¡'Primavera High'! Futurama arma fiesta gratuita de 'high energy' en la GAM

El Centro Cultural Futurama alista una jornada musical dedicada al Hi-NRG con el evento Primavera High, programado para el domingo 22 de marzo de 2026. La entrada será gratuita para el público y las actividades comenzarán a partir de las 13:00 horas.

El encuentro reunirá a distintos DJs y selectores que trabajarán con tornamesas para mantener sesiones continuas, bajo la coordinación del productor Marcos Ramírez, encargado de la logística del evento.

¿Qué es el High Energy?

El High Energy, también conocido como Hi-NRG, es un subgénero de la música electrónica de baile que surgió a finales de los años setenta y alcanzó gran popularidad durante la década de los ochenta. Se caracteriza por sus ritmos acelerados, el uso de cajas de ritmo y sintetizadores, así como estructuras diseñadas para la pista de baile.

En la Ciudad de México, este estilo encontró una identidad propia gracias a la cultura sonidera, que lo llevó a espacios públicos sin depender de la radio tradicional.

Una cultura urbana que sigue vigente

Colectivos como Patrick Miller y Polymarchs fueron clave para popularizar estos sonidos en la capital, generando una comunidad que se distingue por sus dinámicas de baile y códigos visuales.

Entre las características más reconocibles del movimiento están los círculos de baile donde los asistentes ejecutan rutinas coordinadas, así como el uso de ropa llamativa, especialmente prendas en tonos neón y guantes blancos.

¿Dónde será el concierto de 'high energy'?

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Futurama, ubicadas en la colonia Lindavista, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. El programa se desarrollará principalmente en la planta baja del recinto, área destinada a actividades masivas.

Este espacio cultural es conocido por albergar eventos relacionados con distintas expresiones urbanas, lo que lo convierte en un punto de encuentro habitual para comunidades musicales en la zona norte de la ciudad.

Cómo llegar al Futurama

Para quienes planean asistir, existen diversas opciones de transporte público:

A través del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la estación más cercana es Lindavista, correspondiente a la Línea 6.

También se puede utilizar el Metrobús de la Ciudad de México, bajando en la estación Instituto Politécnico Nacional, ubicada a unos minutos caminando.

El recinto no cuenta con estacionamiento propio, por lo que quienes acudan en automóvil deberán considerar alternativas cercanas, como la Plaza Lindavista, que ofrece servicio de estacionamiento.

bgpa