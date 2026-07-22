¡Fiesta nórdica en español! ¿Por qué en Noruega están aprendiendo nuestro idioma?

¿Sabes por qué el español es el idioma más aprendido en Noruega? Dos rincones del planeta con climas y costumbres opuestas están viviendo una auténtica luna de miel, que no importa su barrera geográfica o el contraste climático, pero la era digital, la educación pública y las tendencias globales han demostrado que la curiosidad entre ambas sociedades es más fuerte que miles de kilómetros de océano.

De un lado tenemos los fiordos gélidos, la aurora boreal y la tranquilidad de los países escandinavos; del otro, la calidez tropical, el colorido festivo, el folclor vibrante y la sazón de las tierras hispanoamericanas.

Pero el detonante del acercamiento entre Noruega y México no se debe al turismo tradicional ni a los acuerdos comerciales, sino al aprendizaje del español.

En el sistema educativo noruego, el idioma de Latinoamérica y España ha dejado de ser una materia optativa; los estudiantes de educación secundaria obligatoria lo eligen como su tercera lengua, superando históricamente a opciones tradicionales como el alemán o el francés.

Al mismo tiempo, el auge de la cultura pop en español, la gastronomía callejera y el contagioso ritmo de la música latina han penetrado en el corazón de Europa del Norte a una velocidad vertiginosa.

El español es el idioma más aprendido en Noruega Canva

¿Por qué en Noruega están aprendiendo español?

Según datos revelados por Duolingo, el español se ha consolidado como el idioma número uno en aprendizaje dentro del territorio noruego. El sistema escolar noruego ha estado formando hablantes de español durante más de dos décadas, ya que al llegar a la educación secundaria baja (alrededor de los 13 años), más de la mitad de los alumnos eligen el español como asignatura lingüística.

Además del dominio del inglés desde edades tempranas, la adopción masiva del español en los fiordos responde a un apetito genuino por la riqueza cultural que rodea a nuestra lengua. Actualmente, se calcula que existen cerca de 600 millones de hablantes de español repartidos por todo el globo, lo que lo consolida sólidamente como el segundo idioma con mayor cantidad de hablantes en el planeta después del chino.

Los estudiantes noruegos ven en el español una herramienta ideal para sus vacaciones, pero también una llave de acceso a un contenido musical, de cine, obras literarias y más, que dominan las tendencias.

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¿Los mexicanos también están aprendiendo noruego?

Los usuarios mexicanos en Duolingo han mostrado una simpatía por la cultura nórdica, adaptando elementos de su folclor al grado de gritar con entusiasmo "ro!" (¡rema!) y sumarse al famoso "remo vikingo" durante eventos de entretenimiento.

Y esto también se ha traducido en un incremento del 117% en el aprendizaje del idioma noruego en México.

Esta particularidad llama la atención debido a que, a diferencia del español que se habla de forma oficial en 21 países, el noruego es una lengua concentrada que se habla casi exclusivamente dentro de sus fronteras.

Noruega: entre el amor al español y el Fredagstaco

Un dato que suele tomar por sorpresa a los amantes de la gastronomía mundial es que Noruega ostenta el título del segundo país con mayor consumo de tacos en todo el mundo, situándose únicamente por detrás del propio México.

Esta pasión por la tortilla y los rellenos sazonados es tan profunda que los noruegos crearon su propia tradición nacional semanal: el Fredagstaco, un término que se traduce de manera literal como "el viernes de tacos".

Llegado el fin de semana, las familias y grupos de amigos en Oslo, Bergen o Tromsø se reúnen para preparar este platillo. Aunque su versión suele incluir adaptaciones locales para ajustarse al paladar nórdico, el espíritu festivo, comunitario y relajado de la mesa mexicana se mantiene intacto en cada hogar noruego.

Creadores de contenido noruegos comparten con frecuencia sus intentos por pronunciar modismos hispanos mientras preparan salsa casera, al tiempo que jóvenes mexicanos reaccionan a las costumbres escandinavas y sus “tacos”.

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¿En qué otros países se está aprendiendo español?

Estados Unidos: La proximidad geográfica y la enorme influencia de la comunidad hispana han convertido al español en la segunda lengua de estudio en las aulas.

La proximidad geográfica y la enorme influencia de la comunidad hispana han convertido al español en la segunda lengua de estudio en las aulas. Reino Unido: El español está en camino de convertirse en el idioma extranjero más popular en los niveles secundarios y universitarios, superando al francés.

Japón y Corea del Sur: Impulsados por el auge del reguetón,el cine hispanohablante y las giras internacionales de artistas latinos, cada vez más jóvenes asiáticos eligen el español como su tercera lengua de dominio.

Noruega está aprendiendo español, México está aprendiendo noruego; esta interacción es la prueba irrefutable de que la globalización, cuando está guiada por la empatía, la curiosidad y los deseos de aprender, puede unir los rincones más distantes del planeta.