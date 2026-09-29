Con la temporada de otoño, inicia el periodo más espeluznante del año. El Día de Muertos y Halloween traen consigo una renovada oferta de entretenimiento sombrío en la capital. Las experiencias inmersivas han cobrado una fuerza sin precedentes, transformando espacios cotidianos en escenarios de auténtica pesadilla.

Esta tendencia busca ofrecer alternativas interactivas que combinan mitos, tecnología y actuaciones en vivo para cautivar tanto a entusiastas del miedo como a familias. A continuación, las cinco mejores opciones para poner a prueba tus nervios en la CDMX 2026.

Experiencias de terror en la CDMX 2026: 5 opciones que te pondrán los pelos de punta Canva

1. The Last Drum: Terror inmersivo interactivo

Ubicada en el centro comercial Encuentro Oceanía, The Last Drum estrena el próximo 1 de octubre. Esta atracción se aleja del concepto tradicional de las casas del terror. Aquí, el visitante no solo camina a través de pasillos oscuros, sino que interactúa de forma directa con el entorno y los personajes, convirtiéndose en el verdadero protagonista de la historia.

La producción integra efectos especiales, iluminación estratégica, diseño de audio envolvente y estímulos sensoriales, potenciados por actuaciones en vivo que elevan la tensión a cada paso.

Diseñada para un público familiar amplio y con un nivel de intensidad adaptable, la experiencia tiene una duración aproximada de 8 a 10 minutos por recorrido.

2. Tour del Terror 2026: Las leyendas más sombrías de la capital

Para quienes buscan explorar historias reales y mitos urbanos que han marcado a la metrópoli a lo largo de los siglos, el Tour del Terror 2026 recorre los puntos más icónicos del Centro Histórico durante las noches de octubre.

A través de narraciones dramatizadas a bordo de transportes temáticos y caminatas guiadas, los asistentes conocen relatos sobre sucesos paranormales, casonas embrujadas y antiguos crímenes de la época colonial. Es una alternativa enfocada en la historia folclórica y el suspenso, ideal para los amantes del misterio histórico y las caminatas nocturnas.

Experiencias de terror en la CDMX 2026: 5 opciones que te pondrán los pelos de punta Canva

3. Recorrido de terror en el Museo de la Inquisición: Descenso al inframundo

Durante todo el mes de octubre y principios de noviembre, el Museo de la Inquisición abre sus puertas en horarios nocturnos para ofrecer una experiencia que combina la historia con el horror psicológico.

El recorrido por sus galerías subterráneas y salas de exhibición muestra réplicas e instrumentos de tortura utilizados en siglos pasados, acompañados por guías caracterizados y efectos de iluminación tenue que transportan al visitante a la época novohispana. Esta atracción está dirigida a un público que busca una atmósfera de tensión constante combinada con rigor histórico.

4. Freak Show: La Casa de Terror en Centro Comercial Manacar

A partir del 30 de septiembre, el Centro Comercial Manacar abre las puertas de Freak Show: La Casa de Terror. Inspirada en la estética y narrativa de los antiguos espectáculos de fenómenos, esta atracción presenta un recorrido habitado por personajes excéntricos, criaturas misteriosas y una ambientación oscura y retorcida.

Al igual que en Oceanía, la propuesta fusiona la tecnología de audio e iluminación con el arte teatral inmersivo. Los personajes rompen la cuarta pared e interactúan con el público para convertirlos en parte activa del espectáculo. Con recorridos fluidos de entre 8 y 10 minutos, esta opción accesible para toda la familia promete provocar emociones duraderas y sorpresas continuas en pleno corazón del sur de la ciudad.

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5. Noches de Terror en Mysterium: Pura intensidad y adrenalina

Para el público mayor de 13 años que busca una dosis de terror de alta intensidad, Mysterium presenta sus tradicionales Noches de Terror. A diferencia de las atracciones en centros comerciales pensadas para la rotación masiva, esta propuesta ofrece un recorrido de mayor duración y un nivel de susto sin concesiones.

Con laberintos a oscuras, efectos visuales de escala teatral y actores que persiguen a los visitantes en entornos cerrados, esta opción exige boleto pagado y garantiza una experiencia de sobresalto continuo para los más audaces.

Ya sea que busques un recorrido ágil y familiar mientras haces tus compras o una noche de absoluto suspenso, la capital tiene una opción a la medida de tus miedos. Prepara la agenda, reúne a tus acompañantes y alístate para vivir un otoño inolvidable en la CDMX. ¿Te atreves a recorrerlas todas?