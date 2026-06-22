¿Gritar un gol puede ser peligroso? Lo que el Mundial le hace a tu presión arterial

Los goles, las remontadas históricas y las agónicas tandas de penales no solo se viven con gritos y nervios: también se sienten directamente en el corazón. Durante el Mundial 2026, los especialistas médicos lanzan una advertencia crucial: la intensidad emocional de los partidos tiene un impacto real en la salud cardiovascular, especialmente en aficionados que viven con hipertensión, diabetes u obesidad.

El impacto fisiológico de la pasión futbolera

En medio de la fiebre mundialista, el "subidón" emocional de un partido cerrado deja de ser una simple metáfora para convertirse en una reacción física. El estrés y la emoción extrema provocan respuestas inmediatas en nuestro cuerpo:

Aumento de los niveles de adrenalina.

Aceleración de la frecuencia cardiaca.

Elevación de la presión arterial.

El consumo de alcohol y la tensión emocional en espacios concurridos pueden elevar significativamente la presión arterial durante los encuentros cerrados. Reuters

Esta combinación fisiológica puede resultar peligrosa para personas en situación de vulnerabilidad de salud.

"Durante partidos de alta tensión, el organismo entra en un estado de estrés similar al de una situación de alarma. En personas con factores de riesgo, esto puede detonar complicaciones cardiovasculares", explica el cardiólogo intervencionista José Luis Leyva.

Antecedentes internacionales: El riesgo de las emociones al límite

La ciencia respalda estas advertencias. Diversos estudios internacionales han documentado que los encuentros de alta tensión emocional pueden duplicar el riesgo de eventos cardiovasculares agudos.

Uno de los trabajos de investigación más citados, publicado tras el Mundial de Alemania 2006, observó un incremento significativo de emergencias cardiacas durante los partidos de la selección local, afectando de manera particular a hombres con antecedentes de enfermedades del corazón.

La magnitud de los estadios y la atmósfera de la Copa del Mundo preparan el escenario para emociones que llevan el corazón al límite. Reuters

Hipertensión: Una alerta roja para México

El contexto en México requiere atención especial durante esta justa deportiva. Las cifras de salud pública revelan un panorama que exige precaución:

Cerca del 47% de los adultos mexicanos padece hipertensión arterial.

padece hipertensión arterial. La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Estas afecciones representan una carga económica masiva, con costos anuales para el sistema de salud superiores a los 39 mil millones de pesos.Recomendaciones médicas para cuidar tu corazón en el Mundial

El Mundial es una fiesta global, y el objetivo de los especialistas no es apagar la pasión futbolera, sino hacerla segura. El verdadero riesgo no radica en ver el fútbol, sino en cómo se vive. El estrés acumulado, el consumo excesivo de alcohol y el desvelo sostenido amplifican el impacto en la salud.

El consumo de alcohol y la tensión emocional en espacios concurridos pueden elevar significativamente la presión arterial durante los encuentros cerrados. Reuters

Para disfrutar del Mundial 2026 sin comprometer tu bienestar, sigue estos consejos prácticos:

Duerme lo suficiente: Evita los desvelos continuos para mantener tu sistema nervioso equilibrado. Modera el alcohol: El consumo excesivo eleva la presión arterial y deshidrata el cuerpo. Mantente hidratado: Prioriza el consumo de agua natural durante los encuentros. Haz pausas activas: Durante los momentos de mayor tensión, levántate, estira las piernas y respira profundamente. Escucha a tu cuerpo: Reconoce tus reacciones físicas ante la emoción extrema y no ignores síntomas de malestar.

Porque en esta Copa del Mundo, no solo juegan los equipos en la cancha; también juega el corazón de millones de aficionados. ¡Cuida el tuyo para seguir gritando goles!