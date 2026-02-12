¿Te quieren limpiar los oídos con el “efecto chimenea”? Esto dicen los médicos sobre la conoterapia

En spas, centros de terapias alternativas y redes sociales, la conoterapia, también conocida como velas auriculares o ear candling, suele presentarse como una solución sencilla y relajante para limpiar los oidos.

Sin embargo, especialistas en salud auditiva y organismos regulatorios han reiterado en los últimos años que no existe evidencia científica sólida que respalde su eficacia y que su uso puede implicar riesgos importantes para la salud.

¿En qué consiste la conoterapia (limpiar los oídos con velas auriculares)? Canva

¿Qué es la conoterapia y por qué se volvió tan popular para “limpiar” los oídos?

La conoterapia, también conocida como velas auriculares o ear candling, se promociona como un método “natural” para eliminar el cerumen, “desintoxicar” el oído e incluso aliviar molestias como zumbidos o sensación de presión.

La técnica consiste en introducir un cono hueco —generalmente de tela impregnada con cera— en la entrada del conducto auditivo externo y encender el extremo opuesto. La teoría comercial sostiene que el calor genera un supuesto “efecto chimenea”.

Su popularidad se explica, en parte, por dos elementos:

La narrativa del “vacío” que limpia sin dolor, fácil de entender y visualmente convincente.

El residuo visible que queda dentro del cono tras quemarse, que muchas personas interpretan como cerumen extraído.

No obstante, la Cleveland Clinic, explica que esta técnica no ha demostrado ser efectiva y que el residuo que aparece dentro del cono suele corresponder a la cera del propio dispositivo y a restos de combustión, no necesariamente al cerumen del paciente. Además, advierte que no es un método seguro para retirar tapones de cera.

¿Cómo se supone que funciona el “efecto chimenea” de las velas auriculares?

El argumento central de la conoterapia es que el calor generado por la vela produce una especie de presión negativa dentro del conducto auditivo, lo que permitiría “jalar” la cera hacia afuera, con ello se afirma que el aire caliente crea una succión que extrae las impurezas del oído.

Cleveland Clinic señalan que los estudios realizados han demostrado que el procedimiento no genera la succión suficiente para extraer cerumen por lo que el llamado “efecto chimenea” no funciona como se promete.

Por su parte, la guía clínica sobre manejo de cerumen del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido establece que las velas auriculares no están recomendadas, ya que no existe evidencia de beneficio y pueden causar daño.

La falta de respaldo científico reciente que confirme el mecanismo físico de la conoterapia refuerza la postura médica de que el procedimiento carece de sustento y no debería utilizarse como alternativa terapéutica.

Riesgos de la conoterapia

Más allá de la falta de eficacia comprobada, el mayor problema de la conoterapia son sus riesgos. La Cleveland Clinic advierte que el uso de velas auriculares puede provocar:

Quemaduras en el oído, el rostro o el cabello.

Goteo de cera caliente dentro del conducto auditivo.

Obstrucción adicional por restos de cera del cono.

Perforación del tímpano.

Incluso riesgo de incendio doméstico.

El simple hecho de colocar fuego cerca del oído ya implica un peligro evidente, además, si la cera caliente cae dentro del canal auditivo, puede solidificarse y empeorar el problema que se intentaba solucionar.

En el ámbito regulatorio, la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos mantiene controles sobre la comercialización e importación de “ear candles”, señalando que se promueven con fines terapéuticos sin contar con evidencia científica validada.

Cuándo no intentar “limpieza casera” y acudir al otorrinolaringólogo

Es importante entender que el cerumen no es suciedad, es una sustancia natural producida por el cuerpo para proteger el canal auditivo, lubricarlo y evitar infecciones.

Solo cuando se acumula en exceso puede provocar síntomas como:

Sensación de oído tapado.

Disminución de la audición.

Zumbido.

Dolor o molestia.

La guía del NICE recomienda que, ante síntomas persistentes, dolor intenso, secreción, inflamación o fiebre, se consulte a un profesional de salud en lugar de intentar procedimientos caseros.

Incluso los procedimientos clínicos requieren capacitación específica, la American Academy of Audiology publicó un posicionamiento donde subraya que la remoción de cerumen debe realizarse por personal capacitado, utilizando técnicas seguras como irrigación controlada, curetaje o succión especializada.

Alternativas seguras para el cerumen

En lugar de recurrir a velas auriculares, las instituciones médicas recomiendan opciones respaldadas por evidencia:

1. Uso de cerumenolíticos



Los cerumenolíticos son soluciones en gotas que ayudan a ablandar la cera para facilitar su eliminación natural o médica.

El American Journal of Otolaryngology comparó bicarbonato de sodio al 2.5% con docusato al 0.5% para ablandar cerumen en laboratorio. El análisis concluyó que el bicarbonato no fue inferior en eficacia para desintegrar la cera en condiciones controladas.

Existen alternativas médicas que sí han sido estudiadas y evaluadas científicamente.

2. Evaluación profesional

La extracción mediante microsucción o instrumentos clínicos debe realizarse en consultorio. Un artículo publicado en el Irish Journal of Medical Science revisó incidentes de seguridad asociados a microsucción, lo que demuestra que incluso los métodos médicos requieren protocolos adecuados y supervisión profesional.

Con base en la evidencia disponible y en la postura de instituciones médicas reconocidas, la respuesta es clara:

No hay pruebas científicas sólidas que demuestren que funcione.

Puede causar quemaduras y lesiones.

Existen métodos clínicos más seguros y estudiados.

Aunque la conoterapia se presenta como una práctica natural e inofensiva, la presencia de fuego cerca del oído y la posibilidad de que la cera caliente ingrese al conducto auditivo representan riesgos innecesarios.

La recomendación de especialistas es no introducir objetos en el oído y acudir a consulta médica si existen molestias persistentes. Cuando se trata de salud auditiva, la evidencia y la seguridad deben estar por encima de las tendencias virales.