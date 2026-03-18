Te contamos cómo quitar nudos a un gato, ¡elimina las rastas sin lastimarlo (ni ser arañado)! Las pequeñas rastas que se le forman a los ‘michis’ no son solo una cuestión estética que hace que nuestro felino parezca haber sobrevivido a un huracán; son un problema de salud cutánea que puede causar dolor, irritación, alergia a los humanos e incluso infecciones si no se tratan a tiempo.

Si bien el lamido constante es la forma en que los gatos se mantienen limpios, cuando el pelo muerto se acumula y la saliva actúa como pegamento, se forman esas temidas "rastas" que parecen imposibles de deshacer.

Muchos dueños entran en pánico y cometen el error de cortarlas, lo cual es el primer paso hacia un desastre veterinario. La piel de los gatos es extremadamente delgada y elástica, lo que hace que sea muy fácil cortarlos por accidente. Así que antes de sacar las tijeras, ¡checa cómo quitar los nudos a un gato sin lastimarlo!

¿Cómo quitar nudos a un gato? Canva

¿Por qué se forman los nudos en los gatos?

Los gatos mudan pelo constantemente y, cuando ese pelo muerto no se retira mediante el cepillado o el acicalamiento natural, se queda atrapado entre las fibras de pelo vivo. Con el movimiento diario del gato, estas fibras se entrelazan cada vez más fuerte.

Las zonas de mayor fricción, como las axilas, detrás de las orejas y la zona de la "entrepierna", son los puntos críticos donde suelen aparecer los primeros nudos.

A esto hay que sumarle si tu gato sale a exteriores húmedos, pues las fibras capilares tienden a expandirse y contraerse, lo que facilita el enredo. Además, pequeñas partículas de polvo o suciedad pueden actuar como el núcleo de un nudo, alrededor del cual se enrolla el pelo como si fuera un imán.

Los gatos mayores con artritis pueden dejar de acicalarse las zonas de difícil acceso porque les duele estirarse. Asimismo, los gatos con sobrepeso no llegan a su parte trasera, lo que convierte su lomo en una zona de desastre capilar.

¿Cómo quitar nudos a un gato? Canva

¿Qué necesitas para quitar los nudos a un gato?

Peine de metal de dientes anchos: los dientes de metal penetran hasta la base del pelo sin generar tanta estática como el plástico. Busca uno que tenga las puntas redondeadas para no rayar la piel.

los dientes de metal penetran hasta la base del pelo sin generar tanta estática como el plástico. Busca uno que tenga las puntas redondeadas para no rayar la piel. Cepillo tipo slicker: son ideales para levantar el pelo muerto superficial, pero ten cuidado: si presionas demasiado, puedes causar "quemaduras de cepillo" en la piel del gato.

Acondicionador o spray desenredante: existen sprays específicos con siliconas seguras o aceites naturales que ayudan a que el pelo resbale. Por nada del mundo utilices uno para humanos, pues puede resultar tóxico.

Maicena: ayuda a absorber la grasa del nudo, haciendo que las fibras se separen con mayor facilidad al pasar el peine.

¿Cómo quitar los nudos a un gato?

Pasa tus manos por todo el cuerpo del gato e identifica dónde están los nudos y qué tan pegados están a la piel. Si puedes meter un peine entre el nudo y la piel, hay esperanza. Si el nudo está pegado como una costra, quizá necesites ayuda profesional. Antes de usar herramientas, intenta masajear el nudo con los dedos y aplica un poco de maicena o spray desenredante. Trata de separar las fibras exteriores poco a poco, como si estuvieras desenredando el hilo de una madeja. Sujeta la base del nudo con tus dedos (para que el tirón lo sientan tus dedos y no la piel del gato) y empieza a peinar desde las puntas hacia adentro. Ve desmoronando el nudo por capas. Usa solo un cortanudos si notas que el nudo es pequeño y está lejos de la piel, hazlo con mucho cuidado. El baño es el paso final, después de que todo el pelo esté perfectamente desenredado.

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Tips extra para quitar los nudos a un gato:

¡No lo bañes! El agua hace que las fibras de queratina del pelo se hinchen y, al secarse, el nudo se aprieta un 50% más.

No utilices las tijeras, si cortas un nudo y el gato se mueve un milímetro, podría terminar necesitando una cirugía de sutura.

La prevención es tu mejor aliado: 5 minutos con un peine de metal con tu gatito son suficientes para retirar el pelo muerto antes de que se convierta en un problema.

Asegúrate de que tu gato consuma alimentos ricos en ácidos grasos Omega-3 y Omega-6 para una cutícula del pelo cerrada y lubricada.

Quitar los nudos del pelo de tu gato no es la actividad favorita de nadie, pero es un acto de cuidado esencial para tu mascota. Recuerda terminar cada sesión con un premio para que el michi lo asocie con algo positivo.