¡Paz Vega estrena corte mixie! El pelo corto que será tendencia en septiembre 2026

Paz Vega decidió darle un giro radical a su imagen y dejó atrás la melena que lució durante los últimos meses para estrenar un corte de pelo corto que ya comienza a llamar la atención entre las tendencias de belleza para el segundo semestre de 2026.

El nuevo look de Paz Vega corresponde a un mixie, un corte que combina la estructura corta del pixie con el carácter desestructurado del mullet. La propuesta conserva mayor longitud en la zona de la nuca, mientras que el frente y los laterales adquieren una apariencia más corta.

El resultado es un estilo con personalidad que apuesta por la textura, el movimiento y una estética desenfadada. Además, representa una alternativa para quienes buscan transformar su imagen sin recurrir a los cortes cortos más tradicionales.

Paz Vega sorprende con el corte de pelo corto que será tendencia este septiembre IG

¿Qué corte de cabello lleva Paz Vega y por qué es tendencia en 2026?

Paz Vega lleva ahora un corte mixie, una propuesta que toma lo mejor de dos estilos que, a primera vista, parecen muy diferentes: el pixie y el mullet.

Del pixie conserva la longitud corta y el rostro despejado. Del mullet incorpora una parte posterior ligeramente más larga, además de diferentes longitudes que permiten crear movimiento. En el caso de la actriz, las capas y la textura aportan un acabado relajado, con personalidad y lejos de una apariencia demasiado estructurada.

El resultado supone un cambio importante frente a la melena que Paz Vega había mostrado durante los últimos meses. La actriz decidió reducir de manera considerable la longitud de su cabello y llevarlo hacia una estética más atrevida.

La elección también coincide con una etapa en la que los cortes cortos mantienen una fuerte presencia entre las tendencias de belleza. El cabello corto ya no se limita al clásico pixie o al bob tradicional: ahora aparecen versiones híbridas que permiten jugar con distintas longitudes, capas y texturas.

Paz Vega sorprende con el corte de pelo corto que será tendencia este septiembre IG

¿Por qué el corte corto será una de las tendencias de cabello en septiembre 2026?

El cambio de Paz Vega ocurre en un momento en el que los cortes cortos con textura y movimiento tienen una presencia notable en las propuestas de belleza.

El mixie destaca porque ofrece una alternativa para quienes quieren abandonar una melena sin llegar a un pixie tradicional. Su estructura permite conservar longitud en la nuca y jugar con capas, flequillo y diferentes acabados.

El interés por este tipo de estilos también se relaciona con el regreso de los cortes que priorizan la textura natural. En mayo, el bob garçon, los estilos shaggy y los pixie formaban parte de la renovada presencia del cabello corto entre las celebridades.

Por eso, el nuevo look de Paz Vega puede convertirse en una referencia para septiembre. No se trata solo de cortar varios centímetros de cabello, sino de elegir una estructura que permita transformar la apariencia sin recurrir a un peinado excesivamente elaborado.

Además, el mixie tiene un componente distintivo: su apariencia ligeramente rebelde. El corte puede verse elegante y sofisticado, pero conserva una dosis de desenfado que lo diferencia de otras versiones del cabello corto.

Paz Vega sorprende con el corte de pelo corto que será tendencia este septiembre IG

¿A qué mujeres favorece el corte de Paz Vega?

Una de las ventajas del mixie es que puede adaptarse a diferentes tipos de cabello y características del rostro. Sin embargo, no existe un corte universal que favorezca de la misma manera a todas las personas.

La textura del cabello es uno de los factores que debe considerarse antes de elegir este estilo. Las capas pueden ayudar a generar movimiento en cabellos que necesitan mayor textura, mientras que las ondas y los rizos pueden reforzar el aspecto desenfadado del mixie.

En este contexto, la posibilidad de adaptar el corte a diferentes tipos de cabello permite aprovechar sus características naturales. Las texturas onduladas y rizadas pueden sacar partido del movimiento que propone el estilo, mientras que en cabellos lisos las capas y el desfilado permiten construir una apariencia similar.

El rostro también puede determinar la longitud del flequillo, los laterales y la zona posterior. Por esa razón, llevar una fotografía de Paz Vega al salón puede servir como referencia, pero no necesariamente como un molde que deba reproducirse de manera exacta.

En mujeres de 50 años o más, el corte puede representar una alternativa para quienes buscan una transformación importante y una imagen más fresca. Paz Vega cumplió 50 años en enero de 2026 y su nuevo look demuestra que el cabello corto no tiene por qué asociarse con un estilo rígido o demasiado clásico.

De hecho, la actriz ya había demostrado la versatilidad de los cortes cortos con su anterior bob garçon. Con el cual, las capas ayudaban a aportar movimiento y volumen al cabello.

Paz Vega sorprende con el corte de pelo corto que será tendencia este septiembre IG

¿Cómo pedir el corte de Paz Vega en el salón y mantenerlo fácil?

Si el objetivo es conseguir un look inspirado en Paz Vega, lo más recomendable es pedir un corte mixie con capas, flequillo y mayor longitud en la nuca.

La fotografía de la actriz puede servir como referencia para explicar el efecto deseado. A partir de ahí, el estilista puede determinar qué longitud conviene conservar en los laterales, el flequillo y la parte posterior.

Una de las características más atractivas del mixie es que no exige una apariencia perfectamente pulida. Su estructura funciona precisamente con textura y movimiento, por lo que puede lucir bien con un acabado natural.

Sin embargo, corto no significa necesariamente que no requiera mantenimiento. Para conservar la forma de las capas y el equilibrio entre la zona frontal y la nuca es necesario realizar retoques periódicos.

La clave está en adaptar el corte al tipo de cabello. En una melena lisa, el estilista puede trabajar las capas para conseguir mayor textura; en un cabello ondulado o rizado, puede aprovechar el movimiento natural.

El mixie también permite modificar el flequillo. Puede llevarse más corto, abierto o hacia un costado, según el efecto que se busque.

Así, el nuevo look de Paz Vega se presenta como una alternativa para quienes quieren despedirse de la melena y probar un estilo corto con carácter. La actriz demuestra que el cambio puede ser radical sin perder elegancia y que, de cara a septiembre, las tijeras podrían convertirse en una de las grandes protagonistas de las tendencias de belleza.