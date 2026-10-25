Biofilm: la amenaza invisible en los platos de tu perro o gato que puedes evitar

Los platos de agua y comida de perros y gatos forman parte de su rutina diaria, pero también pueden acumular microorganismos cuando no reciben una limpieza adecuada.

Una película resbaladiza, restos de alimento o un olor desagradable pueden advertir sobre la necesidad de lavar estos recipientes, aunque el biofilm no siempre resulta visible.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte sobre los riesgos asociados con estas comunidades de microorganismos, que pueden desarrollarse en superficies húmedas y representar una fuente de exposición para los animales de compañía. Por ello, mantener limpios sus recipientes y juguetes es una medida importante para cuidar su bienestar.

Biofilm: el microbio que puede poner en riesgo la salud de tu perro o gato Canva

¿Qué es el biofilm y por qué aparece en los platos de perros y gatos?

El biofilm no es un microorganismo individual, se trata de una comunidad de microorganismos que se adhiere a una superficie y queda rodeada por una matriz de sustancias que ellos mismos producen. Puede incluir bacterias y hongos, además de materia orgánica.

En el artículo “El biofilm: enemigo invisible de nuestras mascotas”, publicado por UNAM Global, Ylenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explica que estas comunidades se desarrollan en superficies húmedas o con poca higiene.

Los recipientes de agua y comida son lugares propicios para su formación, en especial cuando quedan restos de alimento, saliva y humedad. Los microorganismos pueden adherirse a las paredes del plato, multiplicarse y formar una matriz que los mantiene unidos.

La humedad favorece este proceso, por lo que los bebederos, comederos y juguetes también requieren atención. Cambiar el agua o retirar los restos visibles de comida no sustituye el lavado de las superficies.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los biofilms pueden dificultar la eliminación de microorganismos porque su estructura los protege de determinados desinfectantes.

Por ello, la limpieza física de los recipientes es fundamental para desprender la película adherida y reducir la acumulación de residuos.

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¿Cómo identificar el biofilm en los comederos, bebederos y juguetes de tu mascota?

El biofilm no siempre puede reconocerse a simple vista. En algunos casos, aparece como una capa resbaladiza o viscosa sobre el fondo y las paredes del recipiente; en otros, puede ser transparente y pasar inadvertido.

Según la información difundida por la UNAM, estas comunidades de microorganismos pueden presentar distintas coloraciones y, en ocasiones, generar olores desagradables. Sin embargo, el color, la textura o el olor no bastan para identificar con certeza los microorganismos presentes.

Los comederos, bebederos y juguetes que permanecen húmedos merecen especial atención, sobre todo si tienen pliegues, ranuras o superficies donde se acumulan restos de alimento y saliva.

La ausencia de manchas tampoco garantiza que un objeto esté libre de microorganismos. Por esta razón, la higiene debe formar parte de los cuidados cotidianos, en lugar de depender únicamente de la apariencia del recipiente.

Si el plato presenta una película resbaladiza, residuos adheridos o mal olor, conviene lavarlo antes de volver a utilizarlo. Si tiene grietas, está deteriorado o resulta difícil de limpiar, lo recomendable es sustituirlo.

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¿Qué enfermedades puede causar el biofilm en perros y gatos?

La presencia de biofilm puede aumentar la exposición de las mascotas a microorganismos, algunos de los cuales tienen capacidad para provocar infecciones. Sin embargo, esto no significa que todo biofilm contenga agentes patógenos ni que su presencia provoque necesariamente una enfermedad.

En la publicación de UNAM Global, Márquez Peña advierte que los microorganismos presentes en recipientes y juguetes sucios pueden favorecer infecciones en la cavidad oral y relacionarse con problemas gastrointestinales o respiratorios.

Entre las bacterias con capacidad para formar biofilms que se mencionan en el artículo están Staphylococcus pseudintermedius, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli.

Su presencia en investigaciones sobre biofilms no demuestra que estén en todos los recipientes de mascotas ni que sean responsables de cada enfermedad.

En particular, Staphylococcus pseudintermedius se relaciona con infecciones de la piel y los tejidos blandos en perros. La Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de la Universidad Texas A&M explica que esta bacteria puede participar en infecciones de animales de compañía y que algunas cepas presentan resistencia a determinados antibióticos.

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¿Cada cuánto debes lavar los platos de agua y comida de tu perro o gato?

La limpieza frecuente de los recipientes ayuda a retirar restos de alimento y microorganismos que pueden acumularse en sus superficies. Cambiar el agua del bebedero es importante, pero no elimina por sí solo la película que puede adherirse a las paredes.

La UNAM recomienda lavar los recipientes de las mascotas al menos una vez al día. En el caso de los platos que contienen alimento húmedo, también aconseja limpiarlos después de cada uso.

Para mantener una rutina adecuada, conviene seguir estas medidas:

Lava los recipientes diariamente. Retira los restos de alimento y limpia el fondo, las paredes y los bordes.

Utiliza una esponja o un cepillo exclusivo. Así evitas mezclar los utensilios de limpieza de la mascota con los que se usan para otras tareas.

Enjuaga bien los platos. Retira los residuos de jabón antes de servir agua o comida.

Deja que se sequen por completo cuando sea posible. Evita guardar los recipientes húmedos.

Limpia los juguetes con regularidad. Sigue las instrucciones del fabricante, especialmente si son de tela o peluche.

Revisa su estado. Sustituye los objetos agrietados o deteriorados que no puedan limpiarse adecuadamente.

Los productos de limpieza y desinfección deben utilizarse de acuerdo con sus etiquetas. No conviene aplicar sustancias químicas directamente sobre los recipientes sin comprobar que sean apropiadas para ese uso y que puedan retirarse de forma segura.

Los CDC explican en su guía sobre limpieza y desinfección que el agua, el jabón y la acción de frotar permiten retirar gran parte de los microorganismos presentes en muchas superficies. En el caso del biofilm, la limpieza mecánica es especialmente relevante porque ayuda a desprender la película adherida.

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¿Cómo proteger a tu mascota del biofilm y cuándo acudir al veterinario?

Prevenir la acumulación de biofilm requiere constancia. Además de lavar los recipientes, es importante mantener limpios los juguetes, las superficies donde comen los animales y los espacios que comparten con las personas.

La higiene también debe extenderse a los utensilios que se utilizan para servir su alimento. La AVMA recomienda lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos después de manipular comida para mascotas y limpiar sus recipientes.

En los hogares con varios animales, conviene revisar con frecuencia los platos y juguetes que comparten. Si alguno presenta signos de enfermedad, es importante reforzar las medidas de higiene y consultar al veterinario sobre los cuidados necesarios.

También deben mantenerse al día las vacunas y la desparasitación, de acuerdo con las indicaciones del profesional que atiende a cada animal. Estas medidas forman parte de la prevención general, aunque no sustituyen la limpieza de los objetos que utiliza.

Si una mascota presenta mal aliento persistente, encías inflamadas, vómitos, diarrea, apatía o pérdida del apetito, es importante solicitar una revisión veterinaria para identificar la causa. Las dificultades para respirar, el deterioro rápido del estado general y los vómitos repetidos requieren atención urgente.

No se recomienda administrar antibióticos por cuenta propia. El tratamiento depende del diagnóstico y, cuando existe una infección bacteriana, de la valoración del médico veterinario.

El biofilm es un recordatorio de que la higiene de los animales de compañía requiere atención más allá de lo que se observa a simple vista. Aunque su presencia no implica necesariamente una enfermedad, la acumulación de microorganismos en los objetos de uso cotidiano puede representar un riesgo que conviene prevenir.

Establecer una rutina de limpieza, revisar el estado de los recipientes y acudir al veterinario ante cualquier cambio en la salud de perros y gatos son medidas sencillas que contribuyen a su bienestar. La constancia en estos cuidados ayuda a mantener un entorno más limpio y seguro para toda la familia.