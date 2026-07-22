¿Tus brochas de maquillaje están sucias? Esta es la frecuencia con la que debes lavarlas

Las brochas de maquillaje son herramientas indispensables para lograr un buen acabado, pero también pueden convertirse en un foco de bacterias si no reciben el mantenimiento adecuado. Aunque muchas personas las limpian solo de vez en cuando, esa rutina no es suficiente para proteger la piel ni conservarlas en buen estado.

Además de mejorar la aplicación del maquillaje, mantener las brochas limpias ayuda a prevenir problemas cutáneos y prolonga la vida útil de estas herramientas.

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¿Por qué es importante limpiar las brochas de maquillaje?

Cada vez que utilizas una brocha, sus cerdas acumulan restos de maquillaje, grasa natural de la piel, células muertas, polvo y bacterias. Con el paso del tiempo, estos residuos pueden transferirse nuevamente al rostro.

La falta de higiene puede favorecer la aparición de:

Acné.

Poros obstruidos.

Irritación en la piel.

Brotes de dermatitis.

Infecciones cutáneas en casos más severos.

Además, unas brochas sucias dificultan la aplicación uniforme del maquillaje, haciendo que los colores se mezclen y las texturas luzcan poco naturales.

¿Con qué frecuencia deben lavarse?

La frecuencia depende del tipo de producto con el que se utilicen.

Las brochas empleadas para productos en crema o líquidos, como base, corrector, rubor en crema o contour, reciban una limpieza rápida después de cada uso mediante un limpiador en spray y una limpieza profunda al menos una vez por semana.

En cambio, las brochas destinadas a productos en polvo, como sombras, rubor o polvo compacto, pueden lavarse cada dos o tres semanas, aunque si se usan varios tonos de sombra es recomendable limpiarlas entre aplicaciones para evitar mezclar colores.

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¿Cómo se deben lavar correctamente?

Para conservar las cerdas en buen estado, lo ideal es utilizar un limpiador específico para brochas o un jabón suave.

Durante el lavado es importante no aplastar el cabezal contra la superficie, ya que esto puede deformar o romper las fibras, especialmente en las brochas de pelo natural.

Las brochas sintéticas requieren una limpieza más profunda, pues tienden a retener mayor cantidad de grasa y residuos de maquillaje.

¿Qué tipo de limpiador es el más adecuado?

Actualmente existen diferentes productos diseñados para mantener las brochas en buen estado.

Los limpiadores líquidos o en spray son ideales para una desinfección rápida entre cada uso y para eliminar pigmentos cuando se cambia de color.

Por otro lado, los limpiadores en crema, barras especiales o jabones específicos ofrecen una limpieza más profunda, eliminando por completo restos de maquillaje, grasa y bacterias. También existen esponjas limpiadoras que permiten retirar el exceso de pigmento de manera práctica sin necesidad de lavar la brocha.

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Muchas personas colocan las brochas de forma vertical con las cerdas hacia arriba, pero esto permite que el agua escurra hacia la base metálica donde se unen las cerdas, debilitando el pegamento y provocando que se desprendan con el tiempo.

Lo recomendable es retirar primero el exceso de agua con una toalla limpia y dejarlas secar de forma horizontal o con las cerdas apuntando hacia abajo, evitando que la humedad llegue al mango.

¿Qué pasa si nunca limpias tus brochas?

Descuidar su higiene no solo afecta la salud de la piel, sino también el resultado del maquillaje.

Las brochas saturadas de producto dejan de distribuir correctamente las fórmulas, provocan acabados irregulares, mezclan colores de forma indeseada y pueden favorecer la proliferación de microorganismos que ocasionen brotes de acné o irritaciones.

Con una limpieza constante es posible mantener la piel más saludable y conservar las brochas en excelentes condiciones durante mucho más tiempo.

¿Cómo hacer que tus brochas duren más?

Además de lavarlas con la frecuencia adecuada, es importante manipularlas con cuidado y utilizar productos diseñados específicamente para su limpieza.

Evitar frotarlas con fuerza, retirar bien el exceso de agua y permitir que se sequen correctamente ayudará a conservar la forma de las cerdas y a prolongar su vida útil, haciendo que sigan ofreciendo un acabado uniforme durante mucho más tiempo.