Día Internacional del Yoga: la medicina contra el estrés

En el mundo, México ocupa el primer lugar en estrés laboral de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que trae como consecuencia un entorno de desequilibrio entre la vida personal y familiar.

Ante este panorama, la práctica del yoga llega como una alternativa para superar no solo la tensión mental, sino también para lograr un equilibrio físico, emocional y espiritual, señaló en entrevista con Excélsior Ana Paula Domínguez, presidenta y fundadora del Instituto Mexicano de Yoga (IMY).

Explicó que entre los muchos beneficios que aporta esta práctica que surgió en India hace más de 5 mil años, es que a partir de diversas posturas, manejo de la respiración y la meditación, las personas reducen considerablemente el estrés, la ansiedad, el insomnio y en general mejoran su calidad de vida.

En el Día Internacional del Yoga que se conmemora el 21 de junio, Ana Paula Domínguez señaló que esta disciplina se puede practicar desde la infancia y durante toda la vida, ya que no solo brinda bienestar, sino también es un complemento para enfrentar los síntomas de diversas enfermedades.

El yoga en todo su sistema de posturas trabaja para beneficiar a los diferentes sistemas en el cuerpo: al sistema digestivo, linfático, circulatorio, óseo, muscular, todos se ven beneficiados. Y finalmente con la meditación y la respiración logramos esta quietud mental y nuestro balance emocional”, indicó.

La práctica del yoga llega como una alternativa para superar no solo la tensión mental, sino también para lograr un equilibrio físico, emocional y espiritual, señaló Ana Paula Domínguez, presidenta y fundadora del IMY. Cortesía

Lo anterior, aseguró, se reflejará en los siguientes beneficios:

Mayor capacidad de concentración y enfoque.

Mayor capacidad de concentración y enfoque. En todas las posturas de yoga se trabaja directamente en alargar la columna vertebral impactando positivamente en las terminaciones nerviosas, produciendo un efecto de relajación inmediato.

La práctica de yoga permite la oxigenación del cuerpo al aprender a respirar profundamente y nos enseña a mantener una mente ecuánime.

Permite el mejor funcionamiento del sistema nervioso, glandular, cardiovascular y digestivo.

Mi misión como presidenta y fundadora del Instituto Mexicano de Yoga es seguir difundiendo esta práctica como una gran herramienta para México y para el mundo. Y más en este momento que nuestro país ocupa el primer lugar de estrés laboral.

“El burn out que están viviendo los empleados es imposible. Todos trabajamos horas extras y nadie dice nada porque nos parece natural, pero tenemos una fatiga crónica inacabable”, señaló.

A partir de posturas, manejo de respiración y meditación, se reduce considerablemente el estrés, la ansiedad, el insomnio y mejora la calidad de vida. Cuartoscuro

Valores para la vida diaria

Ana Paula Domínguez añadió que practicar los principios del yoga ayuda a cultivar relaciones positivas en todos los ámbitos de la vida.

Los principios son: coherencia entre lo que pensamos y hacemos; el desapego; la moderación; la honestidad y lo fundamental: la no violencia.