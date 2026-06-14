Dile adiós a las manchas: así puedes limpiar colchones y sillones en casa

Los colchones y los sillones suelen acumular manchas difíciles de remover debido a derrames, accidentes o al uso cotidiano. Afortunadamente, existen algunos métodos caseros que pueden ayudar a devolverles un mejor aspecto y prolongar su vida útil.

Un jabón para manchas persistentes:

Para combatir manchas difíciles, puedes preparar una mezcla con agua oxigenada, bicarbonato de sodio y unas gotas de jabón líquido. Aplica la solución sobre la zona afectada y deja que actúe entre 15 y 30 minutos. Después, frota suavemente con un cepillo o un trapo limpio y retira cualquier residuo. Al finalizar, seca completamente la superficie para evitar la acumulación de humedad.

Foto: Pixabay

Vinagre blanco, un aliado:

El vinagre blanco es uno de los productos caseros más utilizados para eliminar manchas dificiles. Para usarlo, basta con humedecer un paño o algodón limpio y aplicarlo sobre la zona afectada con movimientos suaves hasta que la mancha comience a desaparecer.

Agua oxigenada para manchas de sangre:

Otro producto ampliamente recomendado para la limpieza de colchones es el agua oxigenada. Gracias a sus propiedades, puede ayudar a desprender y eliminar manchas de sangre que se hayan impregnado en la tela.

Foto: Pixabay

Cómo limpiar manchas de orina:

Las manchas de orina son una de las más frecuentes, especialmente en hogares con niños pequeños o mascotas. Si el accidente acaba de ocurrir, lo primero es retirar las sábanas y absorber la mayor cantidad posible de líquido con una toalla, papel absorbente o un trapo limpio.

Una vez eliminada la humedad superficial, aplica vinagre blanco sobre la mancha utilizando un paño limpio. También puedes diluirlo en un poco de agua antes de frotar suavemente la zona. Procura no empapar el colchón para evitar que la humedad se acumule y genere malos olores.

Finalmente, deja que el colchón se seque por completo en un lugar bien ventilado.

¿Cómo limpiar sillones de tela?

Para limpiar un sillón de tela, primero elimina el polvo y la suciedad superficial con una aspiradora. Después, prepara una solución con 1 litro de agua tibia, 1 taza de vinagre blanco y 1 cucharada de jabón para trastes.

Humedece un trapo de microfibra con la mezcla y exprímelo bien para evitar que el relleno del sillón absorba demasiada humedad. Luego, limpia la superficie realizando movimientos circulares suaves. Una vez terminado el proceso, deja secar completamente antes de volver a utilizar el mueble.