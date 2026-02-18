¿Qué es ser neurodivergente? Señales en niños y cómo apoyarlos en casa

El término neurodivergente es probablemente un concepto que has escuchado en algún momento. Tal vez en redes sociales o en la escuela. Pero ¿realmente sabes qué significa?

Si eres mamá o papá, es normal que te preguntes si algunas conductas de tu hijo podrían estar relacionadas con la neurodiversidad. Aquí te contamos qué implica este término, quién lo creó y cuáles son algunas señales que podrían orientarte.

¿Quién inventó el término neurodivergente y qué significa?

El término fue acuñado en 1998 por la socióloga australiana Judy Singer, como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Tecnología de Sídney.

La idea central es sencilla pero poderosa: cada cerebro funciona de manera única. Las diferencias neurológicas no son defectos, sino otras formas de pensar, sentir, aprender y relacionarse con el mundo.

Mientras que, la Dra. Sandra Friedman, especialista en pediatría del desarrollo del Hospital Infantil de Colorado, explica que ser neurodivergente no significa algo “malo” o “incorrecto”, sino que la persona procesa el mundo de una forma distinta.

¿Cómo saber si tengo un niño neurodivergente? Foto: Canva

¿Cómo actúa un niño neurodivergente? Señales que pueden orientarte

Como mamá o papá, es natural cuestionarte si ciertas conductas son parte del desarrollo o si podrían estar relacionadas con la neurodiversidad. De acuerdo con especialistas de Banner Health, estas son algunas señales comunes:

Atención y concentración

Dificultad para mantener la atención durante largos periodos. Olvidos frecuentes o pérdida constante de materiales escolares.

Interacciones sociales y emociones

Prefiere jugar solo o evita actividades grupales. Reacciona con mucha intensidad ante cambios pequeños o contratiempos.

Sensibilidades sensoriales

Se tapa los oídos en lugares con mucho ruido. Rechaza ciertas prendas o alimentos por su textura o sensación.

Aprendizaje y habilidades motoras

Dificultades en lectura, escritura o matemáticas. Problemas con la motricidad fina, como la escritura a mano. Aprende mejor de forma visual, práctica o mediante el movimiento.

¿Cómo saber si tengo un niño neurodivergente? Foto: Canva

Es importante recordar que una señal por sí sola no determina nada. Si tienes dudas, lo más recomendable es acudir con un especialista en desarrollo infantil para una evaluación adecuada.

¿Qué sugieren los especialistas para apoyar a un niño neurodivergente?

El acompañamiento oportuno puede marcar una gran diferencia en la autoestima y el bienestar de tu hijo. Los especialistas recomiendan:

Crear rutinas claras: Las estructuras predecibles ayudan a que el niño se sienta seguro. Fomentar sus intereses: Seguir su curiosidad fortalece la motivación y el aprendizaje. Adaptar los espacios: Atenuar luces, bajar el volumen o reducir estímulos puede ayudar a evitar la sobrecarga sensorial. Permitir pausas de movimiento: Los descansos activos favorecen la concentración. Fomentar interacciones graduales: Actividades en grupos pequeños pueden fortalecer su confianza social. Trabajar en equipo con escuela y terapeutas: La coordinación entre casa y escuela permite crear estrategias consistentes y efectivas.

¿Cómo saber si tengo un niño neurodivergente? Foto: Canva

La neurodiversidad nos recuerda que no existe una sola forma “correcta” de aprender o de ser. Cada cerebro procesa la información de manera distinta, y comprenderlo nos ayuda a criar desde la empatía y el respeto.

¿Cómo saber si tengo un niño neurodivergente? Foto: Canva

Si sospechas que tu hijo podría ser neurodivergente, buscar orientación profesional no es etiquetarlo, es darle herramientas para desarrollarse plenamente