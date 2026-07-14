¡Pónganse el traje de baño! Las 5 mejores playas de Jalisco para escapar en vacaciones

¿Listos para las vacaciones de verano? Prepara las maletas y dirígete hacia las mejores playas de Jalisco. La costa jalisciense es un mosaico de experiencias que van desde la sofisticación urbana hasta el aislamiento más absoluto.

Cuando la mayoría de las personas escuchan la palabra "Jalisco", lo primero que les viene a la mente de forma casi automática es el tequila, el mariachi, los campos de agave azul y las charreadas.

Sin embargo, este emblemático estado mexicano resguarda una de las franjas costeras más espectaculares, diversas y biodiversas de todo el Pacífico americano listo para ser descubierto en tu viaje familiar.

La magia de las playas de Jalisco es que posee desde enormes acantilados de piedra, ríos de montaña que desembocan en bahías de oleaje suave y pequeños pueblos de pescadores que defienden con orgullo un ritmo de vida pausado.

Ya sea que estés buscando un hotel boutique de gran lujo para una escapada romántica o una playa virgen donde la única señal que recibas sea la de la brisa marina, este rincón de México tiene un espacio diseñado a tu medida.

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¿Cuáles son las mejores playas de Jalisco para vacacionar?

Cuastecomates

Cuastecomates es la primera playa incluyente del Pacífico mexicano, una caleta rodeada de acantilados.

Este pequeño pueblo costero transformó por completo su fisionomía urbana para permitir que las personas con discapacidades motrices, visuales o de la tercera edad puedan disfrutar de la playa con total autonomía y dignidad.

Las calles del poblado cuentan con banquetas a nivel del suelo, guías podotáctiles para personas con debilidad visual y rampas de acceso suave que se extienden directamente sobre la arena hasta las proximidades del mar.

Además, la playa cuenta con un módulo de atención especializado equipado con equipo anfibio de última generación: sillas de ruedas especiales con flotadores que permiten a las personas ingresar al agua de manera segura, muletas anfibias y chalecos salvavidas diseñados para brindar una flotabilidad óptima.

El agua en Cuastecomates tiene un oleaje casi inexistente y una profundidad que aumenta de manera muy gradual, ganándose el apodo local de "la alberca de Jalisco"

Yelapa Puerto Vallarta

Yelapa

Situado en el extremo sur de la majestuosa Bahía de Banderas, este pueblo de pescadores y comunidad de artistas tiene una particularidad geográfica que lo vuelve sumamente especial: no cuenta con accesos vehiculares terrestres.

La única forma de pisar las arenas doradas de Yelapa es surcando las olas a bordo de una embarcación local desde Puerto Vallarta, lo que le otorga una atmósfera de isla remota e inexplorada.

La playa principal destaca por su arena de grano medio y aguas que transitan entre los tonos verdes y azules, con un oleaje que varía dependiendo de las corrientes pero que generalmente permite nadar con total tranquilidad.

Uno de los mayores atractivos del Yelapa es adentrarse por los senderos de piedra del pueblo para subir hacia una cascada natural que baja directamente de la sierra. El camino está rodeado de pequeñas casas de tejas, talleres de artesanos locales y una vegetación selvática.

Playa Las Ánimas

Si viajas en compañía de niños, adultos mayores o buscas un destino costero que combine una excelente infraestructura de servicios con la belleza de la naturaleza, Playa Las Ánimas es la opción ideal.

Esta franja costera es famosa en toda la región de la Bahía de Banderas por la tranquilidad de sus aguas, las cuales asemejan una gigantesca alberca natural protegida por la geografía de la montaña.

Puedes acceder a esta haciendo senderismo a lo largo de la costa, cruzando puentes colgantes, bordeadas de acantilados y pasando por pequeñas caletas escondidas como Playa Caballo. Pero si prefieres la comodidad, las pangas desde Boca de Tomatlán los dejarán en el muelle de Las Ánimas en menos de diez minutos.

Al llegar a Playa Las Ánimas, el paisaje se transforma en una hilera de restaurantes rústicos techados con palapas que ofrecen camastros y sombrillas a pocos centímetros del agua. La oferta gastronómica es vasta y se centra en la captura del día: pescados zarandeados, aguachiles picosos y ceviches al estilo vallartense.

Careyes Careyes

Careyes

En los terrenos de la Costalegre de Jalisco, aproximadamente en el kilómetro 53 de la carretera federal 200, se localiza Careyes, un desarrollo turístico e inmobiliario de ultralujo.

El estilo arquitectónico propio de la zona se caracteriza por villas y castillos mediterráneos pintados en tonos amarillos, naranjas y rosados.

Las playas que componen este exclusivo complejo, como Playa Rosa y Playa Blanca, son verdaderas postales de paz. La arena posee una tonalidad ligeramente rosada debido a los fragmentos de conchas marinas, y el acceso controlado asegura que nunca te encontrarás con multitudes.

Mismaloya

Ubicada a apenas 15 kilómetros al sur del centro histórico de Puerto Vallarta, Mismaloya sirvió como el escenario principal para la filmación de una obra maestra del cine que puso los ojos del mundo sobre este antiguo rincón de pescadores: La noche de la iguana.

Más allá de su rica historia vinculada al entretenimiento, Mismaloya destaca por sus extraordinarias condiciones naturales. Al ser una bahía semicerrada, el agua suele estar en completa calma, lo que facilita la práctica del kayak y el paddle boarding.

Asimismo, la playa funciona como el principal punto de partida para realizar excursiones en lancha hacia las formaciones rocosas de granito conocidas como Los Arcos de Mismaloya, catalogadas como Parque Nacional Marino.

Explora las mejores playas de Jalisco en estas vacaciones, son destinos con mucho sol, arena, mar y paisajes que demuestran la inmensa riqueza cultural y natural que México posee.