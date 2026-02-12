Carrera de La Gran Fuerza de México 2026: ¿Cuándo, dónde y costos?

La Carrera Deportiva La Gran Fuerza de México 2026 ya tiene fecha y miles de corredores afinan tenis para formar parte de uno de los eventos atléticos más emblemáticos organizados por el Ejército Mexicano. No es solo una competencia: es un ritual colectivo de resistencia y orgullo.

De acuerdo con información publicada por Asdeporte, plataforma oficial de cronometraje e inscripciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) prepara una nueva edición que promete convocatoria masiva y logística de alto nivel.

¿Cuándo es la Carrera Gran Fuerza de México 2026?

Uno de los datos más buscados en Google es la fecha exacta del evento. Según la ficha oficial publicada, la Carrera Deportiva La Gran Fuerza de México 2026 se llevará a cabo en la Ciudad de México, con salida y meta en una de las principales avenidas de la capital, manteniendo el formato tradicional de distancias 5 km y 10 km.

La carrera forma parte de las actividades conmemorativas organizadas por la SEDENA y que la convocatoria está dirigida tanto a atletas experimentados como a público general, lo que amplía el perfil de participación.

Horarios y logística

El registro suele abrir en horario matutino y en línea, lo que exige puntualidad digital: en ediciones anteriores los lugares se agotaron rápidamente, un fenómeno que confirma la alta intención de búsqueda bajo términos como “registro carrera SEDENA 2026”.

Sede / salida y meta

Lugar de salida y meta: Campo Militar No. 1-A, CDMX.

Acceso: Entrada por la Puerta 8, en la esquina de Av. Ingenieros Militares, Parque Río Frío y Parque La Estrella.

Fecha y hora

Fecha del evento: domingo 19 de octubre de 2025.

Hora de salida: 07:30 hrs.

Distancias y participación

Distancias: 5 km y 10 km.

Ramas: Femenil y Varonil.

Categoría: Libre (18 años y más), por distancia y rama.

¿Cómo registrarse en la Carrera SEDENA 2026?

La pregunta que domina las búsquedas móviles es clara: ¿cómo registrarse en la Carrera Gran Fuerza de México 2026?

Paso a paso del registro

Ingresar al sitio oficial de Asdeporte

Localizar el evento “Carrera Deportiva La Gran Fuerza de México 2026”.

Elegir la distancia (5 km, 10 km o caminata 4 km).

Completar datos personales y realizar el pago correspondiente.

l horario de apertura del registro genera alta demanda, por lo que se aconseja ingresar con anticipación y contar con método de pago listo.

Recomendaciones de salud antes de correr

Participar en un evento de 5 o 10 km requiere preparación física. Aunque la convocatoria es abierta, especialistas en medicina del deporte recomiendan evaluación médica previa, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares, metabólicas o respiratorias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades crónicas, pero debe adaptarse a la condición individual.

Antes de inscribirte en la Carrera Gran Fuerza de México 2026, considera:

Realizar chequeo médico si no entrenas con regularidad. Seguir un plan progresivo de entrenamiento. Mantener hidratación adecuada. Evitar improvisaciones el día del evento. El entusiasmo colectivo no sustituye la prudencia clínica.

¿Habrá entrega de kit?

Sí. La plataforma oficial detalla la dinámica de entrega de paquete, que incluye número y playera conmemorativa, en fechas previas al evento.

Si planeas participar, revisa con atención los canales oficiales de inscripción y cumple con los requisitos de entrega de kit para evitar contratiempos. Más importante aún: prioriza tu preparación física y una valoración médica previa, especialmente si retomas actividad tras un periodo sedentario o padeces alguna condición crónica. Correr fortalece el sistema cardiovascular, sí, pero la prevención también forma parte de la meta.