Tener una tortuga pequeña como mascota implica más responsabilidades de las que muchas personas imaginan. Aunque suelen parecer animales fáciles de mantener, requieren cuidados específicos relacionados con su alimentación, temperatura, iluminación y espacio para vivir de manera saludable.

Conocer sus necesidades básicas ayuda a prevenir enfermedades, mejorar su calidad de vida y evitar errores comunes que pueden afectar seriamente su salud.

¿Cómo cuidar una tortuga pequeña en casa? Canva

¿Qué necesita una tortuga pequeña para vivir sana en casa?

El tamaño de una tortuga no hace más simples sus cuidados. Al tenerlas como mascota, los dueños son responsables de brindarles las condiciones adecuadas para que puedan vivir de manera plena y saludable.

Un mal cuidado puede provocar enfermedades respiratorias, deformaciones en el caparazón e incluso una muerte prematura. Muchas personas compran tortugas sin conocer sus necesidades reales, lo que provoca abandono o problemas derivados de acuarios pequeños, agua sucia y mala alimentación.

Además, las tortugas pueden vivir entre 20 y 40 años, por lo que representan un compromiso de largo plazo.

Antes de llevar una tortuga a casa, es importante preparar un espacio adecuado. Veterinarios especializados en reptiles explican que estos animales necesitan condiciones específicas para regular su temperatura corporal y absorber nutrientes correctamente.

Entre los elementos indispensables destacan:

Acuario amplio

Sistema de filtración

Lámpara UVB

Zona seca para descansar

Agua limpia

Control de temperatura

Las tortugas acuáticas requieren cuidados más complejos de lo que algunas personas imaginan, especialmente en la alimentación y el mantenimiento del hábitat.

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¿Cómo debe ser el hábitat ideal para una tortuga bebé?

Tomar en cuenta ciertas recomendaciones puede influir positivamente en la salud de una tortuga pequeña.

1. Tamaño del acuario

El espacio del acuario influye directamente en la salud del animal. Los especialistas recomiendan evitar las peceras pequeñas de plástico, conocidas como “riñoneras”, que suelen venderse en tiendas de mascotas.

Uno de los errores más frecuentes consiste en mantener tortugas grandes en acuarios demasiado pequeños.

2. Un área seca

Las tortugas necesitan suficiente espacio para nadar; sin embargo, también requieren un área seca donde puedan salir del agua y descansar bajo una lámpara de calor.

3. Iluminación

La iluminación UVB es uno de los factores más importantes, ya que ayuda a las tortugas a absorber calcio y fortalecer el caparazón. Sin este tipo de luz pueden desarrollar enfermedades metabólicas óseas.

Los especialistas también recomiendan usar lámparas UVB de calidad veterinaria y evitar focos genéricos que no aportan la radiación necesaria.

Además, expertos recomiendan:

Mantener el agua entre 24 y 28 grados Celsius

Instalar filtros potentes

Cambiar parcialmente el agua cada semana

Colocar plataformas secas

Evitar grava pequeña que puedan ingerir

¿Qué comen las tortugas pequeñas y cuántas veces al día deben alimentarse?

La dieta depende de la especie y edad de la tortuga. Las más jóvenes requieren una mayor cantidad de proteína, mientras que las adultas incorporan más vegetales.

Según WebMD, una alimentación balanceada puede incluir:

Pellets especiales para tortugas

Camarones

Gusanos

Verduras de hoja verde

Calabaza

Frutas en pequeñas cantidades

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Los especialistas recomiendan alimentar diariamente a las tortugas bebé y retirar los restos de comida para evitar bacterias en el agua.

Además, expertos de PetMD explican que las tortugas necesitan suplementos y alimentos formulados especialmente para reptiles, ya que una dieta deficiente puede causar falta de vitamina A y problemas en el caparazón.

Entre los alimentos que deben evitarse destacan:

Pan

Comida para perros o gatos

Alimentos procesados

Exceso de fruta

Lechuga sin nutrientes

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Errores más comunes al cuidar una tortuga en casa

Veterinarios y especialistas coinciden en que la mayoria de enfermedades aparecen por cuidados incorrectos más que por infecciones naturales.

Los errores más frecuentes son:

Mantenerlas en recipientes pequeños

No usar lámpara UVB

Alimentarlas solo con camarones secos

Descuidar la limpieza del agua

Manipularlas constantemente

Liberarlas en ríos o lagos

WebMD también advierte que las tortugas pueden transmitir salmonella, por lo que recomienda lavarse las manos después de tocarlas y evitar que niños pequeños las manipulen sin supervisión.

Además, muchas personas desconocen cuánto crecerán estos reptiles con el paso de los años y el espacio real que necesitarán en el futuro.

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Señales de que una tortuga pequeña está enferma y necesita ayuda

Detectar síntomas a tiempo puede marcar una gran diferencia en la salud del animal. Los especialistas recomiendan observar constantemente el comportamiento de la tortuga y acudir con un veterinario ante cualquier anomalía.

Las señales más comunes de enfermedad incluyen:

Ojos inflamados

Falta de apetito

Caparazón blando

Dificultad para nadar

Secreción nasal

Letargo

Respiración complicada

De acuerdo con Chewy Education, una tortuga sana debe mantenerse alerta, activa y con ojos claros y caparazón firme.

Los expertos también explican que las temperaturas incorrectas o la falta de iluminación UVB suelen provocar problemas respiratorios y metabólicos.

Cuidar una tortuga pequeña requiere tiempo, atención y conocimientos básicos sobre sus necesidades. Contar con un hábitat adecuado, buena alimentación y revisiones veterinarias puede hacer una gran diferencia en su calidad de vida.

Antes de tener una como mascota, es importante comprender que se trata de un compromiso a largo plazo que implica responsabilidad y cuidados constantes.