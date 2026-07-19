Qué debes saber de tus peluditos en este Día del Perro. Más que mascotas, son familia

El vocabulario ha cambiado... no somos dueños, somos tutores, lo cual, involucra una gran responsabilidad.

No somos dueños de un objeto, sino seres responsables de un ser vivo.

Son un miembro de la familia y, a veces, el único miembro de la familia.

Nos dan lengüetazos, nos ladran cuando llegamos a casa o nos mueven sus colas, nos llenan la casa de pelitos y, en ocasiones, duermen bajo nuestra cama o a un costado nuestro.

Pecas Cortesía

Muchos de ellos sirven como mascotas de acompañamiento, están con nosotros en momentos de tristeza y alegría... en sí, son incondicionales.

De raza o criollos, los perritos y perritas nos dan todo su amor a cambio de nada... pero en nosotros está el cuidarlos responsablemente como a cualquier miembro de la familia.

Hoy, como cada tercer domingo de julio, en México se conmemora el Día del Perro (mundialmente es el 21 de julio) y platicamos con el médico veterinario Jorge Alanís, para saber la importancia del cuidado de nuestros peludos.

Mandy Cortesía

“La palabra de dueño a tutor ha cambiado drásticamente para beneficio de nuestros animalitos de compañía, para los perros en particular y los gatos, pues es un integrante más de la familia que hay que respetarlo, cuidarlo y quererlo.

Cada vez hay más empatía hacia los animales a tal grado que permiten que entren a hoteles, a los comercios, a los restaurantes, el que puedan estar en los aviones, y pues es un amor tan grande que se les tiene a tal nivel de responsabilidad que eso nos gusta muchísimo, porque, desgraciadamente, México, en particular, tiene perritos en situación de calle de una manera muy importante... y ojalá a través de campañas de esterilización y de control, pues no veamos tantos perros en la calle sufriendo”, cuenta Alanís a Excélsior, especialista en medicina y cirugía en perros y gatos.

Además de lo que representan para quien tiene un perro en casa, el médico reconoce la labor de los binomios caninos en situaciones de emergencia como los temblores en México o los recientes terremotos en Venezuela, o los perros antinarcóticos o de protección.

A continuación te compartimos algunos aspectos que debes tomar en cuenta si crees que es momento de tener un perrito o en caso de que ya lo tengas.

Wellington Cortesía

Entrenamiento y.... ¿humanización?

Para que nuestras mascotas de compañía estén tranquilas y tengan un óptimo desarrollo, se puede optar por un entrenamiento para que puedan socializar y tener una conducta adecuada y que en un futuro no sea conflictiva.

“Algunos pacientes tienen afecciones conductuales importantes, porque también, tristemente, a veces queremos humanizar a los perritos, no respetando su especie.

“Hay síndromes conductuales que tienen por ansiedad, separación y esto hace que el paciente sufra, porque no estamos llevando una conducta adecuada respetando su especie... recordemos que todos los excesos son malos.”

“Me han tocado perritos, por ejemplo, que los humanizan tanto que no quieren que pisen la calle o, del otro extremo, totalmente descuidados que viven en la azotea”.

Milanesa y Lula Cortesía

En la actualidad hay personas que llevan a sus mascotas a los centros comerciales, los pasean en carriolas o están a un lado nuestro si comemos en una terraza.

El especialista busca hacer hincapié en que hacerlo depende mucho del temperamento de cada perrito.

Imaginemos a nuestros hijos que tienen 1 o 5 años de edad y quieres estar en un restaurante tanto tiempo sin que estén entretenidos o sin algo que los distraiga, pues evidentemente se van a cansar... lo mismo es con los perros. Hay algunos que son sumamente tranquilos, que conviven, les encanta estar así en sociedad y hay otros que son muy ansiosos o nerviosos... no hay un parámetro exacto, sino que cada quien conozca a su animalito.”

Lo que sí le parece un maltrato, en términos de humanización, es que no se le deje socializar con otros perros, caminar en la calle, olfatear o correr en los jardines.

Esto puede desencadenar en que muchos perritos desarrollen ansiedad por separación que no sólo involucra lo conductual, sino también lo físico y que desarrollen alguna patología.

Coco Cortesía

Tiempo y compromiso

Cuidar una mascota requiere tiempo. Sacarlos a pasear y/o hacer ejercicio. Hay razas que necesitan salir varias veces al día. Considera el espacio con el que cuentas. Resultaría poco saludable e injusto tener un gran danés en un departamento de 60 m².

El tiempo es fundamental para atender a tu mascota y no tenerla en casa todo el día sin otro humano que la cuide y la procure.

“Que sepamos del compromiso que vamos a tener con ellos. Hay pacientes que viven hasta 15 o 17 años. El promedio son 12 o 14 y es una gran responsabilidad en nuestra vida”, explica Alanís.

Mati Cortesía

Nutrición

Una buena alimentación es fundamental para el sano crecimiento y vida de nuestros compañeros.

El doctor Alanís nos comparte que hay croquetas que cumplen con todas estas necesidades y si se trata de dietas caseras, habría que apoyarnos con un nutricionista, porque a veces éstas están carentes de algunos minerales o vitaminas.

“Es importante que nos asesoremos de manera clara y oportuna con un nutriólogo que nos pueda apoyar para que tenga una buena nutrición y un buen desarrollo”, subraya el médico.

Mercury Cortesía

¿Compra o adopción?

“Tiene que ver mucho con lo que necesita el ser humano, pero siempre hay que apostar por la adopción. Yo, en particular, soy proadopción. En México, al ver tristemente tantos perros en situación de calle, yo les invitaría a las personas que quieran ser tutores de sus animalitos de compañía, que adopten.”

Manzano Cortesía

¿Qué hacer en un golpe de calor?

Inmediatamente poner compresas frías, una toalla fría, mojar al paciente, ponerle algún ventilador e ir corriendo inmediatamente a la instancia veterinaria más cercana para tratar de compensar.

Lo mejor es la prevención, subraya el especialista. No salir a correr ni a caminar en situaciones en las cuales el calor está en su máximo.

“Los perros van descalzos, es como si a ustedes los pongo a 40º y descalzos en el pavimento, ¡se queman!”.

Luna y Princesa Cortesía

¿Envenenamiento?

“Tristemente, cuando no te das cuenta, llega al veterinario bajo signos que, dependiendo del tóxico, es la gravedad del cuadro”, explica Alanís. Si ves que tu mascota come algo que pudiera estar envenenado, induce el vómito con agua oxigenada y llévala de manera inmediata a la instancia veterinaria.

Chuck Cortesía

No se te olvide

Recuerda que tu perrito debe tener su esquema de vacunación desde que es cachorro o seguir con él si lo adoptaste adulto.

Esterilízalo desde pequeño. Alanis recomienda esperar al primer celo de las hembras.

Sé un tutor responsable y llévalo con correa cuando salgas a la calle, aún si está entrenado a andar sin ella. Recoge sus heces.

Mía Cortesía

Para saber más

El doctor Jorge Alanis trabaja en MITA, un hospital veterinario de alta especialidad. Las 24 horas, los 7 días del año. También se hace medicina preventiva y cirugía. Insurgentes Sur 1960, CDMX.