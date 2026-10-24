¿Cuál queso manchego en el supermercado según la Profeco?

En los refrigeradores de los supermercados mexicanos conviven al menos 29 productos que se venden como queso manchego, queso tipo manchego o imitaciones con ese nombre, y las diferencias entre ellos resultaron mayores de lo que cualquier comprador imaginaría.

Un laboratorio oficial sometió cada presentación a miles de pruebas de composición, etiquetado y autenticidad, y los resultados muestran que pagar más no siempre significa llevarse a casa el queso con mejor perfil nutricional.

El hallazgo resulta particularmente útil para quienes eligen este alimento como fuente de proteína en la dieta familiar, pues el estudio reveló una diferencia de más de cinco veces entre el producto con menor y mayor contenido proteico analizado.

La marca que dejó atrás a sus 28 competidoras en proteína

De acuerdo con el estudio de calidad publicado en la edición de diciembre de 2025 de la Revista del Consumidor, elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco, la presentación reducida en grasa de Nochebuena fue la que registró el mayor contenido de proteína de los 29 productos analizados, con 27.87 gramos de proteína por cada 100 gramos, seguida por la versión deslactosada de la misma marca, con 25.34 gramos.

El estudio, que aplicó 2,203 pruebas de laboratorio entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, evaluó contenido neto, información comercial, composición nutrimental y veracidad del etiquetado conforme a normas oficiales mexicanas como la NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018 y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Los precios se levantaron entre el 28 de octubre y el 12 de noviembre de 2025 en Ciudad de México y su zona metropolitana, además de Mérida, Oaxaca, Puebla, Saltillo y Tijuana.

Para dar contexto de relación calidad-precio, el queso de Nochebuena se ubicó en 126 pesos por envase de 400 gramos, equivalentes a unos 31 pesos por cada 100 gramos.

En contraste, el producto de Great Value analizado en el mismo estudio costó 19 pesos por cada 100 gramos, más barato, pero con 23.01 gramos de proteína, casi cinco puntos por debajo del ganador.

Quien busque maximizar proteína por peso gastado puede encontrar en Nochebuena una opción más conveniente que en marcas de menor costo, aunque no la más económica del anaquel.

El informe también detectó que cinco productos procesados, entre ellos los de las marcas Lala, Great Value, Kraft Singles, Zwan Premium y FUD, destacan la palabra "manchego" en su empaque sin tratarse de queso manchego genuino, lo que la Profeco advierte puede inducir a error al consumidor.

Asimismo, 24 de los 29 productos usan grasa butírica, la típica de la leche, mientras cuatro recurren a grasa vegetal y uno a grasa de oveja, como el queso español con denominación de origen incluido en la muestra.

La recomendación de la Profeco es leer la etiqueta antes de comprar, distinguir entre queso manchego, queso procesado e imitación, revisar la declaración nutrimental y mantener el producto refrigerado entre 2 y 6 grados centígrados en un recipiente hermético una vez abierto.