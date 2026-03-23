¡Prepárate para los 40 días más calurosos! Todo lo que debes saber de la Canícula 2026

Cada año, con la llegada del verano, surge una de las dudas más comunes: qué es la canícula 2026 y cuándo entra en México. Aunque muchas personas la asocian únicamente con calor extremo, en realidad se trata de un fenómeno climático más complejo que impacta directamente la vida de todos.

La canícula no solo implica altas temperaturas, también está relacionada con la disminución de lluvias en plena temporada, lo que puede tener efectos en la salud, el campo y el acceso al agua. Por eso, entender qué es la canícula y cuándo ocurre resulta clave para prepararse.

¿Qué es la canícula 2026 y cuándo entra en México?

¿Qué es la canícula y cuándo entra en México?

La canícula es un fenómeno climático que ocurre durante el verano y se caracteriza por un periodo de disminución o ausencia de lluvias, acompañado de temperaturas elevadas.

En México, la canícula suele presentarse entre julio y agosto, iniciando generalmente unas semanas después del solsticio de verano (21 de junio). Su duración puede variar, pero en promedio se extiende entre 20 y 40 días.

Durante este tiempo, es común experimentar días más calurosos, cielos despejados y una sensación de calor más intensa, incluso mayor que al inicio del verano.

¿Qué es la canícula 2026 y cuándo entra en México?

¿Por qué ocurre la canícula?

La explicación de este fenómeno tiene que ver con cambios en la atmósfera y los océanos.

Durante la canícula, los vientos alisios soplan con mayor fuerza desde el este, lo que dificulta la formación de nubes sobre el océano y, en consecuencia, reduce la probabilidad de lluvias en gran parte del país.

Además, este comportamiento está relacionado con sistemas de alta presión como el anticiclón del Atlántico, que favorecen condiciones más secas y calurosas en regiones tropicales y subtropicales.

El resultado es un periodo dentro de la temporada de lluvias en el que, paradójicamente, llueve menos.

¿Qué es la canícula 2026 y cuándo entra en México?

¿Cómo afecta la canícula en México?

Más allá del calor, la canícula tiene efectos importantes en distintos ámbitos:

Salud: aumenta el riesgo de golpes de calor , deshidratación y agotamiento

, deshidratación y agotamiento ​Agua: disminuye la disponibilidad en ríos, lagos y pozos

​Campo: puede afectar cultivos y ganado por la falta de humedad

​Medio ambiente: incrementa el riesgo de incendios forestales

En muchas regiones del país, las temperaturas pueden superar los 35 o incluso 37 grados, lo que intensifica sus efectos.

¿Qué es la canícula 2026 y cuándo entra en México?

Estados más afectados por la canícula en México

En México, hay zonas donde la canícula se siente con mayor intensidad. Entre los estados más afectados se encuentran: Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En estas regiones, el calor y la falta de lluvias pueden ser más notorios durante este periodo.

¿Por qué se llama canícula?

El término “canícula” tiene un origen curioso. Proviene del latín canis, que significa “perro”, y está relacionado con la constelación del Can Mayor.

En la antigüedad, la aparición de la estrella Sirio, conocida como “la abrasadora”, coincidía con los días más calurosos del año, por lo que se asoció con este fenómeno.

¿Qué es la canícula 2026 y cuándo entra en México?

Recomendaciones para cuidarte durante la canícula

Ante las altas temperaturas, es importante tomar medidas para evitar afectaciones:

Mantenerse bien hidratado durante el día

Evitar exposición prolongada al sol, especialmente entre 10:00 y 16:00 horas

​Usar protector solar, gorra o sombrero

​Reducir actividades físicas intensas al aire libre

​Buscar espacios frescos o con sombra

​Estas acciones pueden hacer una gran diferencia durante los días más intensos de calor

La canícula es parte del comportamiento climático natural, pero especialistas advierten que su intensidad y duración pueden variar debido a factores como el cambio climático.

Esto significa que, en algunos años, el calor puede ser más extremo o prolongado, lo que vuelve aún más importante estar informados y tomar precauciones.