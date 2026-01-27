¿Y Cancún? 5 destinos mexicanos que serán tendencia este 2026

Cancún, Los Cabos, Zipolite, Acapulco… Son algunos de los destinos que podrían considerarse los más comunes para pasear en México; sin embargo, lejos de estos lugares, la atención de los viajeros se está concentrando en otro tipo de sitios.

De acuerdo con las predicciones de viaje 2026 de Booking, el 79 por ciento de los viajeros mexicanos está dispuesto a planear sus viajes a partir de conexiones personales, como recuerdos, pasiones específicas o intereses emocionales. Este dato marca un cambio relevante frente a años anteriores, cuando el turismo se organizaba principalmente en función del precio, la temporada o la popularidad del destino.

En este nuevo escenario, los destinos que comienzan a destacar comparten una característica central: permiten experiencias más íntimas, con menor densidad turística y un vínculo directo con el entorno local. La tendencia se aleja de la homogeneización y se acerca a propuestas donde el viajero se adapta al lugar, y no al revés.

San José del Pacífico: pausa en la montaña

Uno de los destinos que encabeza la lista es San José del Pacífico, una pequeña comunidad ubicada en la Sierra Sur de Oaxaca. Su clima frío, la neblina constante y los bosques que lo rodean han convertido al lugar en un punto de referencia para quienes buscan desconexión digital y silencio.

Más que un centro turístico tradicional, San José del Pacífico funciona como una estancia prolongada, donde predominan caminatas, miradores naturales y experiencias asociadas a lo espiritual y lo contemplativo. La ausencia de grandes desarrollos turísticos ha permitido que el destino conserve una identidad propia, basada en la calma y el contacto directo con la naturaleza.

Punta Mita: bienestar sin saturación

En el Pacífico mexicano, Punta Mita se perfila como una alternativa para quienes buscan playa sin las dinámicas de los grandes polos turísticos. Aunque forma parte de la Riviera Nayarit, el destino ha mantenido un perfil más discreto, enfocado en hospedajes de baja densidad y experiencias ligadas al bienestar.

Para 2026, Punta Mita aparece como un espacio donde el viaje se articula en torno al descanso, el mar y actividades de bajo impacto. La oferta turística se concentra en la tranquilidad, con playas amplias y un ritmo que contrasta con otros puntos más concurridos del litoral.

Pérula: costa sin artificios

Otro destino que comienza a captar atención es Pérula, una comunidad costera ubicada al sur de Jalisco. A diferencia de otros puntos del Pacífico, aquí no predominan los complejos hoteleros, sino estancias sencillas y una relación directa con la vida local.

Las playas prácticamente vírgenes, la gastronomía regional y el ritmo marcado por la naturaleza han posicionado a Pérula como una opción para viajeros que buscan experiencias menos intervenidas. La tendencia apunta a estancias largas y a un turismo que se integra al entorno, en lugar de transformarlo.

Mineral del Chico: naturaleza cerca de la ciudad

La montaña también gana terreno dentro de las preferencias de viaje. Mineral del Chico, ubicado dentro del Parque Nacional El Chico, se consolida como un destino para quienes buscan senderismo, escalada y actividades al aire libre sin alejarse demasiado del centro del país.

Su arquitectura minera, los bosques densos y la oferta de rutas naturales lo convierten en una opción recurrente para escapadas cortas, donde el tiempo es limitado pero la experiencia es significativa. En 2026, este tipo de viajes breves y cercanos cobra mayor relevancia.

San Benito: playa silenciosa en el Caribe

En la península de Yucatán, San Benito destaca como una playa poco urbanizada al este de Mérida. Su atractivo principal es la tranquilidad, los paisajes abiertos y la posibilidad de alojarse frente al mar sin el bullicio característico de otros destinos del Caribe mexicano.

San Benito conecta directamente con la tendencia de viajes silenciosos y de bajo impacto, donde el entorno natural y la ausencia de grandes desarrollos son parte central de la experiencia.

Un cambio en la forma de recorrer México

Estos cinco destinos reflejan un cambio claro en la manera de viajar dentro del país. Más allá de la distancia o el presupuesto, el criterio principal pasa por cómo se vive el lugar y qué tipo de experiencia ofrece a nivel personal.

