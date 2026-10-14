Abdomen inflamado en perros: cómo identificar una posible torsión gástrica

La hinchazón abdominal en los perros puede tener distintas causas, desde problemas digestivos hasta enfermedades que requieren atención especializada. Sin embargo, cuando el abdomen aumenta de tamaño de forma repentina, es fundamental observar si existen otros síntomas, pues algunas afecciones pueden poner en riesgo la vida de la mascota.

Una de las emergencias más peligrosas es la dilatación y vólvulo gástrico, también conocida como torsión gástrica. Este problema provoca que el estómago se distienda por la acumulación de gas o líquido y gire sobre sí mismo, lo que puede comprometer la circulación sanguínea y ocasionar complicaciones graves.

El Manual de veterinaria de Merck advierte que esta afección requiere atención médica y quirúrgica inmediata. Por ello, reconocer las señales de alerta y acudir a un veterinario a tiempo puede marcar una diferencia en el pronóstico del animal.

Abdomen inflamado en perros Canva

¿Por qué mi perro tiene la panza hinchada? Estas son las posibles causas

La hinchazón abdominal en los perros puede tener distintos orígenes. Algunos están relacionados con trastornos digestivos, mientras que otros requieren estudios para identificar la causa y determinar el tratamiento adecuado.

Entre las posibles causas se encuentran la acumulación de gases, los parásitos intestinales y otras enfermedades que afectan el aparato digestivo. También existen padecimientos que provocan un aumento del volumen abdominal y que necesitan una evaluación veterinaria para establecer el diagnóstico.

Una de las principales preocupaciones es la dilatación y vólvulo gástrico. De acuerdo con el Manual de veterinaria de Merck, esta condición ocurre cuando el estómago se llena de gas y líquido y gira sobre su eje. El giro dificulta la salida de su contenido y puede comprometer el flujo sanguíneo hacia distintos órganos.

Los perros de razas grandes y gigantes, especialmente aquellos con tórax profundo, presentan mayor predisposición. Entre las razas asociadas con este problema se encuentran el gran danés, el pastor alemán, el dóberman, el san bernardo y el weimaraner. No obstante, cualquier perro puede desarrollar una distensión abdominal y necesita atención de acuerdo con sus síntomas.

La rapidez con que aparece la hinchazón también es importante. Un abdomen que aumenta de tamaño de forma repentina, sobre todo si se acompaña de dolor, inquietud o intentos de vomitar sin éxito, requiere atención veterinaria inmediata.

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Torsión gástrica en perros: las señales de alerta que no debes ignorar

La torsión gástrica es una de las emergencias digestivas más graves en los perros. Cuando el estómago gira sobre sí mismo, el contenido queda atrapado y la presión aumenta. Esto puede afectar la circulación sanguínea, dificultar la respiración y provocar un estado de choque.

VCA Animal Hospitals y el Manual de veterinaria de Merck describen varios síntomas que deben llamar la atención de los dueños:

Panza hinchada o abdomen distendido: puede aumentar de tamaño en poco tiempo.

Arcadas sin vomitar: el perro intenta expulsar el contenido del estómago, pero no lo consigue.

Babeo excesivo: produce más saliva de lo habitual.

Inquietud y dolor: cambia constantemente de posición, parece incómodo o no consigue descansar.

Respiración rápida o dificultosa: puede aparecer cuando la distensión afecta el movimiento del diafragma.

Debilidad o desmayo: pueden indicar que el problema ha comprometido la circulación.

Los síntomas no siempre aparecen al mismo tiempo. Por ello, no es necesario esperar a que el perro presente todas las señales para buscar ayuda.

La combinación de abdomen hinchado y arcadas improductivas es especialmente preocupante. Aunque el animal todavía pueda caminar, permanezca consciente o no muestre una distensión muy evidente, estos signos justifican una visita inmediata a urgencias veterinarias.

El diagnóstico no puede establecerse únicamente por la apariencia del abdomen. El especialista puede necesitar una exploración física y radiografías para determinar si existe una dilatación simple o una torsión.

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¿Cuándo llevar a tu perro al veterinario por la panza hinchada?

No todas las causas de hinchazón abdominal representan el mismo grado de urgencia, pero hay señales que requieren atención inmediata. Entre ellas se encuentran el aumento repentino del abdomen, las arcadas repetidas sin vómito, el dolor intenso, la dificultad para respirar y la debilidad marcada.

VCA Animal Hospitals advierte que la dilatación y vólvulo gástrico puede avanzar rápidamente. Si el perro intenta vomitar sin conseguirlo, especialmente cuando tiene el abdomen hinchado, no se debe esperar a comprobar si mejora por sí solo.

También es necesario acudir a urgencias si presenta encías pálidas, desmayo, incapacidad para mantenerse en pie o respiración dificultosa. Estos signos pueden indicar un deterioro grave.

Cuando la hinchazón aparece de forma gradual o persiste durante varios días, también conviene solicitar una valoración veterinaria, en particular si se acompaña de pérdida de apetito, vómitos, diarrea o cambios de peso. El profesional determinará si se requieren análisis, estudios de imagen u otras pruebas.

La atención temprana resulta fundamental cuando existe sospecha de torsión gástrica. El tratamiento puede incluir la estabilización del paciente, la descompresión del estómago y una cirugía para corregir el giro.

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¿Qué hacer si tu perro tiene el abdomen hinchado? Errores que debes evitar

Ante una hinchazón abdominal repentina, lo más importante es buscar atención veterinaria sin demora. Aunque puede resultar tentador intentar aliviar el malestar de la mascota en casa, algunas medidas pueden retrasar el tratamiento que necesita.

Si sospechas que tu perro tiene una torsión gástrica, evita estas acciones:

No provoques el vómito. Las arcadas improductivas pueden ser una señal de torsión gástrica y requieren atención profesional.

No administres medicamentos por tu cuenta. Los fármacos para humanos o los remedios digestivos no sustituyen una evaluación veterinaria.

No presiones ni masajees el abdomen. Las maniobras caseras no corrigen el giro del estómago.

No fuerces la ingesta de comida o agua. Sigue las indicaciones del veterinario y no retrases el traslado para intentar alimentar o hidratar al animal.

No esperes a que aparezcan más síntomas. La ausencia de vómito, desmayo u otras señales no descarta una emergencia.

Mientras organizas el traslado, informa al veterinario cuándo comenzó la hinchazón, si el perro comió recientemente, si ha intentado vomitar y qué otros cambios has observado. Estos datos pueden ayudar durante la evaluación inicial.

El Manual de veterinaria de Merck explica que el tratamiento de la torsión gástrica requiere estabilización médica y corrección quirúrgica. Por ello, los remedios caseros no son una alternativa segura cuando existe sospecha de esta afección.

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¿Cómo prevenir la torsión gástrica en perros? Alimentación y cuidados

Aunque no todos los casos pueden prevenirse, existen medidas que ayudan a reducir algunos factores de riesgo. La alimentación, los hábitos durante las comidas y los antecedentes familiares son aspectos que conviene revisar con un veterinario, especialmente en perros de razas grandes y de tórax profundo.

El Manual de veterinaria de Merck señala que el riesgo se relaciona con factores como la predisposición genética, la edad, el consumo rápido de alimento, la alimentación una sola vez al día y el estrés.

Entre las medidas que pueden recomendarse para perros predispuestos se encuentran:

Dividir la comida en varias porciones. Ofrecer varias comidas pequeñas en lugar de una sola abundante puede formar parte de un plan preventivo individualizado.

Controlar la velocidad al comer. Si el perro engulle su alimento, un comedero diseñado para ralentizar la ingesta puede ser una opción que conviene consultar con el veterinario.

Evitar el ejercicio intenso alrededor de las comidas. En perros de alto riesgo, el especialista puede recomendar limitar la actividad física intensa antes y después de comer.

Reducir el estrés durante la alimentación. Un entorno tranquilo y sin competencia por la comida ayuda a establecer hábitos adecuados.

Consultar sobre la gastropexia preventiva. En determinados perros con riesgo elevado, el veterinario puede recomendar esta cirugía, que fija el estómago a la pared abdominal para reducir la posibilidad de que gire sobre sí mismo.

La gastropexia no impide por completo la dilatación del estómago, pero ayuda a prevenir el giro que convierte el problema en una emergencia potencialmente mortal. La decisión de realizarla debe tomarse con un profesional, después de evaluar la raza, los antecedentes familiares y el estado de salud de la mascota.

Por último, conocer las señales de alerta sigue siendo indispensable. Ningún hábito preventivo garantiza que un perro esté libre de riesgo. Si presenta una hinchazón abdominal repentina, arcadas sin vómito o debilidad, necesita atención veterinaria inmediata.

La salud de los perros depende tanto de los cuidados cotidianos como de la capacidad de reconocer cuándo algo no está bien. Aunque una panza hinchada no siempre indica una enfermedad grave, los cambios repentinos merecen atención, sobre todo si afectan el comportamiento o la respiración de la mascota.

Ante una posible torsión gástrica, actuar con rapidez es fundamental. Evitar los remedios caseros, buscar ayuda profesional y seguir las recomendaciones del veterinario son medidas esenciales para proteger el bienestar del animal.