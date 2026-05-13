¿Dónde está hoy el diamante más valioso (y maldito) de la historia?

Hay joyas que deslumbran por su belleza… y otras que también lo hacen por su historia. Entre todas, ninguna resulta tan fascinante —y perturbadora— como el Diamante Hope, considerado no solo uno de los diamantes más valiosos del mundo, sino también uno “maldito”.

¿Cuál es historia del Diamante Hope?

La historia del Diamante Hope comienza en el siglo XVII, cuando el comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier adquirió una piedra en bruto en la India, probablemente de las minas de Golconda.

Su origen se remonta a la India en el siglo XVII. Cortesía Smithsonian

En aquel entonces, el diamante era mucho más grande, con más de 100 quilates, y destacaba por un tono que oscilaba entre el azul y el violeta.

Tavernier lo vendió posteriormente a Luis XIV de Francia, quien lo mandó tallar y lo convirtió en una de las joyas más preciadas de la corona francesa, conocida como el “Azul Francés”.

¿A quién le perteneció el Diamante Hope?

Durante décadas, el diamante formó parte del tesoro real, pasando por manos de monarcas como Luis XVI de Francia y María Antonieta. Sin embargo, su destino dio un giro dramático durante la Revolución Francesa.

Formó parte de la corona francesa bajo el reinado de Luis XIV. | vam.ac.uk

En 1792, en medio del caos, la joya fue robada junto con otras piezas de la corona. Durante años desapareció sin dejar rastro… hasta que, décadas después, reapareció en Londres, pero con un tamaño menor. Muchos expertos coinciden en que fue recortado para ocultar su origen.

¿Cuál es la maldición del Diamante Hope?

Con el tiempo, el diamante pasó a manos del coleccionista británico Henry Philip Hope, de quien heredó su nombre actual. Pero más allá de su valor económico, lo que realmente alimentó su fama fue la serie de tragedias asociadas a sus propietarios.

Se dice que más de 20 personas relacionadas con el diamante sufrieron destinos fatales o desafortunados. Desde ejecuciones reales hasta ruinas financieras, la lista es tan larga como inquietante.

Fue robado durante la Revolución Francesa y reapareció años después. Cortesía Smithsonian

Aunque muchos de estos relatos están envueltos en exageraciones, ayudaron a consolidar la idea de una “maldición”. Uno de los casos más conocidos es el de la socialité estadounidense Evalyn Walsh McLean, quien adquirió el diamante en el siglo XX.

Durante los años que lo poseyó, enfrentó una serie de tragedias personales, incluyendo la muerte de su hijo y problemas familiares que marcaron su vida.

¿Qué le pasó al Diamante Hope?

En 1949, el famoso joyero Harry Winston compró el diamante como parte de una colección. A diferencia de otros propietarios, Winston no se dejó intimidar por la supuesta maldición.

Fue donado al Museo Smithsonian por Harry Winston en 1958. Cortesía Smithsonian

De hecho, en un gesto que sorprendió al mundo, decidió donar la joya en 1958 al Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. Y lo hizo de una manera poco convencional: enviándolo por correo.

Desde entonces, el Diamante Hope dejó de pertenecer a individuos y pasó a convertirse en patrimonio público.

¿Dónde está el diamante más caro?

Con un valor estimado cercano a los 300 millones de dólares y un intenso color azul, resultado de trazas de boro en su composición, el Diamante Hope es una rareza geológica. El cual tiene la capacidad de emitir un brillo rojizo bajo luz ultravioleta que lo hace aún más fascinante.

Actualmente se encuentra en Washington D.C. como una de sus mayores exhibiciones. Grosby

Actualmente, se encuentra en exhibición permanente en Washington D.C., dentro del Smithsonian, donde millones de personas lo visitan cada año. Es, sin duda, una de las piezas más populares del museo.

Curiosamente, desde que está bajo resguardo institucional, la “maldición” parece haberse detenido. No hay registros de tragedias asociadas a su exhibición, lo que ha llevado a muchos a pensar que el mito es solo eso: una historia alimentada por coincidencias.