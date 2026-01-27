Piden ambientalistas frenar megaproyecto turístico en Mahahual, Quintana Roo

Ante la existencia de elementos que justifican la protección urgente del medio ambiente, un Juzgado de Distrito con sede en Quintana Roo, concedió suspensión provisional dentro de un juicio de amparo contra la reconfiguración del uso de suelo en más de 107 hectáreas en Mahahual, por parte de autoridades estatales y municipales, para dar paso un megaproyecto turístico.

La medida cautelar impide que los promoventes puedan ejercer los derechos derivados del cambio de uso de suelo, así como la suspensión de constancias, permisos y licencias obtenidas tras la aprobación de esta modificación, hasta en tanto se resuelva a fondo el juicio de amparo.

El Juzgado de Distrito consideró el posible riesgo al ecosistema de manglar, la presión sobre el derecho al agua y la infraestructura existente, dada la magnitud del proyecto turístico.

Al respecto, un grupo de organizaciones ambientalistas como Greenpeace México; Grupo Gema del Mayab; Selvame MX y el Colectivo Salvemos Mahahual, entre otras, destacaron que, para el pueblo de Mahahual, el mega parque representa una amenaza al ecosistema de manglares, esencial para el equilibrio ecológico de la zona y la provisión de servicios ecosistémicos, así como un riesgo para especies como el jaguar y para las áreas de anidación de tortugas.

Resulta altamente preocupante el hecho de que una empresa transnacional se encuentra promocionando sus proyectos como si ya contara con todos los permisos para su construcción. Contrario a la idea de que una obra de este tipo beneficiará de manera particular a la localidad debido a la afluencia turística que promete, lo cierto es que podría generar fuertes impactos socioambientales a causa de la masificación del turismo, la privatización de espacios públicos y el desplazamiento de servicios locales"

Las ONG's destacaron que, en Mahahual, un pueblo que no supera los tres mil habitantes, se pretende recibir a más de 21 mil turistas diarios.

Esto implica una presión ambiental desproporcionada sobre ecosistemas costeros altamente frágiles que además enfrentan los impactos severos del cambio climático"

En ese sentido, hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que niegue la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental o cualquier tipo de permiso, que pueda provocar alteraciones graves a ecosistemas fundamentales en la región de la Península de Yucatán.

"Aún estamos a tiempo de evitar un daño ambiental irreversible, de consultar a las comunidades considerando sus propios paradigmas de desarrollo, y deliberar sobre el modelo de turismo que necesita esa región del país, que evite agravar la emergencia socio ambiental en la que ya se encuentra", manifestaron.