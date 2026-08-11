¿Qué es lo más bonito de Puerto Vallarta? Atractivos turísticos para las vacaciones

¿Qué es lo más bonito de Puerto Vallarta? Te presentamos estos atractivos turísticos ideales para tus vacaciones, así podrás planear tu viaje sin contratiempos y visitar lo mejor de este lugar.

A diferencia de otros centros vacacionales, este territorio jalisciense conserva una identidad genuina, cimentada en sus raíces como un pueblo de pescadores, agricultores y mineros que floreció a mediados del siglo XIX bajo el nombre original de Las Peñas.

Esta autenticidad colonial, fusionada con el océano y la selva tropical, convierte a la ciudad en un escenario donde la tradición y la sofisticación conviven en armonía perfecta para el turista.

Lo más bonito de Puerto Vallarta implica un conjunto de lugares, desde las playas, el puerto, las calles empedradas, flanqueadas por casonas de fachadas pulcramente encaladas, tejados de barro rojo y bugambilias en flor.

Mientras que su oferta gastronómica de clase mundial, su escena artística y su espíritu inclusivo y hospitalario atraen año con año a millones de viajeros nacionales e internacionales.

La magia de Puerto Vallarta llega a todos los rincones, monumentos, santuarios naturales y manifestaciones culturales que lo convierten en una de las joyas indiscutibles del turismo mundial.

Malecón de Puerto Vallarta Canva

Los atractivos turísticos de Puerto Vallarta que no te puedes perder

El Malecón

Inaugurado originalmente en la década de 1930 y completamente remodelado como paseo 100% peatonal en 2011, el Malecón de Puerto Vallarta es el andador costero más famoso de México.

Con una extensión de casi 1.5 kilómetros que bordea la playa desde el histórico Hotel Rosita hasta el anfiteatro de Los Arcos y el puente sobre el Río Cuale, el Malecón funciona como el salón de estar de la ciudad.

Cuenta con esculturas de bronce de tamaño monumental, como:

El Caballero de Mar

La Búsqueda del Unicornio

En Directo a la Estrella

La Rotonda del Mar

Naturaleza como Madre

Además de las esculturas, el piso del Malecón está decorado con un elaborado mosaico de mampostería diseñado por el artista huichol Fidencio Benítez, que plasma mitos y cosmogonías de la cultura Wixárika mediante piedras de río cuidadosamente colocadas.

Gastronomía

Puerto Vallarta está catalogado por los críticos culinarios como el segundo destino gastronómico más importante de México, únicamente por detrás de la Ciudad de México.

Esta reputación es el resultado de los recursos marinos frescos, la tradición culinaria del estado de Jalisco y la llegada constante de chefs internacionales que han establecido sus restaurantes en el puerto.

El abanico gastronómico abarca todos los presupuestos y estilos, desde los puestos callejeros, mercados locales, restaurantes de alta cocina y el Festival Gourmet Internacional de Puerto Vallarta.

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Canva

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe es el edificio religioso e histórico más representativo de la ciudad. Su estilo arquitectónico es una mezcla de elementos neoclásicos en su nave principal y barrocos en su fachada frontal de ladrillo aparente.

El elemento que la ha catapultado a la fama mundial es la corona real que remata su torre principal. La estructura responde a un diseño barroco mexicano interpretado por el maestro escultor Carlos Terres a mediados de la década de 1990, tras el terremoto que dañó la corona original de concreto de 1965.

Durante los primeros doce días de diciembre, la parroquia se convierte en el epicentro de una de las manifestaciones religiosas y folclóricas más impresionantes de la costa del Pacífico: las Fiestas Patronales de Guadalupe.

Zona Romántica

Cruzando el cauce del Río Cuale hacia el sur se despliega la Zona Romántica, también conocida como Olas Altas o Pueblo Viejo. Caracterizada por una densidad extraordinaria de cafeterías de especialidad, galerías de arte contemporáneo, boutiques de diseño, restaurantes de autor y hoteles boutique, destaca además por ser uno de los destinos turísticos LGTBQ+ más populares e incluyentes del mundo.

En medio se encuentra la Isla del Río Cuale. Se trata de una isla fluvial natural formada por la bifurcación del río antes de desembocar en el Pacífico. Cuenta con un mercado de artesanías mexicanas, el Centro Cultural Cuale, el Museo Arqueológico del Cuale y restaurantes históricos ubicados a la orilla del agua.

Parque Nacional Marino Los Arcos Destinos México

Parque Nacional Marino Los Arcos

Se trata de un conjunto de islotes graníticos de formación natural que emergen del océano entre Mismaloya y Las Gemelas. Sus cuevas submarinas, arcos de piedra sumergidos y arrecifes albergan una densidad extraordinaria de vida marina, incluyendo peces ángel, cirujanos, morenas, pulpos y corales blandos.

El Parque Nacional Marino Los Arcos es el punto más accesible para la práctica de kayak, surf de remo (paddleboarding) y snorkel de baja profundidad.

Las Ánimas y Quimixto

Accesibles mediante pequeñas embarcaciones a motor que parten desde Boca de Tomatlán o Los Muertos. Las Ánimas destaca por sus tranquilas aguas someras y sus restaurantes de mariscos a orilla de la playa.

Mientras que Quimixto es famoso entre los amantes del ecoturismo, quienes pueden alquilar un caballo o realizar una caminata de 40 minutos a través de la selva para descubrir una impresionante cascada con fosa natural para nadar.

Puerto Vallarta se erige como un destino turístico sin igual en el mapa de la República Mexicana. Visita los lugares más bonitos y atractivos y disfruta de lo mejor en tus vacaciones.