¿Cómo eliminar las hormigas de tu cocina con remedios naturales?

Las hormigas son una de las plagas domésticas más comunes. Invaden rápidamente los hogares en busca de alimento, entrando por ventanas, puertas y pequeñas grietas. Algunas especies, como las hormigas de fuego, pueden picar y causar reacciones alérgicas. En el caso de las plantas, especialmente las hormigas cortadoras, pueden dañar cultivos y generar problemas graves.

Aunque muchas especies forman parte del equilibrio natural, las que llegan a casa pueden convertirse en una molestia e incluso representar un riesgo. Por eso, aquí te presentamos varios remedios naturales y efectivos para eliminarlas o mantenerlas alejadas.

Remedios naturales para eliminar hormigas

1. Vinagre blanco con agua

Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en un atomizador. Rocía en los lugares donde veas hormigas, especialmente en sus rutas o “caminos”. Este método ayuda a eliminar rastros de olor que utilizan para orientarse.

2. Mezcla de limón, vinagre y bicarbonato

En una taza mezcla:

100 ml de agua

Jugo de dos limones

2 cucharadas de vinagre blanco

1 cucharada de bicarbonato

Agita bien y colócalo en un atomizador. Aplícalo en zonas afectadas para repelerlas de forma natural.

3. Bicarbonato con azúcar

Combina bicarbonato de sodio con azúcar.

El azúcar atrae a las hormigas, mientras que el bicarbonato actúa como un agente que las elimina al ser ingerido.

4. Aromas repelentes naturales

Coloca ingredientes como:

Café

Canela

Aceite esencial de menta

En entradas, esquinas o grietas. Sus olores intensos funcionan como repelentes naturales.

5. Polvo de arroz

Tritura arroz hasta obtener un polvo fino y espárcelo en zonas estratégicas. Este método puede ayudar a reducir la presencia de hormigas.

6. Mezcla con ácido bórico (uso con precaución)

Mezcla:

2 cucharadas de azúcar

1 taza de agua

½ cucharada de ácido bórico

Empapa pequeños trozos de papel o servilletas con la mezcla y colócalos donde veas hormigas. Ellas serán atraídas y, con el tiempo, la población disminuirá notablemente.

Otros métodos efectivos (no completamente naturales)

Spray casero potente:

En un atomizador de 600 ml mezcla partes iguales de agua, vinagre blanco y alcohol etílico. Añade 2 cucharadas de jabón líquido para lavar trastes. Rocía directamente sobre las hormigas o en sus rutas.