Sneakerinas: la tendencia de zapatos que dominará este 2026

¿Tenis o ballerinas? La respuesta está en uno de los híbridos más comentados del momento: las sneakerinas.

Este calzado forma parte de una ola más amplia de zapatos híbridos, diseños que combinan siluetas aparentemente opuestas para responder a una nueva forma de vestir donde la comodidad ya no está peleada con la estética y la moda.

Las sneakerinas reinterpretan la delicadeza del ballet desde una mirada urbana. Integran suelas planas o ultraligeras propias de los tenis, mientras recuperan elementos clásicos de las zapatillas de danza, como las cintas cruzadas, los empeines descubiertos y materiales suaves que evocan ligereza. El resultado es un zapato que se mueve con naturalidad entre lo deportivo y lo femenino.

De tendencia emergente a favorito del 2026

Durante el último año, este tipo de calzado ha ganado visibilidad gracias a celebridades e insiders de moda que han apostado por modelos de marcas como Puma y Vivaia, impulsando su presencia tanto en redes sociales como en el street style.

Al mismo tiempo, las sneakerinas han sido legitimadas desde las pasarelas. Firmas como Adidas, Onitsuka Tiger, Louis Vuitton, Miu Miu y Simone Rocha han explorado esta silueta desde distintos lenguajes, confirmando que no se trata de una microtendencia.

Las sneakerinas mezclan la delicadeza del ballet con la funcionalidad del calzado urbano. Página Oficial de Onitsuka Tiger

En ese contexto, también destacan propuestas locales. Desde México, PANAM se suma a esta conversación global reinterpretando la sneakerina desde una identidad urbana y accesible.

Su lectura de la tendencia dialoga con el diseño contemporáneo sin perder de vista el uso real, demostrando cómo las marcas nacionales también participan activamente en la innovación de siluetas que hoy definen el pulso de la moda.

Su proyección hacia 2026 quedó clara en colecciones como Resort de Cecilie Bahnsen, donde el calzado acompañó prendas etéreas y románticas, reforzando el diálogo entre funcionalidad y fantasía.

Las sneakerinas mezclan la delicadeza del ballet con la funcionalidad del calzado urbano. Especial

Balletcore: una estética que evoluciona

El auge de las sneakerinas también se explica por la permanencia del Balletcore, una estética que surgió con fuerza durante la explosión de las aesthetics digitales en 2022 y que, lejos de desaparecer, ha madurado. Hoy ya no se limita a lo literal, tutus o zapatillas clásicas, sino que se traduce en referencias más sutiles y contemporáneas.

Diseñadores como Simone Rocha han hecho del ballet un lenguaje recurrente, mientras que casas como Ferragamo lo han reinterpretado desde una óptica más sofisticada, como se vio en sus colecciones Primavera–Verano 2025. En este contexto, las sneakerinas funcionan como un punto de encuentro entre nostalgia, innovación y vida cotidiana.

Las sneakerinas mezclan la delicadeza del ballet con la funcionalidad del calzado urbano. Página Oficial de Ferragamo

Más que una moda, una respuesta al presente

El auge de los zapatos híbridos responde a una necesidad clara: piezas que se adapten a múltiples escenarios sin perder identidad. Las sneakerinas encajan en esta lógica porque permiten estilismos relajados con jeans o faldas, pero también funcionan con prendas más estructuradas, demostrando que la moda actual privilegia la adaptabilidad.

Más que elegir entre tenis o ballerinas, esta tendencia propone algo distinto: una nueva categoría de calzado pensada para un ritmo de vida híbrido, donde las reglas son flexibles y el estilo se construye desde la comodidad.

WFH