidos como sitios Ramsar, además de una importante presencia de aves y fauna silvestre.

Avistamiento de ballenas, liberación de tortugas y observación de aves son algunas de las experiencias de naturaleza que puedes vivir. Cortesía

El avistamiento de ballenas es una de las experiencias que pueden disfrutarse durante la temporada de migración. También es posible encontrar delfines y participar en recorridos de observación de aves. Para los viajeros interesados en el aviturismo, la zona de Cabo Corrientes ofrece incluso espacios reconocidos por la presencia de guacamayas.

Otra experiencia imperdible es la liberación de tortugas marinas, actividad que se realiza en distintos campamentos tortugueros a lo largo de la costa durante la temporada correspondiente.

La mejor temporada para viajar a Costalegre

Costalegre también se ha convertido en sinónimo de hospitalidad de alto nivel. Destinos como Careyes, Tamarindo, Cuixmala y Alamandas representan la cara más exclusiva de la región, con propuestas que buscan mantener una relación respetuosa con el entorno.

Costalegre también es un destino de lujo, con hoteles y desarrollos como Careyes, Tamarindo, Cuixmala y Alamandas, aunque existen alternativas para distintos presupuestos. Cortesía

Pero no es necesario contar con un presupuesto de lujo para conocerla. Barra de Navidad, Melaque y Punta Pérula ofrecen alternativas más accesibles, mientras que los pueblos permiten descubrir restaurantes locales y productos del mar.

Entre los imperdibles mencionados por Zarkin están Isla Cocina, Punta Pérula, El Tuito, famoso por su raicilla, y la gastronomía de Tehuamixtle. También recomienda visitar la Copa del Sol en Careyes, un espacio emblemático por su arquitectura y su historia.

La mejor época para descubrir Costalegre, según el especialista, es el invierno, cuando las temperaturas son agradables y el clima invita a disfrutar tanto de las playas como de las actividades al aire libre. Más que un solo destino, Costalegre es un conjunto de experiencias que se descubren mejor sin prisa.