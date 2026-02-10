Este 15 de marzo, la Ciudad de México se llenará de pasos que no compiten, sino que avanzan juntas. La Carrera Bonafont 2026 vuelve como un acto colectivo de fuerza, sororidad y transformación liderado por mujeres.

Impulsada por Bonafont en colaboración con ONU Mujeres, esta carrera es mucho más que una actividad deportiva: es un movimiento que durante ocho años ha visibilizado la igualdad de género, ha acompañado el empoderamiento económico femenino y ha creado comunidad en cada kilómetro recorrido.

Una alianza que corre hacia la igualdad

Desde 2018, Bonafont y ONU Mujeres han desarrollado juntas el Programa Avancemos por la Igualdad, un proyecto que ha fortalecido a más de 3,000 mujeres emprendedoras en México. Este esfuerzo no solo les ha permitido mejorar hasta un 40 % sus ingresos, sino también reconocerse como líderes de su propio destino.

La Carrera Bonafont se ha convertido en el espacio físico donde esa transformación cobra vida: una marea de mujeres corriendo, caminando o simplemente estando, para recordarse a sí mismas y al país que el cambio ya está en marcha.

Resiliencia es mi fuego, soy mi proyecto, elijo mi destino” —uno de los lemas de esta edición.

Carrera Bonafont 2026: cuándo, dónde y cómo registrarte

¿Cuándo es la Carrera Bonafont 2026 y dónde se realiza?

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Lugar: Ciudad de México (la ruta se anunciará próximamente)

Hora de salida: 8:00 a.m.

Distancia: 5 kilómetros

Modalidad: Exclusiva para mujeres, no competitiva y de acceso gratuito

La Carrera Bonafont no requiere experiencia previa ni condición física específica. Aquí no se corre contra el tiempo, sino a favor de una causa: visibilizar el poder transformador de las mujeres cuando avanzan unidas.

Carrera Bonafont 2026: cuándo, dónde y cómo registrarte

¿Cómo inscribirse gratis a la Carrera Bonafont?

El registro es completamente gratuito, pero con cupo limitado. Puedes inscribirte directamente desde el sitio oficial: www.aguabonafont.com/carrerabonafont

¿Qué incluye la inscripción?

Kit con camiseta conmemorativa, número de participante y artículos de la carrera

Participación en dinámicas previas en redes sociales

Acceso a actividades del día anterior: talleres, charlas y activaciones

También habrá sorteos de inscripciones en redes sociales de Bonafont, así que sigue sus cuentas oficiales para más oportunidades.

Carrera Bonafont 2026: cuándo, dónde y cómo registrarte

Más que correr: una experiencia de comunidad

La Carrera Bonafont no es solo para corredoras. Muchas participantes se unen para caminar, acompañar o simplemente ser parte del momento. De hecho, más de la mitad de las asistentes afirman que participan por el significado emocional y social del evento, más allá del deporte.

Este año, los lemas que acompañarán la jornada —“Fluye con fuerza”, “Juntas podemos”— refuerzan el espíritu de unión y resiliencia.

Además, el día previo a la carrera habrá un encuentro lleno de actividades para fomentar el bienestar, el empoderamiento personal y el diálogo sobre igualdad de género.

Carrera Bonafont 2026: cuándo, dónde y cómo registrarte

Impacto real: cada paso transforma

La Carrera Bonafont no solo impulsa el empoderamiento femenino, también deja huella en comunidades que más lo necesitan. Cada edición está vinculada a una causa social concreta, con resultados tangibles.

El año pasado, por ejemplo, todo el material reciclado durante la carrera se transformó en cobijas para niñas y niños en situación vulnerable. Para esta edición 2026, el plástico recolectado será reutilizado para fabricar bancas que serán donadas al DIF, reafirmando el compromiso con la sostenibilidad y el bienestar comunitario.

Así, cada paso corre con causa, conectando el movimiento físico con una acción solidaria. Porque cuando las mujeres se mueven, también se mueve el entorno.

Participar en la Carrera Bonafont 2026 es más que un evento: es un mensaje poderoso. Es

decirle al mundo que la igualdad no se espera, se corre hacia ella.

Es verte reflejada en otras 20,000 mujeres que —como tú— decidieron levantarse, ponerse los tenis y avanzar sin permiso. Porque cuando una mujer corre libre, corren todas con ella.

Consulta a tu médico antes de realizar cualquier actividad física si tienes alguna condición de salud. Participa con seguridad y acompaña esta experiencia con conciencia.