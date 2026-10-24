Cuánto deja ahorrar 10 mil pesos al mes en GBM Smartcash durante un año

GBM Smartcash es una cuenta de inversión digital de la casa de bolsa GBM, pensada para que cualquier persona haga rendir su dinero del día a día. Funciona como una especie de alcancía inteligente dentro de la aplicación de GBM.

El dinero que se guarda en Smartcash se invierte automáticamente en instrumentos de deuda de bajo riesgo, y genera rendimiento todos los días, incluidos fines de semana.

A diferencia de una cuenta de ahorro tradicional, Smartcash paga una tasa competitiva y permite retirar el dinero cuando se necesite, sin penalizaciones ni plazos forzosos.

Por eso se ha vuelto una opción popular entre quienes buscan liquidez inmediata, sin dejar de ganar algo por el dinero que tienen guardado.

Para usarlo, basta con abrir la aplicación de GBM y transferir dinero a Smartcash, sin monto mínimo ni trámites adicionales. Eso lo vuelve atractivo para quienes apenas empiezan a invertir.

Cuánto se gana invirtiendo 10 mil pesos en GBM Smartcash en un mes

Actualmente, GBM Smartcash ofrece una tasa de rendimiento de 4.00 por ciento anual. Es la referencia que usa la plataforma para calcular lo que genera el dinero guardado ahí.

Si una persona deposita 10 mil pesos en Smartcash y los deja ahí durante un mes, obtendría una ganancia aproximada de 33 pesos, gracias al rendimiento que se acumula día con día.

Al final del mes, la persona tendría disponibles sus 10 mil pesos originales más esa ganancia, es decir, alrededor de 10 mil 33 pesos en su cuenta.

Es una cifra modesta, pero se trata de dinero que, de otra forma, se quedaría sin generar nada guardado en una cuenta tradicional.

Además, ese rendimiento se suma automáticamente cada día, por lo que el dinero sigue trabajando aunque la persona no haga ningún movimiento adicional.

Cuánto se acumula invirtiendo 10 mil pesos cada mes durante un año

El beneficio de GBM Smartcash crece cuando se convierte en un hábito mensual. Si una persona aparta 10 mil pesos cada mes durante doce meses, el resultado se vuelve más interesante.

Suponiendo que la tasa se mantuviera en 4.00 por ciento durante todo el año, cada uno de esos doce depósitos mensuales generaría una ganancia similar, de unos 33 pesos cada vez.

Al sumar las ganancias de los doce meses, el total acumulado sería de aproximadamente 400 pesos. Es dinero adicional que se gana simplemente por tener los ahorros bien colocados.

En ese escenario, la persona habría guardado en total 120 mil pesos a lo largo del año, producto de sus doce aportaciones mensuales de 10 mil pesos cada una.

Sumando ese ahorro acumulado más la ganancia generada, el total disponible al cierre del año sería de 120 mil 400 pesos. Conviene recordar que la tasa de Smartcash puede ajustarse con el tiempo, según las condiciones del mercado.