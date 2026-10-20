¿Viste granos blancos en las heces de tu gato? Esto debes saber sobre las tenias

Encontrar pequeños granos blancos en las heces de un gato puede generar preocupación, especialmente si parecen diminutos fragmentos de arroz o semillas. Aunque su presencia no confirma por sí sola una enfermedad, una de las causas posibles es la infección por tenias, parásitos intestinales que pueden afectar a las mascotas sin provocar síntomas evidentes al principio.

Estos segmentos pueden aparecer en las deposiciones, adheridos al pelo que rodea el ano o en los lugares donde descansa el animal. Identificarlos permite reconocer una posible señal de alerta, buscar atención veterinaria y evitar que el problema reaparezca.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explican que una de las tenias más comunes en gatos y perros es Dipylidium caninum, un parásito cuya transmisión se relaciona con las pulgas infectadas. Por ello, además de tratar al animal, es necesario controlar estos insectos y mantener una buena higiene en casa.

¿Qué son los granos blancos en las heces de los gatos? Canva

¿Qué son los granos blancos en las heces de los gatos?

Los granos blancos que aparecen en las heces de los gatos pueden ser proglótides, es decir, segmentos del cuerpo de una tenia adulta. Estas estructuras contienen huevos del parásito y se desprenden a medida que este se desarrolla en el intestino del animal.

De acuerdo con la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell, los segmentos frescos pueden parecer granos de arroz y presentar movimientos de contracción y extensión. Cuando se secan, su apariencia se asemeja a pequeñas semillas de ajonjolí.

Las tenias, también conocidas como cestodos, son parásitos de cuerpo alargado y aplanado que viven en el intestino delgado. Su cabeza se fija a la pared intestinal y su cuerpo está formado por segmentos que maduran y se desprenden con el tiempo.

Aunque la presencia de estos fragmentos puede resultar alarmante, las infecciones por tenias no siempre provocan una enfermedad grave. Sin embargo, es importante identificar la especie del parásito y recibir orientación veterinaria para evitar complicaciones o reinfecciones.

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Tenias en gatos: síntomas que debes reconocer además de los granos blancos

La presencia de segmentos blancos es una de las señales más características de las tenias, pero algunos gatos infectados no presentan síntomas evidentes. Por esta razón, revisar sus heces y prestar atención a los cambios de comportamiento ayuda a detectar posibles problemas de salud.

Entre las señales que pueden aparecer se encuentran:

Granos blancos en las heces: pueden observarse en la superficie de las deposiciones o alrededor del ano

Lamido frecuente de la zona anal: el animal puede mostrar incomodidad o irritación

Arrastre del trasero por el suelo: puede ser una respuesta a la molestia en la región anal, aunque también tiene otras causas

Vómitos: en algunos casos, los segmentos del parásito pueden aparecer en el vómito

Pérdida de peso o cambios en el apetito: pueden presentarse cuando existe una infestación importante u otros problemas de salud

Alteraciones digestivas: algunos gatos presentan diarrea o molestias intestinales, aunque estas manifestaciones no son exclusivas de las tenias

El Manual de veterinaria de Merck señala que los cestodos intestinales rara vez provocan una enfermedad grave en perros y gatos. Cuando existen manifestaciones clínicas, pueden incluir malestar, cambios en el apetito, deterioro del pelaje y diarrea leve, entre otras.

Es importante recordar que estos síntomas también pueden relacionarse con otras enfermedades. Por ejemplo, el arrastre del trasero puede deberse a problemas de las glándulas anales, mientras que los vómitos y la diarrea pueden tener distintas causas digestivas.

Por ello, si observas segmentos similares a granos de arroz, solicita una valoración veterinaria. Si tu gato presenta vómitos persistentes, debilidad marcada, sangre en las heces o deja de comer, necesita atención profesional pronta.

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¿Cómo se contagian los gatos de tenias y qué tienen que ver las pulgas?

Las pulgas desempeñan un papel fundamental en la transmisión de Dipylidium caninum, una de las tenias más comunes en gatos y perros. Estos insectos no solo provocan comezón e irritación en la piel, sino que también participan en el ciclo de vida de determinados parásitos intestinales.

Los CDC explican que un gato puede infectarse cuando ingiere accidentalmente una pulga que contiene las formas inmaduras del parásito. Esto suele ocurrir durante el acicalamiento, cuando el animal se lame el pelaje.

Una vez que llega al intestino, la tenia se desarrolla hasta alcanzar su etapa adulta. Después produce segmentos que contienen huevos y que pueden desprenderse y salir con las heces. En el ambiente, estos huevos pueden participar en un nuevo ciclo de transmisión a través de las larvas de pulga.

Sin embargo, las pulgas no son la única vía de infección para todas las especies de tenias. Los gatos que cazan o tienen acceso al exterior también pueden adquirir determinados parásitos al ingerir roedores u otras presas infectadas.

Esta diferencia es importante porque la prevención debe adaptarse a la forma de transmisión del parásito. En el caso de Dipylidium caninum, controlar las pulgas es esencial para reducir el riesgo de reinfección, incluso si el gato permanece dentro de casa.

Además, la ausencia de pulgas visibles no descarta por completo la exposición. Estos insectos pueden pasar inadvertidos entre el pelaje, por lo que conviene consultar al veterinario sobre un programa preventivo adecuado para cada mascota.

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¿Cómo eliminar las tenias de los gatos y qué tratamiento recomienda el veterinario?

Si encuentras granos blancos en las heces de tu gato, es importante acudir al veterinario para confirmar la causa y determinar el tratamiento más adecuado. Existen medicamentos antiparasitarios eficaces contra las tenias, pero la elección depende de la especie involucrada, el peso del animal y su estado de salud.

El diagnóstico puede basarse en la identificación de segmentos del parásito o de sus huevos. Sin embargo, los análisis fecales rutinarios no siempre detectan las tenias, debido a que los huevos pueden permanecer dentro de los segmentos y no aparecer en todas las muestras.

Por esta razón, una fotografía de los fragmentos observados o la descripción de su aspecto puede aportar información útil durante la consulta. El veterinario decidirá si necesita examinar una muestra de heces o realizar otras pruebas.

El praziquantel y otros antiparasitarios específicos se utilizan para tratar determinadas infecciones por tenias. La elección del medicamento y la pauta de administración deben quedar a cargo del profesional, de acuerdo con el diagnóstico y las indicaciones del producto.

No es recomendable administrar desparasitantes por cuenta propia ni utilizar medicamentos formulados para humanos o perros sin indicación veterinaria. No todos los productos eliminan las mismas especies de parásitos y la dosis debe ser apropiada para el gato.

El tratamiento también debe incluir medidas para prevenir una nueva infección. Si la causa es Dipylidium caninum, es indispensable controlar las pulgas y atender las condiciones ambientales que favorecen su presencia.

Si hay otros animales en casa, consulta si necesitan una revisión y qué medidas corresponden a cada uno. No todos requieren automáticamente el mismo medicamento o la misma pauta.

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¿Las tenias de los gatos pueden contagiar a las personas y cómo prevenirlas?

La posibilidad de que una tenia de los gatos afecte a las personas depende de la especie del parásito y de su vía de transmisión. En el caso de Dipylidium caninum, la infección humana es poco frecuente y ocurre cuando una persona ingiere accidentalmente una pulga infectada.

Los CDC señalan que los casos documentados afectan con mayor frecuencia a niños, aunque la infección puede presentarse en otros grupos. El contacto cotidiano con un gato infectado no significa que una persona vaya a contraer el parásito, pero sí es importante controlar las pulgas y mantener buenos hábitos de higiene.

Para reducir el riesgo, conviene adoptar las siguientes medidas:

Controlar las pulgas: utiliza productos adecuados para gatos bajo orientación veterinaria y atiende también el entorno si existe una infestación.

utiliza productos adecuados para gatos bajo orientación veterinaria y atiende también el entorno si existe una infestación. Limpiar el arenero con regularidad: recoge las heces y deséchalas de forma adecuada.

recoge las heces y deséchalas de forma adecuada. Lavarse las manos: hazlo después de limpiar el arenero o manipular las deposiciones y antes de comer.

hazlo después de limpiar el arenero o manipular las deposiciones y antes de comer. Evitar el contacto de los niños con las heces: enséñales a lavarse las manos después de jugar con sus mascotas.

enséñales a lavarse las manos después de jugar con sus mascotas. Reducir el acceso a presas infectadas: limita la caza de roedores y consulta al veterinario sobre la prevención de parásitos.

limita la caza de roedores y consulta al veterinario sobre la prevención de parásitos. Mantener las revisiones veterinarias: si vuelven a aparecer segmentos después del tratamiento, solicita una nueva valoración.

Estas medidas ayudan a disminuir la exposición a pulgas y otros agentes infecciosos, además de contribuir al bienestar del gato y de las personas que conviven con él.

Identificar los cambios en las heces de una mascota permite actuar a tiempo ante posibles problemas de salud. Si aparecen fragmentos blancos similares a granos de arroz, lo más importante es consultar al veterinario, confirmar la causa y seguir las indicaciones para tratar la infección y prevenir nuevas exposiciones.

Así, la atención no se limita a eliminar los parásitos, sino que también ayuda a proteger la salud del gato y a mantener un entorno más seguro para toda la familia.