Peso, de no creerse ¿es duradero?; Mancera, del control a la autonomía

El peso mexicano estuvo ayer a punto de romper la barrera de los 17 pesos por dólar, para cotizar en los 16 pesos por dólar. Sin duda, es un buen nivel cambiario. El mejor desde el 3 de junio del 2024, nos recuerda Gaby Siller, directora de Análisis de Banco Base. Total, el tipo de cambio cerró ayer en 17.09 pesos por dólar.

¿Quiere decir que la moneda mexicana está fuerte frente al dólar? No necesariamente. Muchas otras monedas, sobre todo de economías emergentes, se han revalorado frente al dólar, que sufre una fuerte devaluación a nivel mundial.

En el caso del peso mexicano, la moneda más operada en economías emergentes, además se ve beneficiado por el famoso carry trade: inversionistas piden prestado en otras monedas, como el yen japonés, aprovechando las bajas tasas de aquella economía, y lo invierten en pesos mexicanos aprovechando las mejores tasas de interés que se ofrecen en México.

CARRY TRADE LE AYUDA

La tasa de interés de 6.5% que ha puesto el Banco de México como una tasa por cierto periodo, es atractiva frente a otras tasas. Tan sólo frente a la de Estados Unidos, en 3.75%, mantenemos un diferencial de 2.75 puntos porcentuales o 275 puntos base. Nada mal.

Por eso hay dos tipos de compras del peso mexicano. Una, la que se comparte con las demás monedas emergentes frente a la devaluación del dólar, y la otra por carry trade. El peso mexicano no es la única moneda que se ha revaluado frente al dólar. Ahí aparecen el won de Corea del Sur, el peso argentino y el peso chileno.

¿Es sostenible este nivel de tipo de cambio?

No necesariamente. Y ahí debemos tener cuidado, porque en cualquier momento se mueven los mercados con un coletazo en contra de la moneda mexicana.

Sin embargo, el peso mexicano sí se ha visto fortalecido, tanto por la tasa de interés, que todavía es atractiva, y desde luego por la baja inflacionaria. El peso mexicano también se ha mantenido con buen nivel por la deuda. La señal que quiere mandar la Secretaría de Hacienda a los mercados es que su deuda total no llegará a 60% del PIB, nivel por el cual se ha generado un debate de si es el nivel donde las agencias calificadoras degradarían el grado de inversión de la deuda soberana. Por lo pronto, disfrute esta cotización si va a viajar con pesos más fuertes o si importa mercancías a dólares más baratos.

EL LEGADO DE MIGUEL MANCERA

Falleció Miguel Mancera Aguayo a los 93 años de edad. Miguel Mancera durante 15 años fue banquero central, primero con una institución que dependía del gobierno y, al final, con un banco central autónomo. De hecho, Mancera promovió la autonomía del banco central desde la institución. Y fue un cambio estructural realizado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1993. Mancera vivió las dos etapas del Banco de México. Fue partícipe de la etapa en que sólo se conocían sus reservas tres veces al año (en el Informe Presidencial, en la convención bancaria y el Informe Anual del Banco de México). Era para defender determinado nivel del tipo de cambio, lo cual cambió totalmente cuando se liberó el régimen cambiario.

Miguel Mancera Aguayo fue un buen banquero central. Serio, ordenado, con disciplina monetaria, que creía en bajar la inflación. Como banquero central jamás daba entrevistas. Una vez tuve la oportunidad de comer con él, pensando de manera inocente que me iba a decir el futuro de las tasas, o que conocería el monto de las reservas, o la regulación bancaria siguiente. Nada. Era un ameno conversador, pero de política monetaria no soltaba prenda.

Fue famoso por oponerse al control de cambios en los años 80. Y por ser el primer gobernador del Banco de México autónomo, cambio en el que siempre confío.

BANCO PLATA ENTRA A CUENTAS DE AHORRO

Banco Plata busca ser disruptivo. Sin sucursales, pero con embajadores por su tarjeta de crédito, que ya cuenta con 4 millones de clientes, ahora siendo banco va por el mercado de captación. A partir de hoy lanzará su cuenta de ahorro con un rendimiento de 9% anual para ahorro flexible y de hasta 11% para el plazo fijo. Ambas sin monto máximo. Cada seis de 10 mexicanos, ahorra de manera informal, por eso Neri Tollardo y su equipo encontraron un nicho de negocio en la captación de ahorro.