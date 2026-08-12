Narcos cuentan a Deutsche Welle cómo ayudaron a Rocha Moya

El reportaje de la Deutsche Welle en español, cadena alemana de radiodifusión internacional, se titula: México bajo el control de los cárteles. El poder en la sombra en Sinaloa.

Es un documental de 18 minutos que narra el día a día que viven los habitantes de un estado que sufre una sangrienta guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

Esa guerra tiene ya casi dos años. Ha dejado un saldo de alrededor de 3 mil muertos y 3 mil 500 desaparecidos, de acuerdo con reportes periodísticos y de organiaciones civiles basados en registros oficiales e históricos de la crisis.

En el arranque del reportaje, el narrador de DW dice: “Hemos tenido la oportunidad de hablar con miembros del Cártel de Sinaloa, los que se negaban, por principio, a matar mujeres y niños…”. Sus palabras son acompañadas por imágenes que muestran a un encapuchado y a otro sujeto que cubre su rostro con grandes lentes oscuros, mientras hablan con una reportera rubia.

La cámara enfoca al encapuchado que saca una pistola y, sin disparar, dice: “Ok, perfecto, aquí están tus principios: ¡Bang! ¡Bang!”. La voz explica que dos facciones de ese cártel están en guerra, en una lucha por el poder. “Algunos de ellos nos contarán cómo ayudaron al gobernador de Sinaloa a ganar las elecciones, intimidando a sus rivales”, agrega.

* En el reportaje aparece la diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa Paola Gárate, explicando lo que vivió en el 2021, año de las elecciones de gobernador, cuando fue secuestrada por el CDS. Sin alterarse, repite palabras que sus captores le dijeron en ese entonces y que trae tatuadas en la memoria.

“Ruéguenle a Dios que gane Morena, porque si no aquí a todos los matamos. Luego me encañonaron toda, la cabeza abajo, el pelo hacia el frente. “Cuando estaba encañonada, con todas las armas sobre mi cuerpo, ahí yo me dije: ¡Me van a matar!”, narra. Lo que ha vivido –hasta una corona de muerto le dejaron en la puerta de su casa– no le impide seguir denunciando el infierno que viven los sinaloenses.

“No me puedo resignar a no hacer algo. Si eso cuesta la vida, que pase haciendo lo correcto. Luchando por la justicia, por la vida, por la verdad”, explica.

En el reportaje aparece otra mujer sinaloense, ajena a la política, cuyas palabras ilustran la realidad de quienes viven diariamente la guerra entre Los Chapos y Los Mayos. Dice: “Estamos en el infierno, sinceramente. Si salimos, no sabemos si vamos a regresar a casa”. El narrador interviene para señalar que las víctimas de la narcoguerra se sienten traicionados por quienes debían protegerlos.

El reportaje destaca que el Departamento de Justicia de EU pidió, hace más de 100 días, la detención provisional, con fines de extradición, de Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses, a los que acusa de nexos con Los Chapitos. Pero el gobierno de México ni los detuvo ni, mucho menos, los extraditó. Su reiterado alegato es que “no hay pruebas”.

El reportaje fue transmitido en Alemania hace ocho días. Si quiere verlo completo y en español, búsquelo en Paola Garate https://protect.checkpoint.

* Sin Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muchas de las trapacerías de algunos funcionarios de la 4T y sus colaboradores nos pasarían de noche y el gobierno no estaría a la defensiva.

El día de ayer, muy temprano, nos enteramos por esta organización ciudadana que una exdirectiva de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se asoció con un operador de mafia rumana para sacarle jugo al cargo: se compró en Estados Unidos una residencia de un millón de dólares. Se trata de Araceli Hernández Perea, quien durante las gestiones de los morenistas Horacio Duarte y Rafael Marín Mollinedo se asoció en EU con Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado nada menos que como uno de los principales operadores financieros de Florian Tudor, líder de la mafia rumana en México.

Arcos Romero fue secretario particular de Marín Mollinedo cuando estuvo en la ANAM. Hoy es colaborador de éste en la campaña por la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo.

MCCI añade que, como directora de Recursos de la ANAM, Hernández Perea tuvo bajo su encargo contratos multimillonarios, en áreas sensibles para la seguridad nacional, como los relacionados con equipos de rayos X para la inspección de contenedores, equipaje y vehículos en las aduanas.

La casa de Araceli está ubicada en la residencia en The Dominion, un fraccionamiento de lujo ubicado al noroeste de San Antonio, Texas. Agrega MCCI: “Está edificada en un lote de mil 456 metros cuadrados y cuenta con un amplio jardín y un terreno a un costado para instalar una alberca, de acuerdo con páginas de bienes raíces”. A ver qué hace Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, con esta información.

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