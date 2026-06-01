¿Tu perro tiene mal aliento? Descubre cómo eliminarlo antes de que empeore

Aunque algunas personas consideran normal el mal aliento en sus perros, este padecimiento, conocido como halitosis canina, suele ser una señal de que algo no marcha bien en su salud bucal.

Un olor desagradable al acercarte a tu mascota para acariciarla no debe pasar desapercibido. Los especialistas señalan que atender este problema a tiempo puede prevenir complicaciones que afecten su bienestar y calidad de vida.

La acumulación de bacterias, la formación de sarro e incluso algunas enfermedades pueden provocar este problema. La buena noticia es que existen medidas sencillas que ayudan a combatirlo y a mantener una boca sana durante más tiempo.

¿Cómo eliminar el mal aliento de tu perro? Canva

¿Por qué a tu perro le huele mal la boca?

El mal aliento en los perros se produce principalmente por la acumulación de bacterias que descomponen restos de alimento, saliva y otros compuestos presentes en la boca. Como resultado, se generan olores desagradables que pueden intensificarse con el paso del tiempo.

De acuerdo con especialistas de Banfield Pet Hospital México, el consumo de ciertos alimentos, una dieta de baja calidad o la costumbre de hurgar en la basura también pueden contribuir al problema. Sin embargo, cuando el olor es intenso o persistente, suele existir una causa subyacente que requiere atención veterinaria.

La enfermedad periodontal es una de las principales responsables de la halitosis. Esta afección comienza con la formación de placa bacteriana y sarro sobre los dientes y puede avanzar hasta provocar inflamación de las encías, infecciones e incluso pérdida dental.

Según Banfield Pet Hospital, más del 75 por ciento de los perros presenta signos de enfermedad gingival antes de cumplir tres años, lo que convierte a los problemas dentales en una de las afecciones más frecuentes entre las mascotas.

Por otra parte, el mal aliento también puede relacionarse con enfermedades digestivas, trastornos metabólicos como la diabetes o problemas gastrointestinales que alteran el olor habitual de la boca.

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¿Cómo eliminar el mal aliento de tu perro con hábitos de higiene que sí funcionan?

La higiene dental es la herramienta más efectiva para combatir la halitosis canina. Los especialistas recomiendan cepillar los dientes del perro de forma regular con productos diseñados específicamente para mascotas.

MyPet señala que el cepillado dental debe formar parte de la rutina de cuidados básicos, al igual que el baño o el cepillado del pelaje. Además, cuanto antes se acostumbre el perro a este hábito, mejores serán los resultados a largo plazo.

Otra medida importante consiste en realizar limpiezas dentales profesionales. Banfield recomienda que los perros adultos sanos reciban al menos una limpieza anual, aunque algunas mascotas pueden requerir revisiones más frecuentes según la cantidad de sarro acumulado.

La atención dental preventiva ayuda a reducir el riesgo de enfermedades periodontales y mejora la calidad de vida de los animales.

Asimismo, mantener agua fresca disponible durante todo el día favorece la salud oral, mientras que algunos alimentos especializados pueden contribuir a disminuir la acumulación de placa, aunque no sustituyen el cepillado.

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Los alimentos que pueden empeorar o mejorar el aliento de tu mascota

La alimentación influye directamente en la salud bucal de los perros. Los expertos explican que las croquetas generan cierta fricción sobre la superficie dental durante la masticación, lo que ayuda a reducir parcialmente la acumulación de residuos.

En contraste, los restos de comida humana y algunos alimentos húmedos pueden permanecer entre los dientes durante más tiempo, lo que favorece la proliferación de bacterias y el desarrollo de sarro.

MyPet recomienda proporcionar una alimentación equilibrada y adecuada para la edad y condición física del animal. Además, algunos veterinarios sugieren el uso de snacks dentales diseñados para complementar la higiene oral.

Sin embargo, estos productos deben considerarse un apoyo adicional y no una solución definitiva. La limpieza mecánica mediante el cepillado continúa como la medida más eficaz para prevenir la formación de placa bacteriana.

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¿Cuándo el mal aliento de tu perro podría indicar una enfermedad?

No todos los casos de mal aliento tienen un origen exclusivamente dental. Cuando el olor aparece de forma repentina o se acompaña de otros síntomas, puede ser una señal de problemas de salud más serios.

Entre los signos de alerta destacan:

Encías inflamadas o sangrantes

Presencia visible de sarro

Pérdida de dientes

Dolor al comer

Disminución del apetito

Dificultad para masticar

Salivación excesiva

Los especialistas de MyPet advierten que las infecciones periodontales no tratadas pueden provocar complicaciones en la salud. Las bacterias presentes en la cavidad oral pueden ingresar al torrente sanguíneo y afectar otros órganos.

Por ello, si el mal aliento persiste durante varios días o se acompaña de cambios en el comportamiento, lo más recomendable es acudir al veterinario para una revisión completa.

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¿Cómo prevenir el mal aliento en perros?

La prevención sigue siendo la estrategia más efectiva para evitar la halitosis canina. Los expertos recomiendan:

Cepillar los dientes del perro varias veces por semana

Utilizar pasta dental formulada para mascotas

Acudir a revisiones veterinarias periódicas

Programar limpiezas profesionales cuando sea necesario

Mantener una alimentación equilibrada

Proporcionar agua fresca diariamente

Evitar que la mascota consuma basura o restos de comida en mal estado

Las razas pequeñas, como los chihuahuas, pugs y dachshunds, suelen ser más propensas a desarrollar enfermedades dentales debido al tamaño reducido de su cavidad oral. Por ello, requieren una vigilancia más estrecha.

Mantener una buena higiene bucal no solo ayuda a eliminar el mal aliento. También previene infecciones, reduce el riesgo de pérdida dental y contribuye al bienestar general de la mascota.

El mal aliento en los perros va más allá de una molestia momentánea. En muchos casos, representa una advertencia temprana sobre problemas dentales o enfermedades que requieren atención especializada.

Adoptar hábitos de higiene adecuados y acudir al veterinario de manera periódica puede marcar una gran diferencia en la salud de tu mascota. Una boca sana no solo mejora su aliento, también favorece su calidad de vida y ayuda a prevenir complicaciones futuras.