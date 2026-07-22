Museo del Gato en CDMX: ubicación, fecha de apertura, boletos y qué encontrarás

Los amantes de los gatos tendrán muy pronto un nuevo sitio para visitar en la Ciudad de México. Se trata del Museo del Gato, un espacio que busca reunir historia, arte, tecnología y experiencias inmersivas para ofrecer un recorrido diferente alrededor de uno de los animales de compañía más populares del mundo.

Además de convertirse en una nueva opción de entretenimiento para familias, parejas y amigos, este proyecto también tendrá un componente social enfocado en el bienestar animal.

Museo del Gato CDMX IG

¿Qué es el Museo del Gato en CDMX?

La Ciudad de México sorprendió a los amantes de los felinos con el anuncio de un nuevo punto de encuentro: el Museo del Gato, un espacio dedicado por completo al universo de los mininos.

El recinto contará con experiencias inmersivas y sensoriales que combinarán entretenimiento, tecnología y cultura para acercar a los visitantes a la historia, comportamiento y relevancia de los gatos en distintas épocas y sociedades.

El proyecto fue desarrollado por el equipo creador de La Gatería, el primer cat café de América Latina. Además de ofrecer una experiencia interactiva, el museo incorpora un programa de donaciones que apoyará una unidad móvil de esterilización para perros y gatos en situación vulnerable en la Ciudad de México y zonas cercanas.

Museo del Gato CDMX IG

Los asistentes podrán ingresar en grupos reducidos de hasta 60 personas por hora. Esta dinámica permitirá que el recorrido resulte más cómodo y personalizado para todos los visitantes.

A través de sus redes sociales, los creadores del Museo del Gato compartieron el siguiente mensaje sobre el desarrollo del proyecto:

El Museo del Gato se está construyendo desde muchas decisiones pequeñas para crear una forma distinta de entrar al universo felino. Síguenos y acompáñanos en el proceso.

¿Dónde estará ubicado el Museo del Gato?

El Museo del Gato se suma a la oferta de espacios de entretenimiento de la Ciudad de México con una propuesta inmersiva inspirada en la forma en que los gatos perciben y exploran su entorno.

Las instalaciones abrirán sus puertas en:

Paseo de la Reforma 87, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De acuerdo con la información compartida por La Gatería en sus redes sociales, el recinto fue diseñado para recibir visitantes de todas las edades.

El ambiente será apto para todo público, por lo que podrán asistir familias con niños, parejas, grupos de amigos, jóvenes y adultos interesados en descubrir una propuesta que mezcla el mundo felino con el arte digital y la tecnología.

Además de las experiencias inmersivas, el museo ofrecerá una exposición dedicada a la historia de los gatos, su comportamiento y la presencia que han tenido en distintas culturas a lo largo del tiempo. Esto lo convertirá en un espacio atractivo para quienes desean conocer datos curiosos sobre los michis mientras disfrutan de una experiencia diferente.

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¿Cuándo abrirá el Museo del Gato en CDMX?

La apertura del Museo del Gato está prevista para el próximo 8 de agosto, fecha que ha generado gran expectativa entre los amantes de los felinos. A pocas semanas de su inauguración, el proyecto ha despertado interés en redes sociales gracias a los avances que sus creadores han compartido.

Hasta el momento, La Gatería informó que el museo operará con los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 11:00 a 21:00 horas

de 11:00 a 21:00 horas Sábados: de 10:00 a 21:00 horas

de 10:00 a 21:00 horas Domingos: de 10:00 a 20:00 horas

Los organizadores también dieron a conocer el costo de las entradas. Los boletos tendrán un precio de 350 pesos de lunes a jueves, mientras que de viernes a domingo costarán 380 pesos.

Museo del Gato CDMX IG

Con esta propuesta, el Museo del Gato busca convertirse en uno de los nuevos atractivos de la capital para quienes disfrutan de los felinos y desean vivir una experiencia distinta que combine aprendizaje, entretenimiento y tecnología.

Su enfoque familiar, la integración de herramientas digitales y el apoyo a iniciativas de bienestar animal lo perfilan como un espacio que atraerá tanto a los amantes de los gatos como a quienes buscan conocer una nueva propuesta de entretenimiento en la capital.