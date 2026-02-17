Del hábito al “ya no puedo parar”

Durante décadas hicimos lo mismo sin llamarlo igual. Ver “mucha tele”, pasar horas en las maquinitas o perder la tarde frente a la consola eran conductas normales, a veces mal vistas, pero rara vez problematizadas. Nadie hablaba de adicción; a lo mucho, de exceso.El cambio llegó cuando el consumo dejó de ajustarse a la rutina y empezó a reorganizarla. Cuando una actividad ya no responde al “quiero”, sino al “tengo que”, la conversación se vuelve distinta. Ahí es donde el hábito empieza a transformarse en algo más difícil de controlar.

El hábito se adapta a la vida cotidiana, no la reorganiza. Alexandro Medrano

La diferencia no está en la actividad, sino en el control. Un hábito se interrumpe sin mayor conflicto. Una conducta problemática genera incomodidad cuando se limita, ansiedad cuando se suspende y resistencia cuando se cuestiona.Durante los últimos años, la atención se desplazó del usuario al sistema. Estudios del Pew Research Center documentan cómo el consumo digital se volvió más frecuente y prolongado, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. No es una falla individual: es un entorno diseñado para retener.

El uso deja de ser intencional y se vuelve reflejo. Alexandro Medrano

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que el uso intensivo de entornos digitales puede asociarse con alteraciones del sueño, ansiedad y dificultades de concentración. No se trata de prohibir ni de alarmar, sino de entender cuándo el uso deja de ser funcional.

Aquí el uso deja de ser herramienta y empieza a tomar el control. Alexandro Medrano

Aquí entra la ironía contemporánea: nunca hubo tanto entretenimiento disponible ni tan poco control sobre el tiempo que le dedicamos. El celular no inventó la necesidad de distraerse; solo la volvió portátil, inmediata y persistente.

El diseño también toma decisiones por el usuario. Alexandro Medrano

La discusión actual ya no gira únicamente en torno al comportamiento, sino al diseño. Recompensas variables, notificaciones y personalización reducen la fricción y favorecen la repetición automática, como documenta la literatura académica en psicología conductual.

Mirar el fenómeno en perspectiva histórica ayuda a entender que la atención siempre tuvo dueño. Lo que cambia no es el impulso humano, sino la velocidad, la escala y la sofisticación del medio dominante en cada época.

El comportamiento existía; el lenguaje y la escala cambiaron. Alexandro Medrano

Tal vez la pregunta no sea si somos adictos, sino cuántas veces al día dejamos de elegir sin darnos cuenta.