¿Qué hacer en la colonia Narvarte? Lo que no te puedes perder de este legendario barrio

Si vienes por primera vez a la CDMX, hay lugares que no te puedes perder, como el Centro Histórico o Xochimilco. Pero si prefieres algo menos turístico, pero sin perder el glamour, date una vuelta por la colonia Narvarte: te decimos qué hacer.

La colonia Narvarte, ubicada en el centro-sur de la Ciudad de México, es un barrio que ha dejado de ser el secreto mejor guardado de los locales para convertirse en un referente de estilo de vida, logrando un equilibrio perfecto entre la nostalgia de las familias que la fundaron en los años 40 y la energía de las nuevas generaciones que buscan espacios auténticos sin las pretensiones de la Roma o la Condesa.

Aquí, los edificios con mosaicos de mediados de siglo conviven con galerías de arte emergente y centros culturales que palpitan en cada esquina.

Si te preguntas qué hacer en la colonia Narvarte, prepárate para una jornada que bien podría empezar con un café, seguir con una caminata por parques emblemáticos y culminar en una de las rutas taqueras más legendarias del país.

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¿Dónde se ubica la colonia Narvarte?

La famosa colonia Narvarte se encuentra en la zona centro-sur de la CDMX, en la alcaldía Benito Juárez.

¿Cómo llegar a la colonia Narvarte?

Si vas en transporte público, la línea 3 del metro es tu mejor opción, especialmente en la estación Etiopía/Plaza de la Transparencia. Lo mismo que la línea 2 del metrobús, en la estación del mismo nombre.

Arquitectura famosa en La Narvarte

Edificio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT): ubicado en la esquina de Xola y Eje Central, este inmueble no solo es un hito de la ingeniería funcionalista, sino que alberga murales monumentales de artistas de la talla de Juan O'Gorman y José Chávez Morado. Aunque los sismos han afectado su estructura, sus mosaicos siguen contando la historia del progreso mexicano.

“El Castillo” de Rebsamen: caminando por la calle de Enrique Rebsamen, te toparás con "El Castillo", una residencia de estilo ecléctico que hoy funciona como salón de eventos y hasta bazar, pero sigue siendo uno de los puntos más fotografiados de la zona.

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¿Dónde comer en la colonia Narvarte?

En la colonia Narvarte encuentras la “ruta del taco”, pues hay varias taquerías famosasa las que puedes acudir.

El Vilsito es una de las más famosas: de día es un taller mecánico y de noche se transforma en una de las taquerías más populares de la ciudad. Por otro lado, Tacos Tony en la calle de Torres Adalid es el refugio de los amantes del suadero. Y si te sientes valiente, debes visitar Tacos Beto, famosos por su especialidad: "la cochinada", se trata de los restos crujientes que quedan al fondo de la choricera; solo checa sus horarios porque son nocturnos.

En la Narvarte también encuentras otras opciones que no son tacos, como cevicherías, comida asiática, comida tradicional mexicana y hasta restaurantes asiáticos.

Cafecitos en la Narvarte

Los cafés de especialidad son populares en la colonia, usualmente espacios pequeños pero con mucha personalidad y un aroma delicioso. Algunos de los más famosos son con{texto}, 7 café, CAFÉ FUERTE y Bajo Sombra.

Los ambientes son relajados con baristas expertos, algunos de ellos hasta tienen cursos, clubes de lectura y más.

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Lugares culturales en la colonia Narvarte

El Teatro 11 de Julio ofrece una cartelera variada que va desde dramas intensos hasta comedias ligeras. Por otro lado, espacios como el Foro Bellescene apuestan por el teatro independiente y experimental, brindando una plataforma para talentos emergentes en un ambiente íntimo.

Otro lugar que no te puedes perder es el Parque Las Américas, ubicado en la zona oriente de la colonia. Si ya estás ahí, visita la histórica nevería La Heroica, que opera desde 1935.

¿Dónde comprar en la colonia Narvarte?

Si quieres vivir la experiencia auténtica del barrio, ve al Mercado 1º de Diciembre, aquí no solo encontrarás frutas y verduras frescas, sino que podrás comer diversos antojitos.

Si prefieres algo más, puede sirte a los límites de la Narvarte y llegar al centro comercial Parque Delta, construido sobre lo que solía ser el Parque del Seguro Social, el estadio de béisbol más emblemático de la ciudad.

La colonia Narvarte es un destino gastronómico, moderno y con tradición, ¡un todo en uno! En cada rincón encuentras algo que te recibirá con los brazos abiertos.