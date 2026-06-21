¿Te duele la espalda al final del día? Estas 5 posturas de yoga podrían marcar la diferencia

El dolor de espalda es una de las molestias más comunes en la actualidad. Las largas jornadas frente a una computadora, el sedentarismo y las malas posturas pueden provocar tensión muscular y afectar la calidad de vida.

Ante este panorama, actividades como el yoga han ganado popularidad gracias a sus beneficios para la movilidad, la flexibilidad y el fortalecimiento de los músculos que sostienen la columna vertebral.

Aunque no sustituye la atención médica cuando existe una lesión o una condición específica, diversos especialistas consideran que esta práctica puede ser una herramienta complementaria para aliviar las molestias lumbares y mejorar el bienestar físico.

Ejercicios de yoga para el dolor de espalda Canva

¿Por qué el yoga puede ayudar a aliviar el dolor de espalda?

De acuerdo con el National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), organismo perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la evidencia científica indica que el yoga puede ofrecer beneficios para las personas que padecen dolor lumbar, especialmente en aspectos relacionados con la movilidad, la función física y la calidad de vida.

Los expertos explican que esta disciplina combina movimientos suaves, ejercicios de respiración y técnicas de concentración que ayudan a disminuir la tensión muscular y el estrés, dos factores que suelen agravar las molestias de espalda.

Asimismo, especialistas de Harvard Health señalan que el yoga fortalece grupos musculares esenciales para la estabilidad de la columna, entre ellos los músculos paravertebrales, el transverso abdominal y los músculos multifidus, responsables de sostener las vértebras y facilitar los movimientos de la espalda.

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5 ejercicios de yoga para el dolor de espalda que puedes hacer en casa

Si deseas incorporar el yoga a tu rutina, estas son algunas de las posturas más utilizadas para aliviar la tensión lumbar. Antes de realizarlas, es recomendable consultar a un profesional de la salud si padeces una lesión o dolor persistente.

1. Postura del gato-vaca (Cat-Cow)

Este ejercicio ayuda a movilizar la columna y reducir la rigidez de la espalda.

Cómo hacerlo:

Colócate en cuatro puntos, con las manos alineadas debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas.

Inhala y arquea suavemente la espalda hacia abajo mientras elevas la cabeza y diriges la mirada al frente, en la llamada postura de la vaca.

Exhala y redondea la espalda hacia arriba mientras llevas el mentón hacia el pecho, en la postura del gato.

Repite el movimiento de forma lenta durante 30 a 60 segundos.

2. Postura del niño (Balasana)

Es una posición de descanso que ayuda a estirar la espalda baja y relajar la musculatura.

Cómo hacerlo:

Arrodíllate sobre el tapete y junta los dedos gordos de los pies.

Separa ligeramente las rodillas y lleva los glúteos hacia los talones.

Inclina el torso hacia adelante hasta apoyar la frente en el suelo.

Estira los brazos al frente o déjalos a los costados del cuerpo.

Mantén la postura entre 30 segundos y un minuto mientras realizas respiraciones profundas.

3. Perro boca abajo (Adho Mukha Svanasana)

Esta postura favorece el estiramiento de la espalda, los hombros y la parte posterior de las piernas.

Cómo hacerlo:

Comienza en posición de cuatro puntos.

Apoya firmemente las manos en el suelo.

Eleva las caderas hacia arriba y hacia atrás hasta formar una especie de "V" invertida con el cuerpo.

Mantén la espalda recta y relaja el cuello.

Si las piernas están tensas, conserva las rodillas ligeramente flexionadas.

Sostén la posición entre 20 y 30 segundos.

4. Postura del puente (Setu Bandhasana)

Ayuda a fortalecer los músculos de la espalda baja, el abdomen y los glúteos.

Cómo hacerlo:

Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo.

Coloca los brazos a los costados del cuerpo.

Presiona los pies contra el piso y eleva lentamente la pelvis.

Mantén alineados los hombros, las caderas y las rodillas.

Conserva la postura entre 15 y 30 segundos y después baja lentamente.

Repite el ejercicio de tres a cinco veces.

5. Rodillas al pecho

Es un movimiento sencillo que ayuda a liberar la tensión acumulada en la zona lumbar.

Cómo hacerlo:

Acuéstate boca arriba con las piernas estiradas.

Flexiona ambas rodillas y llévalas hacia el pecho.

Rodea las piernas con los brazos y acércalas suavemente al torso.

Mantén la cabeza relajada sobre el suelo.

Conserva la posición entre 20 y 30 segundos mientras respiras de forma tranquila.

Regresa lentamente a la posición inicial y repite dos o tres veces.

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Errores que debes evitar al practicar yoga si tienes dolor lumbar

Aunque el yoga suele considerarse una actividad de bajo impacto, realizar movimientos incorrectos puede aumentar las molestias.

Harvard Health advierte que uno de los errores más comunes consiste en intentar alcanzar posiciones avanzadas demasiado rápido, sin permitir que los músculos se adapten de manera gradual al movimiento.

También recomienda evitar:

Forzar estiramientos dolorosos

Realizar giros profundos de forma brusca

Combinar extensiones y torsiones al mismo tiempo

Ignorar las señales de dolor durante la práctica

Intentar copiar posturas avanzadas sin la preparación adecuada

El NCCIH agrega que las personas con problemas de columna, lesiones previas o enfermedades crónicas deben practicar bajo la orientación de instructores capacitados y consultar a su médico antes de comenzar una rutina.

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¿Cuándo acudir al médico si el dolor de espalda no mejora con ejercicio?

Aunque muchas molestias lumbares pueden mejorar con actividad física y cambios en el estilo de vida, existen situaciones que requieren valoración médica.

Los especialistas recomiendan acudir con un profesional de la salud cuando:

El dolor dura varias semanas

La molestia empeora con el paso del tiempo

Aparece debilidad en piernas o pies

Se presenta hormigueo o pérdida de sensibilidad

El dolor interfiere con las actividades cotidianas

El NCCIH subraya que el yoga puede formar parte de un tratamiento integral para el dolor de espalda, pero no sustituye la atención médica cuando existen síntomas persistentes o señales de alerta.

Mantener una columna saludable requiere una combinación de movimiento, fortalecimiento muscular y buenos hábitos posturales. El yoga puede convertirse en un aliado para reducir la tensión en la espalda y mejorar la movilidad, siempre que se practique de forma adecuada y respetando los límites del cuerpo. Si el dolor persiste o afecta las actividades diarias, lo más recomendable es buscar orientación médica para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado.