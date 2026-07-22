De Intermoda a Nueva York: Carlos Pineda reinventa la moda mexicana con ‘La Memoria de las Flores’

GUADALAJARA.— Colorean, enaltecen, perfuman, llenan espacios, alegran la vida y se inscriben en poemas, pero también tiene memoria. La Memoria de las Flores es el nombre de la colección del diseñador mexicano Carlos Pineda, en la que predominaron los olanes, la naturaleza (como es usual en él) y talles muy por arriba de la cintura; hecha con texturas y materiales que no había abordado antes.

También hubo espacio para las transparencias, los lunares y pantalones holgados, algunos con impresión de faldas. El contraste de colores brillantes fue objeto de algunas looks, en los cuales además apareció el dorado.

Un par de atuendos mostraron largas caudas en una pasarela en la que las modelos mujeres lucieron turbantes. La bossa nova preparó el ambiente antes del inicio y la música de cuerdas con sintetizadores fue otro elemento durante el desfile. La colección otoño invierno 2026 del diseñador colimense fue presentada ayer en el Fashion Space como parte de la edición 85 de Intermoda, que se realiza en la Expo Guadalajara.

La naturaleza fue la inspiración para Pineda como parte de un ejercicio introspectivo, pero también evolutivo, comparte en entrevista con Excélsior antes de la pasarela.

Rodolfo Monroy

En esta ocasión, comparte, se inclinó a un lado más melancólico y oscuro, “que también es parte de la vida”.

La descomposición de las flores; el marchitar; cuando las plumas de las aves caen; el correr del agua, cosas que son parte de la naturaleza, que forman el ciclo de la vida”, explica.

Pineda se encontraba en un momento muy especial, de cierre de ciclos y en el marco de los 10 años de su marca. Buscando algo distinto, queriendo reflejar el ADN que le ha costado 10 años trabajar y forjar, y presentar con una evolución fresca e interesante.

Intermoda

La colección, añade, la tuvo en mente desde hace año y medio, “me refiero al proceso creativo, la inspiración. Y en crear las piezas, en ir haciendo pruebas, porque son texturas y materiales que nunca había utilizado, siluetas que no había elaborado, tomó su tiempo, pero creo que valió la pena”.

Alejado de los clichés

Carlos Pineda, quien presentará La Memoria de las Flores en la New York Fashion Show próximamente, explica que se encuentra en un momento muy especial de su carrera, pero con una gran responsabilidad como diseñador latino, mexicano.

intermoda

“Como propuesta, lo que más me gusta provocar es una identidad mexicana, pero no llevada a un cliché, trato de utilizar códigos o siluetas que representen, pero de una manera más fresca, sin llevarlos a bordados, disfraces de adelita… creo que retomar códigos que han sido parte de nuestra historia y legado, pero transformándolos a algo actual, contemporáneo y muy fresco”, expresa durante la charla.

Pineda dice que vienen cosas interesantes y que la colección le abra las puertas, “ver hacia dónde evoluciona, me emociona muchísimo”.