Arrancarte una cana podría dañar tu cabello: piénsalo dos veces antes de hacerlo

Si al mirarte al espejo descubres una cana y tu primer impulso es arrancarla, mejor detente un momento. Aunque parezca un gesto inofensivo, especialistas advierten que quitar una cana puede afectar la salud de tu cabello y provocar consecuencias a largo plazo.

Aquí te explicamos por qué aparecen las canas y qué ocurre cuando decides arrancarlas.

¿Por qué salen las canas?

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, el color del cabello está determinado por células llamadas melanocitos, las cuales producen melanina, el pigmento responsable de dar color al pelo.

Estas células se originan a partir de células madre melanocíticas que viven dentro del folículo piloso, una estructura tubular que rodea la raíz del cabello. Con el paso del tiempo, dichas células madre disminuyen o desaparecen, por lo que el nuevo cabello crece con menos pigmento y comienza a verse gris o blanco.

¿Qué pasa cuando se arrancan las canas del cabello? Foto: Canva

¿Qué factores influyen en la aparición de canas?

Aunque el envejecimiento es la principal causa, no es la única. El estrés también juega un papel importante.

Un estudio citado por los Institutos Nacionales de Salud señala que el estrés provoca la liberación de norepinefrina en el folículo piloso, sustancia que daña las células madre de los melanocitos. Sin estas células, el cabello pierde pigmento y se vuelve gris o blanco.

¿Es verdad que si te arrancas una cana salen más?

Este es uno de los mitos más populares, pero no es cierto. Arrancarte una cana no hará que salgan varias nuevas.

Sin embargo, sí puede suceder que el folículo dañado produzca otra hebra… y esa nueva hebra también será blanca, ya que el folículo ya no cuenta con suficiente pigmento.

¿Qué pasa si arrancas una cana?

Aunque parezca inofensivo, arrancar el cabello puede generar consecuencias. El doctor Shaskank Kraleti, médico de UAMS Health, explica que al jalar una cana se puede dañar la fibra capilar y el folículo piloso, lo que aumenta el riesgo de:

Infecciones

Formación de cicatrices

Aparición de zonas sin pelo

Por ello, los especialistas recomiendan no arrancar las canas, ya que el daño puede ser acumulativo y manifestarse a largo plazo.

Las canas son parte natural del proceso de envejecimiento y, en algunos casos, incluso podrían formar parte de un mecanismo de defensa celular. Arrancarlas no las eliminará, pero sí puede debilitar tu cabello.