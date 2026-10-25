Frentes Políticos / 25 de octubre de 2026

1. Insostenible. La crisis que enfrenta Guadalupe Taddei ya rebasó los cuestionamientos políticos. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio por presuntas irregularidades en contrataciones del INE, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos, a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el centro de la controversia aparecen Corporativo ZEG y Cajas Graf, proveedoras que recibieron una adjudicación directa por 197 mdp en 2024, según la información difundida. Taddei ofreció colaborar con las indagatorias y el instituto prepara un micrositio para transparentar contratos. Pst, pst… Muy tarde.

2. Dignidad. En el Congreso de la CDMX Jesús Sesma impulsó una reforma para cerrar espacios a la trata y explotación de personas. La iniciativa del líder del Verde, avalada por el pleno, busca fortalecer sanciones, reducir vacíos legales y ampliar la protección a mujeres, niñas, niños, adolescentes, migrantes y otros grupos vulnerables. Sesma lo resumió con una frase que debería ser principio, no consigna: “ninguna persona debe ser tratada como mercancía”. No será sencillo convertir la letra legal en investigaciones eficaces, atención a víctimas y castigo para las redes criminales, pero puntualizarlo es el primer paso. Ya era hora.

3. Riesgo. El diputado Ricardo Monreal pidió que se deslinden responsabilidades; otras voces exigen la renuncia de Guadalupe Taddei. Las acusaciones aún deben probarse, pero organizar las elecciones de 2027 exige algo más que defender la presunción de inocencia, urge recuperar la confianza en el árbitro. Mientras la ASF, a cargo de Aureliano Hernández, investiga irregularidades en contratos y posibles triangulaciones de recursos, la oposición cuestiona la conducción electoral y algunos sectores preferirían recurrir a organismos internacionales. Lío de graves consecuencias, por decir lo menos.

4. Tormenta oportuna. El frente frío que golpeó Veracruz terminó dándole a Rocío Nahle una tregua. Las lluvias han dejado familias enlutadas, personas fallecidas y cuantiosas pérdidas materiales. Pero a nivel mediático, la emergencia desplazó los señalamientos contra la gobernadora y cambió el foco ciudadano; ahora importan los ríos, las evacuaciones, las clases suspendidas y la ayuda que llega. Nahle encontró una pausa. Pero la tregua no será eterna. Después vendrán la reconstrucción, los apoyos y las cuentas pendientes. Inseguridad, violencia, desapariciones, la atención a las causas sociales y todos sus pendientes no desaparecen.

5. Por las malas. El gobierno de Javier May cree que la obra pública se impone por decreto y las explicaciones pueden esperar. La intervención de Paseo Tabasco ya enfrenta cuestionamientos del colectivo Lab Incide, que exige a la autoridad exhibir la licencia de construcción, la manifestación de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo. También advierte que sigue pendiente el proceso para declarar la avenida patrimonio cultural del estado. Si los señalamientos se confirman, la prisa oficial estaría pasando por encima de trámites y de una ciudadanía que pide proteger ese espacio. Javier May está a un tris de convertirse en sinónimo de imposición.