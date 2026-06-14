Cuando la moda juega de titular: Los jerseys deportivos y sus atractivos diseños

Las camisetas de las selecciones nacionales en el pasado eran únicamente una herramienta de juego, en un principio, de hecho, se inventaron para poder distinguir a los equipos en las transmisiones de televisión blanco y negro; una indumentaria oscura y otra clara; rara vez trascendían el ámbito deportivo. Pero hoy en día, para la justa deportiva, el panorama es muy distinto: las federaciones nacionales se han convertido en escaparates para diseñadores de lujo, marcas de streetwear y proyectos culturales que buscan aprovechar uno de los escenarios de mayor visibilidad del planeta para mostrar sus diseños.

Durante los años 80 y 90 surgieron algunos de los uniformes más recordados en la historia del futbol, piezas que con el tiempo adquirieron un valor nostálgico entre coleccionistas; Brasil, Francia, e incluso selecciones africanas como Nigeria, o la camiseta sin mangas de Camerún, siguen siendo piezas de culto. De pronto lo que comenzó como un mercado de aficionados terminó convirtiéndose en una tendencia. La revalorización de la moda vintage llevó a las marcas deportivas a revisar sus archivos, recuperar escudos históricos, cuellos clásicos y patrones que durante décadas permanecieron guardados, un ejemplo de esto es una de las colecciones de Adidas Originals reediciones 1 a 1, donde retomaron diseños icónicos desde los años 70 hasta los 90, desde Alemania hasta Argentina, pasando por México, Colombia y Japón.

Nike X Jacquemus Tomada de jacquemus.com

El futbol dejó de mirar únicamente hacia adelante y comenzó a dialogar con su propia historia. Ese fenómeno coincidió con otro cambio profundo: la irrupción del streetwear como una de las fuerzas dominantes de la moda contemporánea. La camiseta de futbol abandonó los estadios para instalarse en conciertos, festivales, universidades y redes sociales. Lo que antes identificaba a un aficionado comenzó a funcionar como una declaración estética e identitaria, en este y todos los deportes, como ya lo había logrado el basquetbol en los 90 con la estrella Michael Jordan de por medio. Las generaciones más jóvenes ya no compraban una camiseta exclusivamente para apoyar a una selección, sino para incorporarla a su manera de vestir.

El Mundial como escaparate

El Mundial ofrece quizá el mejor ejemplo de esta evolución. Francia, vigente referente tanto en futbol como en moda, presentó una colaboración entre Nike y el diseñador Simon Porte Jacquemus, fundador de Jacquemus, llevando la identidad de la selección francesa al terreno de las pasarelas, algo que ya se venía haciendo en particular con este seleccionado, donde sus jugadores, figuras como Kylian Mbappé eran captados en momentos cotidianos con piezas de diseñador.

Inglaterra siguió una ruta distinta al asociarse con Palace, una de las marcas de skate más influyentes del Reino Unido, en una colección que conecta la cultura de las tribunas inglesas con el lenguaje visual de la moda urbana. Argentina, por su parte, se ha convertido en una de las principales vitrinas de Adidas Originals, división que durante décadas estuvo enfocada principalmente en ropa casual y que hoy participa activamente en la narrativa visual de las selecciones nacionales. El regreso del trébol a prendas vinculadas al futbol simboliza precisamente esa desaparición de fronteras entre rendimiento deportivo y estilo de vida.

Adidas X Willy Chavarria Tomada de @willychavarria

La tendencia se extiende a otros países. Canadá encontró en NOCTA, la línea desarrollada junto al músico Drake, una forma de conectar su identidad futbolística con la cultura pop contemporánea. Corea del Sur hizo lo propio mediante colaboraciones vinculadas al universo creativo de G-Dragon y el K-pop. Estados Unidos apostó por diseñadores provenientes de sus ciudades sede para construir colecciones inspiradas en el Mundial, mientras que México recurrió a talento nacional de Someone Somewhere para integrar bordados tradicionales en los jerseys, realizados por unas 150 artesanas de la comunidad de Naupan (Puebla) para vestir a sus representantes fuera de la cancha. Adidas Originals por su parte lanzó una nueva colección con el polémico Willie Chavarría, que incorpora a sus diseños la cultura chicana.

Más que una camiseta

Las selecciones nacionales ya no compiten únicamente por títulos, también lo hacen por relevancia cultural. En una época dominada por las redes sociales, una chamarra, una campaña fotográfica o una colaboración de diseñador pueden generar tanta conversación como un resultado en la cancha.

El Mundial sigue siendo un torneo de futbol, pero también se ha convertido en una plataforma donde convergen identidad nacional, nostalgia, música, diseño y consumo. Las federaciones entendieron que la camiseta ya no es solamente un uniforme; es un objeto cultural capaz de contar historias, proyectar valores y conectar con públicos que quizá nunca pisen un estadio. Lo que alguna vez fue una prenda deportiva hoy ocupa espacio en boutiques, pasarelas y armarios de coleccionistas.