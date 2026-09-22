¿Cuándo inicia la temporada de cempasúchil en México? ¡Prepárate!

A medida que el calor del verano cede su lugar a la brisa fresca del otoño, nuestro país comienza a teñirse de una tonalidad anaranjada en plantas que resulta inconfundible y responde a una pregunta: ¿Cuándo inicia la temporada de cempasúchil en México?

La llegada del cempasúchil es el primer anuncio visual de que la festividad más conmovedora, profunda y emblemática del país está a la vuelta de la esquina: el Día de Muertos.

De repente, los campos del centro de la república, las avenidas principales de las metrópolis y los mercados tradicionales se impregnan de un aroma herbal e intenso que despierta la nostalgia.

Aunque su presencia estalla con fuerza ante la mirada pública a mediados y finales del mes de octubre, la verdadera historia detrás del cempasúchil inicia varios meses atrás en la tierra arada.

El ciclo de esta icónica flor, conocida formalmente como Tagetes erecta, posee una precisión biológica y cultural fascinante, ligada a que el capullo florezca en el momento exacto para guiar los pasos de las almas que regresan al hogar.

Cempasúchil Canva

¿Cuándo arranca la temporada de cempasúchil?

La temporada de cempasúchil en México "arranca" oficialmente hacia la segunda semana de octubre. Es cuando los botones florales abren por completo en los surcos y las plantas de maceta alcanzan su máximo esplendor ornamental.

Sin embargo, para llegar a este punto, tenemos que retroceder al inicio del proceso de siembra a partir de la segunda mitad de junio y durante todo el mes de julio. En regiones productoras clave como el Estado de México, Puebla, Michoacán y las alcaldías del sur de la Ciudad de México, las semillas se colocan en semilleros especializados para garantizar una germinación pareja.

Aproximadamente entre 30 y 45 días después de la siembra, cuando las plántulas han alcanzado una altura adecuada y muestran tallos firmes, se lleva a cabo el trasplante directo a los surcos de tierra o a las macetas definitivas.

Este trabajo de campo exige un control riguroso de las precipitaciones de la época de lluvias, evitando que el exceso de agua pudra la raíz antes de que la planta logre consolidarse.

¿Cuándo inicia la temporada de cempasúchil en México? Canva

¿Cuáles son los lugares clave para adquirir cempasúchil?

Aunque la flor de cempasúchil es un símbolo nacional reconocido mundialmente, la producción comercial a gran escala se concentra en estados específicos. Puebla se consolida año con año como el líder absoluto en volumen de producción, en municipios como Atlixco, Palmar de Bravo, Huaquechula y Tianguismanalco.

La producción de esta zona abastece los grandes mercados del centro, sur y noreste del país para la confección de alfombras, caminos y adornos monumentales en los panteones.

En CDMX, el sistema agrícola de las chinampas y los viveros de zonas como San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco y Barrio Caltongo en Xochimilco, así como San Andrés Mixquic en Tláhuac, dominan la producción de cempasúchil cultivado directamente en maceta.

Cada año, los productores de las chinampas generan millones de macetas destinadas a adornar los jardines privados, los balcones residenciales, los establecimientos comerciales y las avenidas principales de la capital como Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Al final, todas estas flores pueden ser adquiridas en dichos lugares, así como en la Central de Abasto, comercios locales, mercados y tiendas departamentales, de acuerdo con el Gobierno de México.

Por otro lado, Michoacán destaca por su cultivo enfocado en abastecer los festejos de la región lacustre del Lago de Pátzcuaro, Janitzio y Tzintzuntzan. Mientras que en el Estado de México, mediante municipios altamente florícolas como Villa Guerrero, Tenancingo y Atlacomulco, combina la producción tradicional con técnicas de invernadero para abastecer el mercado del Valle de México y estados colindantes.

Temporada de cempasúchil en México Canva

Lugares para vivir la temporada de cempasúchil:

Chinampas de Xochimilco: durante la segunda quincena de octubre, embarcarse en los embarcaderos de Cuemanco, Fernando Celada o Caltongo en Xochimilco permite adentrarse en las zonas de producción agrícola de cempasúchil. Puedes desembarcar directamente en las chinampas tapizadas de macetas anaranjadas, dialogar con los productores locales, conocer sus técnicas de riego y adquirir las plantas recién cosechadas directamente de las manos de quienes las cultivaron.

durante la segunda quincena de octubre, embarcarse en los embarcaderos de Cuemanco, Fernando Celada o Caltongo en Xochimilco permite adentrarse en las zonas de producción agrícola de cempasúchil. Puedes desembarcar directamente en las chinampas tapizadas de macetas anaranjadas, dialogar con los productores locales, conocer sus técnicas de riego y adquirir las plantas recién cosechadas directamente de las manos de quienes las cultivaron. Atlixco, Puebla: se ha consolidado como el destino favorito para amantes de la fotografía. Diversos predios agrícolas abren sus puertas al público para ofrecer recorridos guiados entre los surcos floridos.

se ha consolidado como el destino favorito para amantes de la fotografía. Diversos predios agrícolas abren sus puertas al público para ofrecer recorridos guiados entre los surcos floridos. Copándaro de Galeana: ubicado en Michoacán, puedes adentrarte en los campos de cempasúchil, oler las flores, tomar fotos y videos para tus redes sociales. Está a solo 30 minutos de Morelia y forma parte de las muchas actividades de la Semana de Muertos.

La temporada de cempasúchil en México es un proceso que comienza en julio y se prepara para llegar al altar el 2 de noviembre. Conocer sus fechas, apoyar el comercio local y cuidar cada ejemplar nos permite formar parte de una cadena cultural viva que año con año transforma el paisaje nacional.