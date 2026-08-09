VIDEO: Mujer de 97 años camina sobre ala de avión y rompe Récord Guinness

Elizabeth “Betty” Bromage volvió a demostrar que la edad no tiene por qué apagar las ganas de intentar algo extraordinario. A sus 97 años, la mujer originaria de Cheltenham, Inglaterra, rompió su propio Récord Guinness como la mujer de mayor edad en caminar sobre el ala de un avión en vuelo.

La hazaña ocurrió el martes 4 de agosto, cuando Bromage subió al ala de una avioneta y permaneció sujeta al exterior durante el vuelo. Para validar la marca, debía mantenerse al menos cinco minutos en el aire, tiempo que incluye el despegue y el aterrizaje.

El momento no tardó en hacerse viral, sobre todo porque Betty ya había establecido este récord años atrás y decidió repetir la experiencia después de atravesar un problema de salud que pudo haber cambiado sus planes por completo.

Betty Bromage rompe su propio récord a los 97 años

Betty Bromage no es nueva en este tipo de aventuras. De acuerdo con reportes internacionales, ha realizado vuelos sujetada al ala de un avión en varias ocasiones desde que tenía 87 años. Su marca anterior como la mujer de mayor edad en practicar wing walking había sido reconocida por Guinness World Records cuando tenía 93 años.

Esta vez, Bromage decidió volver a intentarlo a los 97 años, convirtiéndose nuevamente en la mujer más longeva en realizar esta actividad. Según People, la británica ha volado sujetada al exterior de un avión al menos seis veces en su vida.

Antes de despegar, fue entrevistada por medios locales y dejó claro que no se considera una persona nerviosa.

“No, nunca me pongo nerviosa, no soy una persona nerviosa. Lo que tenga que ser, será”, dijo.

Betty Bromage PA Images | Grosby Group

“Me aburriría de la vida”, dice Betty Bromage

Para Bromage, este tipo de retos no son solo una forma de conseguir un récord. También son una manera de mantenerse activa y seguir disfrutando lo que todavía puede hacer.

“De lo contrario, me aburriría de la vida. No puedo conducir, no veo muy bien y me frustro un poco. Así que quiero hacer las cosas que sí puedo hacer”, declaró a la BBC, de acuerdo con reportes retomados por medios internacionales.

En los videos difundidos en redes sociales se observa a la mujer usando gafas protectoras y ropa casual mientras permanece asegurada sobre la parte superior de la avioneta. El avión despegó y realizó maniobras en el cielo mientras ella cumplía el tiempo necesario para validar la hazaña.

La propia Bromage contó que la parte más complicada no fue el vuelo, sino subir al ala del avión, debido a su estatura.

Betty Bromage y su récord Guinness PA Images

Recaudó fondos para el hospital que la atendió tras un derrame cerebral

La historia de Betty Bromage también tiene un componente solidario. En esta ocasión, la mujer decidió recaudar fondos para el Hospital General de Cheltenham, donde fue atendida después de sufrir un derrame cerebral en agosto de 2025.

Según People, Bromage realizó el vuelo para apoyar al hospital que la trató y agradecer la atención que recibió durante su recuperación.

La mujer explicó que el derrame cerebral afectó parte de su capacidad para hablar, aunque no le dejó daños mayores. Por eso, volver a subir al ala de un avión tuvo un significado especial: era una forma de demostrar que todavía podía perseguir nuevas experiencias.

Ya piensa en su próximo reto

Después de completar el vuelo, Betty Bromage no descartó volver a intentarlo en el futuro. Incluso bromeó con la posibilidad de preparar algo especial si llega a los 100 años.

“Si sigo aquí dentro de un par de años, podríamos intentarlo de nuevo”, dijo.

También adelantó que tendrá que pensar en “algo especial” para cuando cumpla 100 años, dejando claro que su espíritu aventurero sigue intacto.