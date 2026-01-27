Isla de Pascua: guía completa de cómo llegar desde México (con costos incluidos)

¿Tienes ganas de visitar la Isla de Pascua? Te contamos cuánto cuesta y cómo llegar desde México, para que disfrutes de tus vacaciones en una de las islas habitadas más aisladas del mundo, famosa por su cultura ancestral, sus misteriosas estatuas y paisajes únicos que parecen sacados de otro planeta.

Imagínate estar frente a los gigantescos moáis mientras el sonido del Pacífico te envuelve, o caminar por una playa de arena suave en un paraíso remoto al que pocos viajeros tienen la oportunidad de llegar.

Desde México, planear un viaje a Isla de Pascua puede parecer todo un desafío: está a miles de kilómetros, no hay vuelos directos, y los costos pueden parecer altos si no se sabe dónde buscar o cómo organizar las conexiones.

Sin embargo, con la información adecuada y un poco de estrategia de viaje, visitar la Isla de Pascua puede convertirse en una experiencia inolvidable —y más accesible de lo que muchos creen. ¡Esto es todo lo que necesitas saber para organizar tu aventura a Rapa Nui!

¿Por qué la Isla de Pascua es un destino único?

La Isla de Pascua —un territorio chileno también conocido como Rapa Nui— se encuentra en medio del océano Pacífico, a más de 3,500 km del continente sudamericano. ¿Sabías que se trata de uno de los lugares más seguros para sobrevivir un ataque nuclear?

Esta pequeñísima isla es mundialmente famosa por sus moáis, enormes esculturas monolíticas que son emblema de la cultura ancestral rapanui y que continúan atrayendo la curiosidad de viajeros de todo el mundo.

La belleza de Rapa Nui no se limita a sus misteriosas estatuas; sus paisajes incluyen volcanes extintos, playas paradisíacas como Anakena, acantilados sobre el océano y un ambiente cultural vivo que combina tradiciones milenarias con la calidez de su gente.

Es precisamente esta combinación de historia, misterio y naturaleza lo que ha posicionado a Isla de Pascua como uno de los destinos más buscados por viajeros aventureros, aunque su aislamiento geográfico la convierte en un viaje que requiere planeación y presupuesto acorde.

¿Cuánto cuesta viajar a Isla de Pascua desde México?

Viajar a Isla de Pascua no es barato, principalmente por el boleto de avión. Actualmente, no existen vuelos directos, por lo que deberás planear al menos una escala, casi siempre en Santiago de Chile, desde donde salen los aviones hacia Rapa Nui.

Desde México a Chile, los vuelos pueden comenzar desde unos 13,000 pesos mexicanos aproximadamente, en tarifas bajas con varias escalas, aunque los precios varían según temporada y disponibilidad.

Desde ahí, se tiene que comprar un vuelo a la Isla de Pascua, en un precio alrededor de 5,500 pesos mexicanos; si se busca con antelación, aunque esto depende de la aerolínea y las fechas.

Ten en cuenta que, al tratarse de una región tan aislada, las opciones de vuelo son limitadas y pueden variar según la temporada o la demanda, por lo que se recomienda reservar con bastante anticipación.

¿Cuál es la mejor época para visitar Isla de Pascua?

Isla de Pascua tiene un clima subtropical agradable todo el año, pero la época más popular para visitarla suele ser durante verano austral (de diciembre a marzo), cuando las temperaturas son más cálidas y hay más actividades culturales y turísticas disponibles.

Si quieres evitar multitudes o buscar precios más económicos, considera visitar en abril–junio u octubre–noviembre, cuando hay menos turistas y aún se puede disfrutar del clima templado.

¿Qué puedes ver en Isla de Pascua?

Los moáis —esculturas gigantescas talladas por los antiguos habitantes de Rapa Nui— son la gran atracción de la isla. Sitios icónicos como Ahu Tongariki, Rano Raraku y Ahu Akivi ofrecen panoramas espectaculares y mucha historia detrás de su construcción y significado cultural.

Costos estimados de un viaje completo a Isla de Pascua:

La isla es conocida por tener hospedaje relativamente caro en comparación con otros destinos, con opciones de hotel que pueden costar desde unos 3 mil pesos mexicanos por noche en adelante, dependiendo de la temporada y comodidades.

Se estima que comer y explorar puede costar alrededor de 2 mil pesos por persona por día, considerando comidas, transporte y algunas excursiones.

Aunque la isla es pequeña, el transporte terrestre (alquiler de auto o tours guiados) puede sumar un gasto extra importante.

Para aprovechar tu viaje y adaptar el tiempo de movilización, muchos viajeros recomiendan quedarse al menos unos 5–7 días para conocer varios puntos de interés sin prisa.

Un viaje típico de una semana para dos personas en Isla de Pascua puede rondar los 90 y 100 mil pesos mexicanos en total cuando se incluyen vuelos, hospedaje, alimentación y actividades principales.

Viajar desde México hasta Isla de Pascua es sin duda una aventura que requiere planificación, una inversión económica significativa y una logística cuidadosa, pero la recompensa es vivir una experiencia única en el mundo.