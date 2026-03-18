Gaby Ramírez se ausentará de Sale el Sol por cirugía: “tenía reventado un implante”

La conductora de televisión Gaby Ramírez, integrante del programa Sale el Sol, anunció que se ausentará algunos días de la emisión luego de someterse a una cirugía de emergencia por un problema con uno de sus implantes de seno.

La presentadora compartió la noticia durante el programa y explicó a sus compañeros que este 18 de marzo entraría a quirófano alrededor de las tres de la tarde, luego de que estudios médicos detectaran una complicación.

“Hace unas semanas me hicieron unos estudios en las mamas y salió que tenía reventado un implante. Es urgente, no es tan peligroso, pero sí es urgente porque como ya está reventado se está empezando a encapsular todo”, explicó.

¿Qué le pasó a Gaby Ramírez?

Al hablar sobre su diagnóstico, Gaby Ramírez explicó que el implante sufrió una ruptura, lo que provocó que tuviera que ser retirado mediante cirugía.

La conductora comentó que lleva cerca de diez años con los implantes e indicó que probablemente su error fue no revisarlos con anticipación, ya que los especialistas recomiendan hacer chequeos periódicos.

La presentadora dijo que comenzó a sospechar que algo no estaba bien cuando notó que sus pechos se veían diferentes. Incluso mencionó que uno se sentía más suave y sin la misma firmeza.

Afortunadamente, aseguró que no sintió dolor, pero la diferencia física fue suficiente para acudir al médico y realizarse estudios.

¿Por qué Gaby Ramírez no está en Sale El Sol?

Debido a la cirugía, la conductora estará fuera de Sale el Sol durante algunos días, mientras se recupera del procedimiento.

Gaby Ramírez explicó que durante la operación le retirarán el implante afectado, un proceso que puede tomar tiempo y que requiere reposo posterior.

También adelantó que pasará al menos una noche en el hospital, donde los médicos vigilarán su evolución para asegurarse de que su recuperación avance de manera favorable.

Gaby Ramirez anuncia que será operada por problema en un implante Foto: @@gabrirmz

Mensaje de apoyo de sus compañeros

Tras compartir la noticia, los conductores del programa le enviaron mensajes de cariño y apoyo antes de su cirugía.

Entre ellos estuvieron Mauricio Mancera, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, quienes le desearon que todo salga bien y le pidieron mantenerse tranquila.

Además, invitaron a los seguidores del programa a mandarle buena energía y mensajes de ánimo, mientras atraviesa este proceso médico.

Gaby Ramirez anuncia que será operada por problema en un implante Foto: @gabrirmz

Aunque algunos televidentes se preguntaban por su ausencia en el programa, tanto sus compañeros como sus seguidores le han deseado una pronta recuperación y lo mejor para su salud.