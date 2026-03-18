Acapulco, Guadalajara y CDMX... Los imanes turísticos del primer gran puente de 2026

El primer fin de semana largo de marzo dejó resultados positivos para el turismo en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de México (Sectur), entre el 13 y el 16 de marzo de 2026 se registró la llegada de 1.78 millones de turistas a hoteles del país, lo que representó un incremento frente al mismo periodo del año anterior.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, informó que este repunte se reflejó tanto en la ocupación hotelera como en el interés digital de los viajeros por distintos destinos nacionales.

Aumenta ocupación hotelera en el país

Durante este puente vacacional, el promedio de ocupación hotelera a nivel nacional se ubicó en 67.1%, lo que significó un aumento de 0.2 puntos porcentuales respecto a 2025.

El flujo de visitantes generó actividad económica en distintos puntos del país, especialmente en destinos turísticos consolidados, donde la llegada de viajeros impulsa servicios como hospedaje, transporte y consumo local.

Las ciudades más visitadas fueron Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo. Foto: Especial

Acapulco y Guadalajara lideran búsquedas

En el ámbito digital, los datos de la plataforma Booking.com reflejaron un aumento en el interés por viajar dentro del país.

Entre los destinos con mayor crecimiento en búsquedas destacan:

Acapulco, con un incremento del 103%

Guadalajara, con un alza del 101%

Puerto Vallarta, con 52%

Ciudad de México, con 40%

Cancún, con 31%

Estos datos reflejan una preferencia tanto por destinos de playa como por ciudades con oferta cultural y urbana.

Guadalajara Fernando Carranza García / Cuartoscuro

Destinos con mayor ocupación

En cuanto a la llegada efectiva de turistas, la Ciudad de México encabezó la lista con más de 153 mil visitantes, lo que representó un crecimiento de 3.7% en comparación con el año pasado.

Por otro lado, los destinos de sol y playa registraron los niveles más altos de ocupación:

Puerto Vallarta alcanzó el 84%

Riviera Maya llegó a 83.5%

Los Cabos reportó 82.7%

Cancún se mantuvo en 82%

Estos destinos continúan siendo los principales motores del turismo nacional durante periodos vacacionales.

Puebla destaca en crecimiento

Entre las ciudades con mayor incremento en la llegada de turistas destacó Puebla, que registró un crecimiento de 9.3%, posicionándose como uno de los destinos con mayor dinamismo durante el fin de semana largo.

Con estos resultados, el sector turístico mantiene una tendencia de recuperación y crecimiento, impulsado tanto por la movilidad interna como por el interés constante de los viajeros en explorar distintos puntos del país.