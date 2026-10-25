¿Dónde ver la exposición de Mexicráneos 2026 en CDMX? Aquí te contamos hasta cuándo estará

La Ciudad de México suma una nueva propuesta artística a las celebraciones de Día de Muertos. Se trata de Mexicráneos 2026, una exposición al aire libre con seis cráneos monumentales decorados por artistas, quienes plasmaron en sus diseños distintas interpretaciones de la cultura, las tradiciones y las historias populares de México.

Bajo el nombre de "Relatos Místicos", esta edición propone un acercamiento visual a los mitos, leyendas y narraciones que han pasado de una generación a otra y que forman parte de la memoria colectiva del país.

Foto: Instagram colomoart

¿Qué encontrarás en la exposición Mexicráneos 2026?

Los visitantes podrán observar seis esculturas de gran formato que transforman los cráneos en lienzos para distintas expresiones artísticas. Cada pieza tiene una composición única, con elementos que reflejan la visión y el estilo de su creador.

La exposición busca conectar al público con las raíces culturales mexicanas mediante obras que abordan temas como la identidad, las emociones, la memoria y las tradiciones. De esta manera, las esculturas no solo destacan por su tamaño, sino también por las historias y los conceptos que inspiran sus diseños.

Foto: Instagram marcelavillarreal8698

¿Quiénes son los artistas que participan en Mexicráneos 2026?

Seis artistas participan en Mexicráneos 2026 con propuestas que exploran la identidad, la memoria y las tradiciones mexicanas. Entre ellos están Alejandra Romano, ilustradora y pintora; Andrés Ceja, enfocado en las emociones; Fredelle, cuya obra reflexiona sobre el tiempo; Luis Colomo, con experiencia en arte público; Michel Chetto, dedicado a la pintura y los murales, y Perla G. Crespo, quien aborda la cultura mexicana desde las artes plásticas.

Las intervenciones reflejan distintas formas de entender la cultura y sus símbolos. El resultado es un recorrido que combina creatividad, referencias históricas y expresiones artísticas pensadas para disfrutarse en un espacio abierto.

Foto: Facebook Itzel Mexicano

¿Hasta cuándo y dónde estarán los Mexicráneos?

Importante: La actividad permanece temporalmente esta semana a la Glorieta del Ahuehuete y regresará al Ángel de la Independencia el próximo 30 de octubre.

Quienes deseen conocer la exposición podrán hacerlo hasta el 16 de noviembre de 2026, en la avenida Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia. Las esculturas se instalaron el 17 de octubre y permanecerán durante las semanas en las que la capital recibe a miles de personas por las celebraciones de Día de Muertos.

La llegada de los Mexicráneos coincide con otras instalaciones que forman parte de la temporada en la capital. Entre ellas se encuentra la exhibición de alebrijes monumentales, que comenzó el mismo 17 de octubre y se colocó en la zona de la fuente de la Diana Cazadora, después del desfile tradicional.

A estas propuestas se suman figuras iluminadas inspiradas en el Día de Muertos, entre ellas una catrina ubicada en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Estas instalaciones aportan un ambiente festivo al corredor y ofrecen distintos escenarios para quienes desean tomar fotografías.

Otro de los atractivos de la avenida es el festival de flores de cempasúchil, instalado entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete. En este espacio, los visitantes pueden encontrar las flores características de la temporada y adquirirlas directamente durante su recorrido.