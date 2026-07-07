¿Cuánto cuesta viajar a Japón? Presupuesto y trucos ninja para ahorrar

¿Cuánto cuesta viajar a Japón? Si decides embarcarte en este viaje, sigue estas recomendaciones para ahorrar en tu visita al país del sol naciente.

Japón ejerce una fascinación que pocos destinos en el planeta pueden emular: es un rincón del mundo donde los rascacielos futuristas iluminados por luces de neón coexisten en perfecta armonía con templos sintoístas milenarios, y donde la tecnología más avanzada se rinde ante la belleza de los cerezos.

Sin embargo, ¿realmente es un viaje impagable para el bolsillo latinoamericano? Históricamente, el archipiélago nipón ha cargado con la fama de ser uno de los destinos más caros y exclusivos del turismo global.

Pero en los últimos años, factores como la fluctuación del tipo de cambio del yen japonés frente al peso mexicano y la apertura de nuevas rutas de conectividad aérea han transformado radicalmente el panorama. Viajar a Japón desde México ya no es inalcanzable, solo necesitas de una buena planeación financiera antes de abordar el avión.

¿Cuánto cuesta viajar a Japón? Canva

¿Cuánto cuesta viajar a Japón?

Avión

El gasto inicial y, por lo general, el más pesado de todo el presupuesto de viaje a Japón es el boleto de avión.

Cruzar la distancia geográfica que separa a México de Japón implica un vuelo de largo radio que puede durar entre 14 y 24 horas, dependiendo de si se opta por una ruta directa o con escalas en terceros países. Comprender cómo operan las tarifas aéreas es el primer paso fundamental para ahorrar miles de pesos antes de siquiera pisar territorio asiático.

Desde la CDMX, puedes optar por vuelo directo al Aeropuerto Internacional de Narita o el Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio; las tarifas suelen oscilar entre los $28,000 y los $45,000 pesos mexicanos en clase económica, dependiendo de la temporada.

Por otro lado, si estás dispuesto a sacrificar un poco de tiempo a cambio de un ahorro, los vuelos con escalas (generalmente en ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, San Francisco o Houston, o en hubs canadienses como Vancouver y Toronto) son la alternativa ideal. Los boletos redondos van desde los $18,000 hasta los $26,000 pesos mexicanos.

¿Cuánto cuesta viajar a Japón? Canva

Hospedaje

Los hoteles cápsula modernos en Tokio y Kioto ofrecen cabinas con conexión Wi-Fi, control de iluminación y sistemas de ventilación individuales. El costo por noche en estos establecimientos oscila entre los $450 y los $900 pesos mexicanos.

Los hostales de diseño son otra excelente opción para parejas o grupos, con cocinas comunitarias totalmente equipadas y áreas comunes que fomentan el intercambio cultural. Los precios son muy similares a los de las cápsulas, con el beneficio extra de contar con espacios más amplios para gestionar el equipaje.

Mientras que si prefieres los llamados Business Hotels (hoteles de negocios), con habitaciones compactas pero estratégicamente ubicados, estos tienen un costo promedio por noche para dos personas de $1,200 a $2,200 pesos mexicanos.

Transporte

Un pase de 7 días en el Japan Rail Pass (JR Pass) cuesta más de $50,000 yenes (aproximadamente $6,000 pesos mexicanos). Para que este gasto valga la pena, tendrías que realizar trayectos kilométricos casi todos los días de tu estancia.

Si tu plan de viaje contempla la ruta clásica de "Triángulo de Oro" (Tokio - Kioto - Osaka - Tokio), resulta más económico comprar los boletos de tren bala de forma individual en las taquillas de las estaciones o utilizar opciones alternativas.

Para los desplazamientos dentro de las grandes metrópolis como Tokio u Osaka, las tarjetas inteligentes de prepago conocidas como Tarjetas IC (Suica o Pasmo en Tokio; Icoca en la región de Kansai) son indispensables.

El gasto promedio diario en transporte urbano utilizando estas tarjetas ronda los $100 a $180 pesos mexicanos.

¿Cuánto cuesta viajar a Japón? Canva

Comida

La cultura gastronómica japonesa está diseñada para ofrecer opciones de alimentos rápidos, saludables, deliciosos y económicos para la clase trabajadora local, un beneficio que los turistas pueden aprovechar al máximo.

Por ejemplo, las tiendas de conveniencia conocidas localmente como Konbini son una forma de recortar gastos sin castigar el paladar. Aquí encuentras un onigiri de $20 a $30 pesos mexicanos; pasta fresca, un bento de pollo teriyaki o sándwiches de huevo (tamago sando) cuestan entre $50 y $90 pesos mexicanos.

En cadenas de restaurantes de comida rápida tradicional, puedes disfrutar de un menú completo que incluye el tazón de carne, sopa de miso y una guarnición de $70 a $110 pesos mexicanos.

Entretenimiento

La gran mayoría de los templos sintoístas y budistas del país son de libre acceso para el público general. En aquellos templos que cuentan con jardines Zen protegidos o tesoros históricos específicos, las tarifas de entrada suelen ser muy económicas, oscilando entre los $40 y los $90 pesos mexicanos ($300 a $800 yenes).

De igual manera, los miradores urbanos ofrecen alternativas de ahorro excelentes. Mientras que subir a la moderna torre Tokyo Skytree puede costar cerca de $450 pesos mexicanos, puedes obtener una panorámica igual de espectacular y ver la silueta del Monte Fuji de forma completamente gratuita subiendo al observatorio del Edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio (conocido como la alcaldía de Shinjuku).

Si dentro de tus prioridades de viaje se encuentra visitar Tokyo DisneySea o Universal Studios Japan en Osaka, las entradas a estos parques temáticos oscilan entre los $1,100 y los $1,600 pesos mexicanos por día.

Haciendo un aproximado de 2 semanas en Japón, para una persona, el costo total de viaje puede variar entre $55,000 a $65,000 pesos mexicanos; eso sí, no incluye compras personales, recuerditos o experiencias gastronómicas especiales.