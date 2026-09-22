Puerto Vallarta albergará el primer puerto base para cruceros en México

México busca fortalecer su presencia en el mercado internacional de cruceros con el desarrollo de su primer puerto base, conocido en la industria como “Home Port”, que estará ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y el secretario de Marina-Armada de México (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunciaron el proyecto como parte de la estrategia del Gobierno federal para ampliar la infraestructura turística y generar beneficios económicos para las comunidades receptoras.

A diferencia de un puerto de escala, donde los pasajeros permanecen algunas horas antes de continuar su recorrido, un puerto base funciona como punto de inicio y término de los itinerarios. Esta modalidad puede favorecer que los viajeros lleguen con anticipación o permanezcan varios días después del desembarque.

La operación abrirá oportunidades para hoteles, restaurantes, empresas de transporte, comercios, agencias de viajes y prestadores de experiencias turísticas. También permitirá integrar recorridos por Puerto Vallarta, la Riviera Nayarit y otros destinos del Pacífico mexicano.

Hasta ahora, México no cuenta con una terminal consolidada que funcione regularmente como punto de salida y llegada para grandes cruceros internacionales. La nueva infraestructura pretende cubrir ese espacio y facilitar la creación de rutas regionales.

El proyecto será desarrollado por la Secretaría de Marina-Armada de México mediante la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta.

El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno federal para ampliar la infraestructura turística y generar beneficios económicos para las comunidades receptoras. Especial

La terminal abarcará 95 mil 172.11 metros cuadrados. De esa superficie, 38 mil 445.22 metros cuadrados corresponderán al área terrestre y 56 mil 726.89 metros cuadrados al espacio acuático.

El complejo contará con tres muelles destinados a cruceros y embarcaciones de turismo náutico. Tendrá servicios de atraque, embarque, desembarque y atención a pasajeros, además de áreas comerciales, turísticas y de entretenimiento.

El Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Puerto Vallarta 2026-2031 contempla el “Home Port” entre los proyectos prioritarios del Gobierno federal. Su construcción también permitirá ampliar la capacidad del puerto para recibir cruceros de escala.

El anuncio se presenta en medio de un crecimiento sostenido del sector. Entre enero y julio de 2026, los puertos mexicanos recibieron 7.5 millones de pasajeros mediante 2 mil 45 arribos.

Las cifras representan incrementos anuales de 16.2 por ciento en el número de viajeros y de 11.9 por ciento en las llegadas de embarcaciones.

Durante ese periodo, la derrama económica ascendió a 648.9 millones de dólares, 17.3 por ciento más que los 553.3 millones registrados en el mismo lapso de 2025.

La Secretaría de Turismo prevé que el puerto base ayude a prolongar la permanencia de los visitantes y distribuya el gasto hacia distintos servicios y comunidades de la región.

Además de fortalecer la conexión entre Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, el proyecto pretende incorporar experiencias relacionadas con la gastronomía, la naturaleza, la cultura y el turismo comunitario.

Con la nueva terminal, el Gobierno federal busca que México deje de participar únicamente como escala en determinadas rutas y se convierta también en punto de origen y destino para recorridos internacionales por el Pacífico.